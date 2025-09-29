Młodzież: mecze weekendowe (25-28.09):

Juniorzy starsi Legii pokonali 4-0 Lechię Gdańsk, a czwartym zwycięstwem z rzędu odrabiają straty po nieudanym początku sezonu. W CLJ U17 Legia pokonała 4-2 Hutnik Kraków i awansowała na pozycję wicelidera. Legia U16 wygrała 4-1 ze Zniczem Pruszków, zaś w CLJ U15 legioniści pokanali ŁKS Łódź aż 8-0. Gracze z roczników 2012 i 2013 akademii bardzo dobrze spisali się w turniejach międzynarodowych w czeskiej Pradze. Grały też młodsze drużyny Akademii i LSS.

Interesująco zapowiadający się mecz w kategorii U9 między Legią i Escolą Varsovia, został przełożony o blisko 2 tygodnie później.





CLJ U19 (2007/8 i mł.): Lechia Gdańsk 0-4 (0-0) Legia Warszawa

Gole:

0-1 51 min. Szymon Piasta (as. Jan Gawarecki)

0-2 74 min. Szymon Piasta (as. Jan Gawarecki)

0-3 81 min. Szymon Piasta (as. Jan Kniat)

0-4 90+ min. Filip Przybyłko (as. Szymon Piasta)





Legia: Konrad Kassyanowicz - Szymon Chojecki (46' Maksymilian Dołowy), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn (85' Dawid Korzeniowski) - Daniel Foks (85' Dawid Foks), Aleksander Wyganowski, Filip Przybyłko, Stanisław Kubiak (46' Jan Gawarecki) - Szymon Piasta, Fabian Mazur (70' Jan Kniat), Jakub Gliwa (85' Athanasios Christopoulos)

Trener: Arkadiusz Adach, II trenerzy: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski





I liga maz. U18 (2008 i mł.): Legia LSS U18 4-7 Delta Warszawa '08

Gole dla LSS:

1-2 37 min. Jakub Drzazga

2-2 40 min. Lucjan Napieralski

3-4 76 min. Daniło Biłucha

4-4 83 min. Daniło Biłucha





CLJ U17 (2009 i mł.): Legia U17 4-2 (2-1) Hutnik Kraków U17

Gole:

0-1 25 min. Adam Suder

1-1 31 min. Igor Brzeziński (as. Igor Owczarczyk)

2-1 38 min. Marcel Laszczyk b.a.

3-1 56 min. Daniił Pyłypczuk (rzut karny po faulu na Tymoteuszu Leśniaku)

3-2 58 min. Filip Polakow

4-2 76 min. Daniił Pyłypczuk (as. Filip Kwiecień)





Strzały(celne): Legia 26(16) - Hutnik 10(5)





W 80 min. golkiper Hutnika obronił rzut karny wykonywany przez D. Pylypczuka.





Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk, Bartosz Korżyński, Oskar Krakowiak - Igor Owczarczyk, Marcel Laszczyk [10], Hoang Nguyen, Jarosław Kuc [10](46' Filip Kwiecień [10], 78' Wiktor Zugaj) - Igor Brzeziński [10], Daniil Pylypchuk, Tymoteusz Leśniak [10]

Trener: Jakub Renosik, II trenerzy: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył





Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Znicz Pruszków U17 1-4 (0-2) Legia U16

Gole:

0-1 37 min. Aleksander Badowski (as. Xavier Dąbkowski)

0-2 42 min. Aleksander Badowski (as. Michał Kucała)

0-3 49 min. Szymon Siekaniec (as. Aleks Rzepkowski)

1-3 73 min. Olgierd Wendt

1-4 83 min. Mikołaj Maćkowiak (as. Dawid Rodak)





Legia: Błażej Ślazyk - Olivier Pruszyński (55' Artur Szmyt), Mikołaj Maćkowiak, Szymon Siekaniec, Igor Lechecki - Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Aleksander Badowski (55' Filip Reszka [11]) - Aleks Szybalski [11], Michał Kucała [11](70' Kacper Kwiatkowski [11]), Aleks Rzepkowski. Rezerwa: Nikodem Gimiński (br)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki





I liga okr. U17 (2009 i mł.): Legia LSS U17 0-3 (0-1) Hutnik Warszawa '11





I liga okr. U17 (2009 i mł.): Hutnik Warszawa '11 3-0 (2-0) Legia LSS U17





CLJ U15 (2011 i mł.): Legia U15 8-0 (4-0) ŁKS Łódź '11

Gole:

1-0 13 min. Szymon Traczykowski b.a.

2-0 17 min. Wojciech Kuś (as. Marcin Kośmiński)

3-0 28 min. Marcin Kośmiński (as. Kajetan Zaliwski)

4-0 39 min. Fryderyk Paprocki (as. Wojciech Kuś)

5-0 55 min. Fryderyk Paprocki 55' (as. Kajetan Zaliwski)

6-0 64 min. Jan Kaczorowski b.a.

7-0 69 min. Marcin Kośmiński (as. Cyprian Lipiński)

8-0 72 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Marcin Kośmiński)





Strzały (celne): Legia 19 (13) - ŁKS 5 (3)





Legia: Jan Nowicki - Szymon Piegat, Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś (67' Szymon Wlazło), Kajetan Zaliwski (67' Stanisław Maisiuk) - Szymon Traczykowski (57' Antoni Kośmider), Fryderyk Paprocki (60' Mikołaj Ćwikielewicz), Marcin Kośmiński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński





Turniej "Jakub Ruml Memorial 2025" (Praga, rocznik 2012 i mł.):





Legioniści z rocznika 2012 świetnie spisali się rywalizacji międzynarodowej w czeskiej Pradze, mierząc się z czołowymi drużynami czeskimi, niemieckim RB Lipsk oraz austriackim RB Salzburg. Turniej organizowała Sparta Praga. Legioniści prezentowali wysoką kulturę gry, co przełożyło się także na dużą liczbę stwarzanych sytuacji i zdobytych bramek. Królem strzelców mini-turnieju został legionista Nikodem Staroń. Wychowanek Zagłębia Sosnowiec zdobył dla Legii 7 goli.





Mecze Legii U14:





Legia U14 4-0 Red Bull Salzburg

Gole:

1-0 Bartłomiej Cząstka

2-0 Nikodem Staroń

3-0 Nikodem Staroń

4-0 Mateusz Krzyczmonik





Legia U14 1-0 RasenBallsport Lipsk

Gol:

1-0 Mateusz Krzyczmonik





Sparta Praga 1-4 Legia U14

Gole:

0-1 Bartłomiej Cząstka

0-2 Nikodem Staroń

0-3 Mateusz Krzyczmonik

1-3

1-4 Karol Grzyb





Slavia Praga 1-6 Legia U14

Gole:

0-1 Bartłomiej Cząstka

0-2 Bartłomiej Cząstka

0-3 Nikodem Staroń

0-4 Mateusz Krzyczmonik

0-5 Mateusz Krzyczmonik

0-6 Aleksander Rybka

1-6





Legia U14 6-0 Banik Ostrawa

Gole:

1-0 Karol Grzyb

2-0 Bartłomiej Cząstka

3-0 Nikodem Staroń

4-0 Nikodem Staroń

5-0 Nikodem Staroń

6-0 Bartłomiej Cząstka





Kadra turniejowa Legii U14: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Krzysztof Opanowski, Michał Har, Oskar Matusiewicz, Jakub Kruk, Aleksander Kocot, Aleksander Rybka, Filip Jasiński, Ignacy Silski, Igor Arkuszewski, Karol Grzyb, Karol Szczepek, Adam Smoła, Klaudiusz Półtorak, Mateusz Krzyczmonik, Bartłomiej Cząstka, Nikodem Staroń

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza





I liga okr. U14 (2012 i mł.): Jedność Żabieniec 2-1 (1-0) Legia Soccer Schools U14

Gole:

1-0 6 min. Adam Kierasiński

2-0 46 min. Adam Kierasiński

2-1 56 min. Michał Walczuk





Legia Soccer Schools: Hugo Tatarnikov, Szymon Sawa, Filip Bryja (B) , Jakub Opieczyński (Kpt), Antoni Brociek, Michał Walczuk, Ksawery Płachecki [13], Jakub Bujalski [13], Mikołaj Dmitrowicz, Paweł Pacuła, Dzidek Kinasiewicz oraz: Karol Frelikowski, Marcel Stępniak, Maciej Dziankowski, Filip Lewicki [13]

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski





Turniej "Premier Cup" (Praga, rocznik 2013 i mł.):





Starszym kolegom w podróży do Pragi towarzyszyli także zawodnicy z zespołu U13, którzy w mocnej stawce spisali się niemal równie dobrze, rozkręcając się z meczu na mecz. Najlepszym bramkarzem Premier Cup został wybrany legionista Antoni Kulpiński.





Mecze Legii U13 :

Legia U13 0-1 Sparta Praga

Legia U13 2-1 Slavia Praga

Legia U13 3-1 Banik Ostrawa

Legia U13 8-0 Red Bull Salzburg





Kadra turniejowa Legii U13: Antoni Kulpiński, Jakub Tkaczyk - Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele, Konstantin Yushkavets [14], Oliwier Siuda, Antoni Adamkiewicz, Adam Rymszo, Maksymilian Pająk, Piotr Nowotka, Olek Cwyl, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, 4 graczy testowanych

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Liga U12 (2014 i mł.), gr. 32: BVB Academy WBS Warszawa '14 - Legia U12





Dzień po rywalizacji w mini turnieju Ekstra Talent organizowanym pod auspicjami Ekstraklasy S.A. przy Łazienkowskiej, w którym Legia zajęła drugie miejsce za AP EsKadra, a przed UKS Varsovia, legioniści rozegrali mecz ligowy z wilanowską akademią BVB. Mecz rozgrywany na boisku przy torze wyścigów na Służewcu od początku był pod zdecydowaną kontrolą graczy z Łazienkowskiej, którzy nie dali gospodarzom szans rozwinąć skrzydeł.





Liga U12 (2014 i mł.), gr. 8: Legia U11 - AP EsKadra Warszawa U12





Legioniści z rocznika 2015 w teoretycznie najtrudniejszym meczu rundy podejmowali rembertowską EsKadrę. Mecz był godny określenia "pojedynek na szczycie" ,a oba zespoły pokazały kawał dobrej piłki. W pierwszej połowie szalone tempo i multum faz przejściowych z obu stron jakby lepiej posłużyło legionistom. Po przerwie mecz jakby się uspokoił. Legia spokojnie budowała posiadanie i akcje ofensywne, ale Eskadra wielokrotnie groźnie się odgryzła. Legioniści pokazali się jednak jako drużyna zaawansowana technicznie jak na swój wiek i "sprzedali się" z bardzo dobrej strony. Wciąż pozostają zatem w walce o awans do I ligi U12 na wiosnę.





Legia U11 (2015 i mł.): Szymon Giera, Karol Giera, Ksawery Lewandowski, Andrzej Regulski-Lokanga, Eryk Cybulski, Stanisław Bratos, Jan Woźniak, Iwo Pawelczak, Szymon Kurzela, Oskar Sarna, Bruno Królik, Antoni Sroczyński, Tymoteusz Obierak, Aleksander Gorzelnik, Antoni Kret

Trener: Łukasz Listwan





Turniej Football Champions Cup (Gniewino, U10 - rocznik 2016 i mł.):





Legia U10(2016 i mł.) zaprezentowała się z dobrej strony na turnieju Football Champions Cup w Gniewinie. W piątek i sobotę legioniści przeszli bez porażki rzez mecze grupowe z: Czarnymi Pruszcz Gdański, Salosem Rumia, duńskim Gentofte FA, Deltą Warszawa, Arką Gdynia, Zagłebiem Lubin i Bałtykiem Koszalin.W niedzielę stawkę podzielono na 4 grupy po 6 drużyn i legioniści zagrali przeciwko: Śląskowi Wrocław, Sokołowi Kołbiel (sensacyjnemu zwycięzcy grupy eliminacyjnej C), Aberdeen FC, Lechowi Poznań i Delcie Warszawa. Trzeci dzień rywalizacji w turnieju nasi gracze rozpoczęli równie udanie, jednak ostatnie 3 mecze były już "w kratkę". Finalnie Lech, Aberdeen i Legia znalazły na podium, ale warto pogratulować dobrej postawę także ekipom Śląska Wrocław, Delty Warszawa i Sokoła Kołbiel za dobrą grę w stawce 24 drużyn.





Liga U8 (2018 i mł.): Orły Zielonka '18 - Legia Warszawa U8





Strzały (celne): Orły 33 (17) - Legia 28 (18)





Legia: Hubert Wróbel, Leonard Świerczewski, Kuba Klimejko, Tymon Podolski, Makar Vorobets, Adam Kłopotowski, Wincent Chaciński, Gustaw Łoniewski

Trener: Łukasz Wawer



