Legia drużynowym wicemistrzem Polski U-18
W Pszczynie rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa Polski w tenisie. Męski zespół Legii zdobył wicemistrzostwo kraju. Legioniści w dzisiejszym finale przegrali ze Szczecińskim Klubem Tenisowym. Nasz zespół, którego kapitanem był Łukasz Markowski, wystąpił w składzie: Jan Kluczyński, Martin Fuks, Filip Kiryłło oraz Joachim Szamborski.
Kobiecy zespół Legii był o włos od medalu. W decydującym meczu o brąz, legionistki przegrały z Cabańskim Centrum Sportu 1-3. Nasze zawodniczki wygrały grę deblową, ale później przegrały wszystkie trzy singlowe spotkania. Kapitanem kobiecej drużyny Legii był Daniel Półkoszek. Barw Legii broniły Maja Wróbel, Agata Konarska, Luba Muraszko i Zuzanna Zembrzuska.
Wyniki mężczyzn:
1/8 finału: Legia Warszawa 3-1 Górnik Bytom
Jan Kluczyński/Martin Fuks - Antoni Wieczorek/Antoni Gadzaliński 6-3, 3-6, 11-7
Jan Kluczyński - Alan Mołodecki 6-1, 6-2
Filip Kiryłło - Antoni Gadzaliński 6-2, 7-5
Marcin Fuks - Antoni Wieczorek 1-6, 5-7
1/4 finału: Legia Warszawa 3-1 Klub Tenisowy GAT Gdańsk
Jan Kluczyński/Marcin Fuks - Tymon Litwic 6-3, 3-6, 10-2
Jan Kluczyński - Tymon Litwic 1-6, 6-4, 8-10
Filip Kiryłło - Adam Dąbrowski 7-6(3), 6-4
Martin Fuks - Sebastian Truszczyński 1-6, 6-3, 10-4
1/2 finału: Legia Warszawa 3-1 Krakowski Klub Tenisowy
Jan Kluczyński/Martin Fuks - Mateusz Mitoń/Karol Kosek 6-4, 7-6(3)
Jan Kluczyński/Mateusz Mitoń 6-2, 6-2
Filip Kiryłło - Marcin Voigt 6-2, 5-7, 10-6
Joachim Szamborski - Karol Kosek 2-6, 3-6
Finał: Legia Warszawa 0-3 Szczeciński Klub Tenisowy
Jan Kluczyński/Martin Fuks - Kacper Knitter/Oliwier Sterniczuk 2-6, 2-6
Jan Kluczyński - Kacper Knitter 3-6, 2-6
Filip Kiryłło - Oliwier Sterniczuk 1-6, 0-6
Martin Fuks - Piotr Kluj
Wyniki kobiet:
1/8 finału: Legia Warszawa 3-1 BKT Advantage Bielsko-Biała
Maja Wróbel/Luba Muraszko - Olivia Cela 7-6(4), 6-2
Maja Wróbel - Olivia Cela 6-2, 6-4
Agata Konarska - Aniela Odrobina 5-7, 1-6
Luba Muraszko - Patrycja Faber 6-0, 6-0
1/4 finału: Legia Warszawa 2-2 Klub Tenisowy Kubala Ustroń
Maja Wróbel/Luba Muraszko - Sara Husar/Kornelia Krześniak 4-6, 2-6
Maja Wróbel - Sara Husar 6-4, 6-4
Luba Muraszko - Kornelia Krześniak 6-2, 3-6, 6-10
Zuzanna Zembrzuska - Natalia Kostka 6-3, 6-4
1/2 finału: Legia Warszawa 1-3 KS Górnik Bytom
Maja Wróbel/Agata Konarska - Anna Kmiecik/Julia Szczerek 6-4, 4-6, 10-8
Maja Wróbel - Anna Kmiecik 1-6, 6-4, 7-10
Agata Konarska - Kinga Wahl-Maniecka 0-6, 3-6
Luba Muraszko - Julia Szczerek 6-3, 2-6, 0-10
O 3. miejsce: Legia Warszawa 1-3 Cabańskie Centrum Sportu
Maja Wróbel/Agata Konarska - Julia Kołodziejska/Małgorzata Bajorek 3-6, 7-5, 10-4
Maja Wróbel - Julia Kołodziejska 0-6, 0-6
Agata Konarska - Małgorzata Bajorek 1-6, 0-6
Luba Muraszko - Maria Drąg 0-6, 0-6
