Wyniki 4. kolejki 1. ligi
W weekend rozegrano mecze 4. kolejki 1. ligi rugby. Legia ponownie doznała porażki i zajmuje aktualnie dopiero 6. miejsce w tabeli. Prowadzi Hegemon z kompletem zwycięstw i punktów.
4. kolejka:
Wataha Zielona Góra 0-64 (0-24) Hegemon Mysłowice
RKS Skra Warszawa 45-18 (19-11) Arka Rumia
Legia Warszawa 17-54 (0-19) Posnania Rugby Club
Sparta Jarocin 35-5 (5-0) Rugby Wrocław
