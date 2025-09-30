Łyżwiarstwo

Marek Kania celuje wysoko przed Zimowymi Igrzyskami w Mediolanie

Wtorek, 30 września 2025 r. 16:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczenista Legii, Marek Kania w tym roku wcześniej zakończył sezon na rolkach, by jak najlepiej przygotować się do rywalizacji na łyżwach. Legionista zamierza powalczyć o kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które w lutym przyszłego roku rozegrane zostaną w Mediolanie, a na samych Igrzyskach powalczyć o jak najlepszy wynik. - Cieszę się, że wcześniej przeszedłem na łyżwy. Czułem to zarówno na pierwszym zgrupowaniu w Inzell, jak i na drugim w Tomaszowie Mazowieckim, bo jeździło mi się dużo lepiej. Dzięki temu wiem, że praca, którą wykonałem poza lodem popłaca. Mam nadzieję, że to wszystko zaprocentuje w lutym, czyli na igrzyskach w Mediolanie - mówi legionista.

- Cele omawialiśmy z trenerem już w Inzell i mamy to zapisane. Co to będzie? Na razie zostawię tę informację dla siebie. Mogę jedynie powiedzieć, że celuję wysoko, a więcej być może zdradzę bliżej sezonu. Kwalifikacje do igrzysk traktuję jako formalność, choć oczywiście biorę poprawkę, że to sport i dużo może się wydarzyć. Patrząc jednak na ostatnie sezonu, nie powinienem mieć z tym większego problemu - mówi panczenista Legii.



Kwalifikacje do igrzysk olimpijskich rozpoczną się Pucharem Świata w Salt Lake City, który zaplanowano na 14-16 listopada.



