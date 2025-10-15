fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

15-16.10: Rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środowy wieczór, o godzinie 20:00 na warszawskim Torwarze koszykarze Legii rozegrają drugi mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów z greckim Promitheas Patras. Bilety kupować można TUTAJ, transmisja w TVP Sport. Rezerwy koszykarskiej Legii tego samego dnia zagrają na Bemowie drugoligowe spotkanie z Legionem Legionowo



Rozkład jazdy:
15.10 g. 17:30 Legia II Warszawa - Legion Legionowo [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
15.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Promitheas Patras [kosz, ul. Łazienkowska 6a Torwar]


Młodzież:

14.10 g. 18:30 Legia U13 - Dąb Wieliszew 13 [LTC 6]

15.10 g. 19:00 SEMP Ursynów 16 - Legia U10

16.10 g. 17:15 Legia U11 - Delta Warszawa 15 [LTC 7]

16.10 g. 17:15 Legia U11 - KS Ursus 15 [LTC 7]




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.