Legia Warszawa 90-68 Start Lublin. Idealna inaugracja!
W piątek w hali Bemowo odbyła się inauguracja koszykarskiego sezonu, w której zagrały dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. W meczu 2. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki Legia Warszawa wygrała 90-68 ze Startem Lublin.
Na początku meczu lekką przewagę osiągnęli goście, ale legioniści szybko odrobili 5 punktów straty i po pierwszej kwarcie wygrywali 26-19. W drugiej części przewaga gospodarzy rosła z minuty na minutę i na przerwę aktualni mistrzowie Polski schodzili z 13-punktowym prowadzeniem (45-32).
Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie - Legia powiększała swoją przewagę. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 25-15 i ostatnie 10 minut było już dla legionistów formalnością.
Kolejny mecz podopieczni Heiko Rannuli rozegrają na wyjeździe - we wtorek, 7 października z Rytasem Wilno w ramach Basketball Champions League, a następnie czeka ich ligowy wyjazd do Torunia.
PLK: Legia Warszawa 90-68 Start Lublin
Kwarty: 26-19, 19-13, 25-15, 20-21
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|28:26
|16
|5/9 (55%)
|3/4 (75%)
|2/5 (40%)
|4/6 (66%)
|7
|6
|3
|1
|B. Czapla
|6:52
|0
|0
|2
|1
|2
|D. Niedziałkowski
|2:43
|4
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|0
|3
|A. Pluta
|23:53
|13
|4/8 (50%)
|3/3 (100%)
|1/5 (20%)
|4/4 (100%)
|2
|9
|1
|5
|W. Tomaszewski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|11
|B. Shungu
|20:13
|8
|3/10 (30%)
|2/6 (33%)
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|1
|1
|0
|13
|M. Tass
|16:43
|8
|4/10 (40%)
|4/9 (44%)
|0/1 (0%)
|6
|0
|3
|15
|O. Siliņš
|23:40
|6
|2/6 (33%)
|1/2 (50%)
|1/4 (25%)
|1/1 (100%)
|1
|0
|1
|23
|M. Kolenda
|25:03
|14
|6/8 (75%)
|5/5 (100%)
|1/3 (33%)
|1/1 (100%)
|2
|2
|1
|32
|M. Wilczek
|14:23
|2
|1/3 (33%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|2
|3
|2
|40
|S. Hunter
|24:18
|16
|7/7 (100%)
|7/7 (100%)
|2/3 (66%)
|10
|0
|3
|42
|C. Ponsar
|13:47
|3
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|5
|2
|2
|Suma
|90
|35/64 (54%)
|29/40 (72%)
|6/24 (25%)
|14/19 (73%)
|39
|25
|17
Trener: Heiko Rannula
Start Lublin
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|M. Krasuski
|20:17
|8
|3/5 (60%)
|1/2 (50%)
|2/3 (66%)
|0
|1
|2
|1
|T. Mack
|32:04
|18
|7/16 (43%)
|6/14 (42%)
|1/2 (50%)
|3/5 (60%)
|3
|5
|1
|3
|E. Hawkins
|27:52
|7
|3/9 (33%)
|3/6 (50%)
|0/3 (0%)
|1/2 (50%)
|4
|6
|2
|5
|M. Turewicz
|0:00
|0
|0
|0
|0
|6
|J. Wright
|22:42
|12
|4/9 (44%)
|3/7 (42%)
|1/2 (50%)
|3/4 (75%)
|3
|1
|2
|7
|B. Pelczar
|10:23
|3
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|1
|0
|2
|11
|T. Tennyson
|21:34
|7
|3/8 (37%)
|2/4 (50%)
|1/4 (25%)
|3
|1
|4
|12
|Q. Ford
|26:15
|2
|1/5 (20%)
|1/3 (33%)
|0/2 (0%)
|7
|3
|2
|19
|R. Szymański
|0:00
|0
|0
|0
|0
|21
|F. Put
|13:24
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|1
|25
|B. Griffin
|25:29
|11
|5/8 (62%)
|5/7 (71%)
|0/1 (0%)
|1/3 (33%)
|7
|0
|0
|Suma
|68
|27/65 (41%)
|21/44 (47%)
|6/21 (28%)
|8/14 (57%)
|32
|17
|17
Trener: Wojciech Kamiński
Komisarz: Jarosław Nowak
Sędziowie: Robert Mordal, Michał Kuzia, Mateusz Skorek
