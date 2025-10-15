15-16.10: Rozkład jazdy
W środowy wieczór, o godzinie 20:00 na warszawskim Torwarze koszykarze Legii rozegrają drugi mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów z greckim Promitheas Patras. Bilety kupować można TUTAJ, transmisja w TVP Sport. Rezerwy koszykarskiej Legii tego samego dnia zagrają na Bemowie drugoligowe spotkanie z Legionem Legionowo
Rozkład jazdy:
15.10 g. 17:30 Legia II Warszawa - Legion Legionowo [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
15.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Promitheas Patras [kosz, ul. Łazienkowska 6a Torwar]
Młodzież:
14.10 g. 18:30 Legia U13 - Dąb Wieliszew 13 [LTC 6]
15.10 g. 19:00 SEMP Ursynów 16 - Legia U10
16.10 g. 17:15 Legia U11 - Delta Warszawa 15 [LTC 7]
16.10 g. 17:15 Legia U11 - KS Ursus 15 [LTC 7]
