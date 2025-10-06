Wyniki 6. kolejki Ekstraklasy
W weekend rozegrano mecze 6. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Constract Lubawa, ale tyle samo punktów mają jeszcze 3 inne zespoły. Legia zajmuje aktualnie 12. miejsce.
6. kolejka:
Red Dragons Pniewy 10-5 Legia Warszawa
Eurobus Przemyśl 4-0 FC Toruń
Widzew Łódź 8-4 AZS UŚ Katowice
Futsal Leszno 3-1 BSF Bochnia
Piast Gliwice 10-0 Futsal Świecie
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 5-4 Śląsk Wrocław
Rekord Bielsko-Biała 1-4 Constract Lubawa
Dreman Opole Komprachcice 2-1 Ruch Chorzów Futsal
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy
