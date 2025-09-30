Patryk Kun - fot. Woytek / Legionisci.com
Kun zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy

Woytek, źródło: Legionisci.com

Patryk Kun został ponownie zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy - poinformował Paweł Mogielnicki z 90miunt.pl. Na początku września piłkarz nie załapał się do szerokiej kadry na fazę ligową Ligi Konferencji.



Po raz ostatni w kadrze meczowej znalazł się 28 sierpnia w rewanżu z Hibernian FC. W ostatnich dniach okienka transferowego był bliski odejścia do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, ale transakcja ostatecznie nie doszła do skutku.


 


Następnie Legia zgłosiła Kuna do trzecioligowych rezerw, ale równocześnie cały czas trenuje on z pierwszą drużyną. Michał Żewłakow podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami mówił, że Legia dysponuje jeszcze jednym wolnym miejscem na liście, jeżeli chodzi o zgłoszenia do Ekstraklasy i do końca września będzie mogła je wypełnić. W tle przewijał się możliwy transfer kolejnego napastnika wobec kontuzji Jean-Pierre'a Nsame oraz odejściu Migouela Alfareli, ale do tego ruchu ostatecznie nie doszło.


W tej sytuacji nie było przeszkód, by Kun ponownie został zgłoszony do rozgrywek.

W ciągu dwóch lat pobytu w klubie z Łazienkowskiej 3 Patryk Kun rozegrał 73 mecze, w których zdobył 1 bramkę i zanotował 5 asyst. Jego umowa z Legią obowiązuje do końca sezonu.




tagi:
Komentarze (5)

exsa - 27 minut temu, *.orange.pl

Witamy w "L" ! Zobaczymy jaki poziom zaprezentuje po dluzszej nieobecnosci ?

odpowiedz
ops2 - 37 minut temu, *.centertel.pl

Zagra na szpicy ) . Bramkostrzelny jest )😎

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 47 minut temu, *.110.57

Patryk powinien być wypróbowany na pozycji środkowego napastnika (serio). Mamy dwóch drewnianych drągali, także przydałby się taki kieszonkowy napastnik z dobrą techniką i odejściem, co kiwnie 2-3 obrońców i zasadzi gola na szybkosci.

odpowiedz
Żona Barnaby - 19 minut temu, *.orange.pl

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: My to się naprawdę super dobraliśmy. We wszystkim się zgadzamy!

odpowiedz
Żona Barnaby - 49 minut temu, *.orange.pl

Tak jak przepowiadałam - do zimowego okienka transferowego Patryk Kun będzie pełnił rolę zapasowego napastnika.

odpowiedz
