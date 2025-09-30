Kun zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy

Wtorek, 30 września 2025 r. 15:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Patryk Kun został ponownie zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy - poinformował Paweł Mogielnicki z 90miunt.pl. Na początku września piłkarz nie załapał się do szerokiej kadry na fazę ligową Ligi Konferencji.

Po raz ostatni w kadrze meczowej znalazł się 28 sierpnia w rewanżu z Hibernian FC. W ostatnich dniach okienka transferowego był bliski odejścia do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, ale transakcja ostatecznie nie doszła do skutku.













Następnie Legia zgłosiła Kuna do trzecioligowych rezerw, ale równocześnie cały czas trenuje on z pierwszą drużyną. Michał Żewłakow podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami mówił, że Legia dysponuje jeszcze jednym wolnym miejscem na liście, jeżeli chodzi o zgłoszenia do Ekstraklasy i do końca września będzie mogła je wypełnić. W tle przewijał się możliwy transfer kolejnego napastnika wobec kontuzji Jean-Pierre'a Nsame oraz odejściu Migouela Alfareli, ale do tego ruchu ostatecznie nie doszło.





W tej sytuacji nie było przeszkód, by Kun ponownie został zgłoszony do rozgrywek.



W ciągu dwóch lat pobytu w klubie z Łazienkowskiej 3 Patryk Kun rozegrał 73 mecze, w których zdobył 1 bramkę i zanotował 5 asyst. Jego umowa z Legią obowiązuje do końca sezonu.



