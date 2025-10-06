fot. Legionisci.com
LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Ubiegły weekend nie był zbytnio udany dla rywali Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Trzy punkty zainkasował tylko NK Celje, który po raz kolejny rozbił przeciwników i kontynuuje imponującą serię bez porażki. Takową i to bolesną doznał Szachtar Donieck, który przegrał na własnym stadionie, tracąc aż cztery bramki. Punktami z rywalami podzieliły się natomiast Sparta Praga i Noah Erywań. 



 



Szachtar Donieck


Szachtar Donieck w ramach 7. kolejki ukraińskiej Premier-liha niespodziewanie przegrał na wyjeździe z ŁNZ Czerkasy aż 1-4. Goście do przerwy prowadzili jedną bramką, a w drugiej połowie konsekwentnie powiększali wynik. Dla Szachtaru to pierwsza porażka ligowa w tym sezonie. Mimo to zespół z Doniecka utrzymał pozycję lidera i wyprzedza Dynamo Kijów o jeden punkt.


Szachtar Donieck 1-4 (0-1) ŁNZ Czerkasy
0-1 - 14' Denys Kuzyk

0-2 - 61' Mark Assinor

0-3 - 71' Artur Ryabow

1-3 - 85' Jehor Nazaryna

1-4 - 89' Prosper Obah


Szachtar: 31. Dmytro Riznyk - 26. Juchym Konopla, 22. Mykoła Matwijenko, 5. Wałerij Bondar, 13. Pedro Henrique (57' 16. Irakli Azarowi) - 27. Ołeh Oczeretko (81' 29. Jehor Nazaryna) - 10. Pedrinho, 6. Marlon (57' 11. Newerton), 21. Artem Bondarenko (57' 37. Lucas Ferreira), 14. Isaque Severino Silva (63' 19. Kauã Elias) - 49. Luca Meirelles 


żółte kartki: Oban, Ryabow


 


NK Celje


Słoweński klub kontynuuje świetną serię i wygrywa już 10 ligowe spotkanie w tym sezonie. W 11. kolejce Prva Liga NK Celje pewnie pokonał na wyjeździe NK Radomlje 3-0. Jak na razie, zespół z Celje zdobył w obecnych rozgrywkach 31 z 33 możliwych punktów i zajmuje pozycję lidera z 11-punktową przewagą. 


NK Radomlje 0-3 (0-2) NK Celje
0-1 - 23' Nikita Iosifow

0-2 - 26' Mario Kvesić

0-3 - 89' Damjan Vukliševič


NK Celje: 1. Žan-Luk Leban - 3. Damjan Vukliševič, 6. Artemijus Tutyskinas, 14. Nino Vukasović - 23. Žan Karničnik, 7. Florjan Jevšenak (66' 13. Papa Daniel), 8. Mario Kvesić (75' 17. Andrej Kotnik), 11. Milot Avdyli (58' 16. Ivica Vidović) -  20. Nikita Iosifow (66' 10. Danijel Šturm), 94. Rudi Požeg Vancaš - 9. Franko Kovačević (66' 99. Matej Poplatnik)


żółte kartki: Karničnik, Tutyskinas





Sparta Praga


W meczu 11. kolejki Chance Ligi Sparta mierzyła się w wielkich derbach Pragi ze Slavią. Zespoły podzieliły się punktami, remisując 1-1.  Slavia od 66. minuty grała w osłabieniu po bezpośredniej czerwonej kartce dla jednego z obrońców, lecz gospodarze nie potrafili tego wykorzystać. Wagą spotkania była pozycja lidera czeskiej ekstraklasy, którą utrzymał przyszły przeciwnik Legii.


AC Sparta Praga 1-1 (1-1) Slavia Praga
0-1 - 15' Vasil Kušej 

1-1 45+6' Albion Rrahmani

 

Sparta: 1. Peter Vindahl Jensen - 16. Emmanuel Uchenna), 27. Filip Panák, 25. Asger Sørensen - 17. Angelo Preciado, 26. Patrik Vydra (46' 20. Sivert Mannsverk), 6. Kaan Kairinen, 11. Matěj Ryneš - 7. John Mercado (71' 22. Lukáš Haraslín), 9. Albion Rrahmani (71' 10. Jan Kuchta), 14. Veljko Birmančević


żółte kartki: Kuchta, Vydra, Ryneš, Mannsverk - Dorley, Chaloupek, Vlček, Moses


czerwona kartka: Vlček (w 66. minucie)


 


Noah Erywań


W meczu 8. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań bezbramkowo zremisowała na bliskim wyjeździe z FC Urartu Erywań. Oba zespoły nie stworzyły sobie zbyt wielu dobrych okazji bramkowych - oddały tylko po jednym celnym strzale. Noah nie utrzymała więc pozycji lidera tabeli, spadła na 3. miejsce, lecz ma jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania.


FC Urartu Erywań 0-0 FC Noah Erywań


Noah: 22. Ognjen Čančarević - 6. Eric Boakye, 39. Nathanaël Saintini, 3. Siergiej Muradian, 33. David Sualehe - 88. Yan Eteki, 17. Gustavo Sangaré (78' 14. Takuto Oshima)  - 47. Marin Jakoliš, 27. Gor Manweljan (78' 99. Howhannes Harutjunjan), 7. Hélder Ferreira - 32. Nardin Mulahusejnović (78' 9. Matheus Aiás)


żółte kartki: Tsymbaljuk, Pilojan, Margarjan, Wardanjan - Eteki, Saintini


 



Lincoln Red Imps


Choć w weekend została rozegrana 7. kolejka Gibraltar Football League, Lincoln Red Imps odpoczywał i nie rozgrywał meczu. Spotkanie tej serii gier Lincoln rozegra dopiero w przyszłym roku. 




Mati - 6 minut temu, *.3s.pl

A nasze gwiazdy dostały zakaz wypowiadania się po wczorajszym meczu? Czy o co chodzi?

