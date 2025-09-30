Marek Kania - fot. Rafal Oleksiewicz/PZLS
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Łyżwiarstwo

Marek Kania celuje wysoko przed Zimowymi Igrzyskami w Mediolanie

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczenista Legii, Marek Kania w tym roku wcześniej zakończył sezon na rolkach, by jak najlepiej przygotować się do rywalizacji na łyżwach. Legionista zamierza powalczyć o kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które w lutym przyszłego roku rozegrane zostaną w Mediolanie, a na samych Igrzyskach powalczyć o jak najlepszy wynik. -  Cieszę się, że wcześniej przeszedłem na łyżwy. Czułem to zarówno na pierwszym zgrupowaniu w Inzell, jak i na drugim w Tomaszowie Mazowieckim, bo jeździło mi się dużo lepiej. Dzięki temu wiem, że praca, którą wykonałem poza lodem popłaca. Mam nadzieję, że to wszystko zaprocentuje w lutym, czyli na igrzyskach w Mediolanie - mówi legionista.



- Cele omawialiśmy z trenerem już w Inzell i mamy to zapisane. Co to będzie? Na razie zostawię tę informację dla siebie. Mogę jedynie powiedzieć, że celuję wysoko, a więcej być może zdradzę bliżej sezonu. Kwalifikacje do igrzysk traktuję jako formalność, choć oczywiście biorę poprawkę, że to sport i dużo może się wydarzyć. Patrząc jednak na ostatnie sezonu, nie powinienem mieć z tym większego problemu - mówi panczenista Legii. 

Kwalifikacje do igrzysk olimpijskich rozpoczną się Pucharem Świata w Salt Lake City, który zaplanowano na 14-16 listopada.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!