Legia drużynowym wicemistrzem Polski U-18

Kobiecy zespół Legii był o włos od medalu. W decydującym meczu o brąz, legionistki przegrały z Cabańskim Centrum Sportu 1-3. Nasze zawodniczki wygrały grę deblową, ale później przegrały wszystkie trzy singlowe spotkania. Kapitanem kobiecej drużyny Legii był Daniel Półkoszek. Barw Legii broniły Maja Wróbel, Agata Konarska, Luba Muraszko i Zuzanna Zembrzuska. Wyniki mężczyzn: 1/8 finału: Legia Warszawa 3-1 Górnik Bytom Jan Kluczyński/Martin Fuks - Antoni Wieczorek/Antoni Gadzaliński 6-3, 3-6, 11-7 Jan Kluczyński - Alan Mołodecki 6-1, 6-2 Filip Kiryłło - Antoni Gadzaliński 6-2, 7-5 Marcin Fuks - Antoni Wieczorek 1-6, 5-7 1/4 finału: Legia Warszawa 3-1 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Jan Kluczyński/Marcin Fuks - Tymon Litwic 6-3, 3-6, 10-2 Jan Kluczyński - Tymon Litwic 1-6, 6-4, 8-10 Filip Kiryłło - Adam Dąbrowski 7-6(3), 6-4 Martin Fuks - Sebastian Truszczyński 1-6, 6-3, 10-4 1/2 finału: Legia Warszawa 3-1 Krakowski Klub Tenisowy Jan Kluczyński/Martin Fuks - Mateusz Mitoń/Karol Kosek 6-4, 7-6(3) Jan Kluczyński/Mateusz Mitoń 6-2, 6-2 Filip Kiryłło - Marcin Voigt 6-2, 5-7, 10-6 Joachim Szamborski - Karol Kosek 2-6, 3-6 Finał: Legia Warszawa 0-3 Szczeciński Klub Tenisowy Jan Kluczyński/Martin Fuks - Kacper Knitter/Oliwier Sterniczuk 2-6, 2-6 Jan Kluczyński - Kacper Knitter 3-6, 2-6 Filip Kiryłło - Oliwier Sterniczuk 1-6, 0-6 Martin Fuks - Piotr Kluj Wyniki kobiet: 1/8 finału: Legia Warszawa 3-1 BKT Advantage Bielsko-Biała Maja Wróbel/Luba Muraszko - Olivia Cela 7-6(4), 6-2 Maja Wróbel - Olivia Cela 6-2, 6-4 Agata Konarska - Aniela Odrobina 5-7, 1-6 Luba Muraszko - Patrycja Faber 6-0, 6-0 1/4 finału: Legia Warszawa 2-2 Klub Tenisowy Kubala Ustroń Maja Wróbel/Luba Muraszko - Sara Husar/Kornelia Krześniak 4-6, 2-6 Maja Wróbel - Sara Husar 6-4, 6-4 Luba Muraszko - Kornelia Krześniak 6-2, 3-6, 6-10 Zuzanna Zembrzuska - Natalia Kostka 6-3, 6-4 1/2 finału: Legia Warszawa 1-3 KS Górnik Bytom Maja Wróbel/Agata Konarska - Anna Kmiecik/Julia Szczerek 6-4, 4-6, 10-8 Maja Wróbel - Anna Kmiecik 1-6, 6-4, 7-10 Agata Konarska - Kinga Wahl-Maniecka 0-6, 3-6 Luba Muraszko - Julia Szczerek 6-3, 2-6, 0-10 O 3. miejsce: Legia Warszawa 1-3 Cabańskie Centrum Sportu Maja Wróbel/Agata Konarska - Julia Kołodziejska/Małgorzata Bajorek 3-6, 7-5, 10-4 Maja Wróbel - Julia Kołodziejska 0-6, 0-6 Agata Konarska - Małgorzata Bajorek 1-6, 0-6 Luba Muraszko - Maria Drąg 0-6, 0-6

W Pszczynie rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa Polski w tenisie. Męski zespół Legii zdobył wicemistrzostwo kraju. Legioniści w dzisiejszym finale przegrali ze Szczecińskim Klubem Tenisowym. Nasz zespół, którego kapitanem był Łukasz Markowski, wystąpił w składzie: Jan Kluczyński, Martin Fuks, Filip Kiryłło oraz Joachim Szamborski.

