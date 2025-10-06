LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki , reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

A nasze gwiazdy dostały zakaz wypowiadania się po wczorajszym meczu? Czy o co chodzi?

Choć w weekend została rozegrana 7. kolejka Gibraltar Football League, Lincoln Red Imps odpoczywał i nie rozgrywał meczu. Spotkanie tej serii gier Lincoln rozegra dopiero w przyszłym roku.

W meczu 8. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań bezbramkowo zremisowała na bliskim wyjeździe z FC Urartu Erywań. Oba zespoły nie stworzyły sobie zbyt wielu dobrych okazji bramkowych - oddały tylko po jednym celnym strzale. Noah nie utrzymała więc pozycji lidera tabeli, spadła na 3. miejsce, lecz ma jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania.

W meczu 11. kolejki Chance Ligi Sparta mierzyła się w wielkich derbach Pragi ze Slavią. Zespoły podzieliły się punktami, remisując 1-1. Slavia od 66. minuty grała w osłabieniu po bezpośredniej czerwonej kartce dla jednego z obrońców, lecz gospodarze nie potrafili tego wykorzystać. Wagą spotkania była pozycja lidera czeskiej ekstraklasy, którą utrzymał przyszły przeciwnik Legii.

Słoweński klub kontynuuje świetną serię i wygrywa już 10 ligowe spotkanie w tym sezonie. W 11. kolejce Prva Liga NK Celje pewnie pokonał na wyjeździe NK Radomlje 3-0. Jak na razie, zespół z Celje zdobył w obecnych rozgrywkach 31 z 33 możliwych punktów i zajmuje pozycję lidera z 11-punktową przewagą.

Szachtar Donieck w ramach 7. kolejki ukraińskiej Premier-liha niespodziewanie przegrał na wyjeździe z ŁNZ Czerkasy aż 1-4. Goście do przerwy prowadzili jedną bramką, a w drugiej połowie konsekwentnie powiększali wynik. Dla Szachtaru to pierwsza porażka ligowa w tym sezonie. Mimo to zespół z Doniecka utrzymał pozycję lidera i wyprzedza Dynamo Kijów o jeden punkt.

Ubiegły weekend nie był zbytnio udany dla rywali Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Trzy punkty zainkasował tylko NK Celje, który po raz kolejny rozbił przeciwników i kontynuuje imponującą serię bez porażki. Takową i to bolesną doznał Szachtar Donieck, który przegrał na własnym stadionie, tracąc aż cztery bramki. Punktami z rywalami podzieliły się natomiast Sparta Praga i Noah Erywań.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy . Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!

Rozumiem, zamknij