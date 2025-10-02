Zapowiedź meczu ze Startem Lublin
Po nieudanym występie legionistów w Superpucharze Polski, przed nami inauguracja rozgrywek Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/26. Już na starcie czeka nas niesamowicie interesujące widowisko, bowiem aktualny mistrz Polski - warszawska Legia podejmować będzie wicemistrza, ekipę Startu Lublin prowadzoną przed doskonale znanego w hali na Bemowie Wojtka Kamińskiego.
Lublinianie na pewno w lepszym stylu zaczęli obecny sezon, wygrywając dwudniowy turniej o trofeum im. Adama Wójcika w stołecznej hali na Bemowie. Pierwszego dnia ekipa z Lubelszczyzny pewnie pokonała Górnika Wałbrzych, a dzień później, po słabszej pierwszej połowie przeciwko Treflowi, zdołała wrócić do gry i odwrócić losy spotkania (z -18!). MVP turnieju wybrano Tevina Macka, który w finałowym spotkaniu zdobył 25 punktów. Zawodnik dość późno dołączył do drużyny budowanej przez popularnego "Kamyka". Start miał już bowiem zakontraktowanego Chrisa Clarke'a, ale jego umowa nie weszła w życie ze względu na złamanie ręki. Sam Mack również miał nieco inne plany - miał trafić na roczny kontrakt do Japonii... Kiedy jednak strony nie znalazły porozumienia, kolejnego dnia do gracza odezwał się trener Kamiński, szybko dopinając szczegóły.
W lubelskim zespole zatrzymano większość polskiej rotacji, tj. Filipa Puta, Bartłomieja Pelczara, Michała Krasuskiego, Romana Szymańskiego oraz Wiktora Kępkę, który w minionym sezonie zaliczył raptem cztery symboliczne występy. Miał być także wracający do treningów po kilkuletnim leczeniu kontuzji Jakub Karolak, którego obowiązywał kontrakt ze Startem, ale ten ostatecznie został wypowiedziany przez zawodnika. Karolak zarzuca wiele nieprawidłowości klubowi z Lublina i w głośnym wywiadzie, którego udzielił dla SuperBasketu, przyznał, że nie mógłby dalej współpracować z ludźmi, którzy traktowali go przy okazji operacji i samej rehabilitacji w tak niepoważny sposób. Trener Kamiński postawił ponadto na jegnego gracza znanego z gry na polskich parkietach - chodzi o Quincy Forda, silnego rozgrywającego, który ostatni sezon spędził w Czarnych Słupsk (śr. 6.8 pkt., 37.% za 3 i 5 zb. w 22:40 min.).
Na pozycję nr dwa zakontraktowano Treviana Tennysona, który ostatni sezon spędził w Belgii, w Okapi Aalstar, wcześniej zaś występował na Wyspach - w Bristol Flyers. Na "trójce" gra Bryan Griffin, który tylko w ostatnim sezonie grał w barwach trzech klubów - na Tajwanie (New Taipei CTBC DEA), w Korei Południowej (Changwon LG Sakers) oraz w tureckiej ekstraklasie (Yalova Group Belediye Spor; 7.2 pkt., 3.8 zb.). Wcześniej grał także w Rumunii (CSM Constanta) oraz Niemczech (MLP Academics Heidelberg). Pierwszym rozgrywającym zespołu jest sprowadzony prosto po NCAA (Minnesota Golden Gophers i Texas Tech Red Raiders) Elijah Hawkins. Zawodnik bierze na siebie większość rzutów - w finałowym meczu o Superpuchar z Treflem oddał 17 rzutów z gry (trafił 5 z nich, w tym 3/9 za 3), a także zaliczył 6 asyst. Na pozycje 2-3 sprowadzono 24-letniego Jordana Wrighta, który na razie niewiele grał w Europie. W barwach tureckiego Socar Petkimsporu zaliczył 7 występów ligowych, a także cztery w BCL. Od stycznia tego roku grał zaś w G-League, w Motor City Cruise, notując 8.3 pkt. i 3.1 zb.
Start przed udanym turniejem o Superpuchar Polski, zagrał jeszcze w turnieju kwalifikacyjnym do BCL w Bułgarii. Zespół z "Koziego Grodu" przegrał z hiszpańskim UCAM Murcia 84:100 i w związku z tym, w nadchodzącym sezonie grać będzie w FIBA Europe Cup. Polscy gracze Startu w trakcie ostatniego weekendu przekonywali, że liczyli na finał o Superpuchar z Legią, chcąc się zrewanżować za przegrany finał play-off z poprzedniego sezonu. Zapewne żądza rewanżu będzie miała miejsce podczas piątkowego spotkania ligowego. Możemy być także pewni, że legioniści, którzy sprawili zawód swoim kibicom, przegrywając w ostatnią sobotę z Treflem, będą chcieli zrehabilitować się za słabszy występ. Po meczu z sopocianami wiele mówiło się, że o problemach z fizycznością Legii w strefie podkoszowej. Jak zatem zaprezentują się Tass i Hunter przeciwko podkoszowym Startu?
W minionym sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą aż 9 razy. Legia wygrała 5 z nich. W hali na Bemowie nasz zespół zanotował dwie wygrane i dwie porażki. Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 20:15 w hali OSiR Bemowo, przy ul. Obrońców Tobruku 40. Bilety kupować można cały czas TUTAJ. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1. W przerwie meczu na kibiców zgromadzonych w hali czekać będzie doskonale znany konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 1000 złotych. W konkursie wezmą udział trzy osoby, które złapią piłeczki rzucone w trybuny przez cheerleaderki po pierwszej kwarcie.
Pod główną tablicą wyników znajdować się będzie nasz sklepik klubowy, w którym nabywać będzie można klubowe pamiątki, w tym koszulki mistrzowskie. Obok sklepiku, tak jak w poprzednim sezonie, znajdować się będzie kącik dla dzieci, gdzie profesjonalne animatorki zajmować się będą Waszymi pociechami. Przerwy w meczu wypełniać zaś będą występy niesamowitych Cheer Angels. Sporą atrakcją dla fanów będzie także możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii z trofeum wywalczonym przez Legię w czerwcu tego roku - tj. okazałym pucharem za mistrzostwo Polski. Zapraszamy na Bemowo!
LEGIA WARSZAWA
Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)
trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins/Shane Hunter, Matthias Tass.
Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96).
Ostatnie mecze obu drużyn:
22.06.2025 Start Lublin 82:93 Legia Warszawa (finał play-off)
20.06.2025 Legia Warszawa 87:83 Start Lublin (finał play-off)
18.06.2025 Start Lublin 97:82 Legia Warszawa (finał play-off)
16.06.2025 Legia Warszawa 71:77 Start Lublin (finał play-off)
14.06.2025 Legia Warszawa 90:86 Start Lublin (finał play-off)
11.06.2025 Start Lublin 78:84 Legia Warszawa (finał play-off)
09.06.2025 Start Lublin 82:81 Legia Warszawa (finał play-off)
02.02.2025 Legia Warszawa 76:88 Start Lublin
11.10.2024 Start Lublin 78:89 Legia Warszawa
27.04.2024 Start Lublin 92:112 Legia Warszawa
15.02.2024 Start Lublin 83:112 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Sosnowcu)
30.12.2023 Legia Warszawa 75:92 Start Lublin
24.03.2023 Legia Warszawa 108:90 Start Lublin
16.02.2023 Start Lublin 87:86 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Lublinie)
27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa
02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa
07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin
26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin
31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa
29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa
19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin
07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa
27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin
15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa
PGE START LUBLIN
Skład: Elijah Jamil Hawkins, Bartłomiej Pelczar (rozgrywający), Trevian Tennyson, Wiktor Kępka (rzucający), Quincy Ford, Bryan Michael Griffin, Tevin Mack, Michał Krasuski, Filip Put, Jordan Cameron Wright (skrzydłowi), Michał Turewicz, Roman Szymański (środkowi)
trener: Wojciech Kamiński, as. Michał Sikora
Przewidywana wyjściowa piątka: Elijah Hawkins, Michał Krasuski, Bryan Griffin, Quincy Ford, Tevin Mack.
Wyniki: UCAM Murcia (w, 100:84), Górnik Wałbrzych (w, 66:80), Trefl Sopot (w, 77:82).
Termin meczu: piątek, 3 października 2025 roku, g. 20:15
Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)
Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)
Pojemność hali: 1991 miejsc
Transmisja: Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 4
