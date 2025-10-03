fot. Bodziach
Koszykówka

Legia Warszawa 90-68 Start Lublin. Idealna inaugracja!

Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek w hali Bemowo odbyła się inauguracja koszykarskiego sezonu, w której zagrały dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. W meczu 2. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki Legia Warszawa wygrała 90-68 ze Startem Lublin.



Na początku meczu lekką przewagę osiągnęli goście, ale legioniści szybko odrobili 5 punktów straty i po pierwszej kwarcie wygrywali 26-19. W drugiej części przewaga gospodarzy rosła z minuty na minutę i na przerwę aktualni mistrzowie Polski schodzili z 13-punktowym prowadzeniem (45-32).


 


Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie - Legia powiększała swoją przewagę. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 25-15 i ostatnie 10 minut było już dla legionistów formalnością.


Kolejny mecz podopieczni Heiko Rannuli rozegrają na wyjeździe - we wtorek, 7 października z Rytasem Wilno w ramach Basketball Champions League, a następnie czeka ich ligowy wyjazd do Torunia.


PLK: Legia Warszawa 90-68 Start Lublin

Kwarty: 26-19, 19-13, 25-15, 20-21


Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves28:26165/9 (55%)3/4 (75%)2/5 (40%)4/6 (66%)763
1B. Czapla6:520021
2D. Niedziałkowski2:4342/2 (100%)2/2 (100%)100
3A. Pluta23:53134/8 (50%)3/3 (100%)1/5 (20%)4/4 (100%)291
5W. Tomaszewski0:000000
11B. Shungu20:1383/10 (30%)2/6 (33%)1/4 (25%)1/2 (50%)110
13M. Tass16:4384/10 (40%)4/9 (44%)0/1 (0%)603
15O. Siliņš23:4062/6 (33%)1/2 (50%)1/4 (25%)1/1 (100%)101
23M. Kolenda25:03146/8 (75%)5/5 (100%)1/3 (33%)1/1 (100%)221
32M. Wilczek14:2321/3 (33%)1/1 (100%)0/2 (0%)232
40S. Hunter24:18167/7 (100%)7/7 (100%)2/3 (66%)1003
42C. Ponsar13:4731/1 (100%)1/1 (100%)1/2 (50%)522
Suma9035/64 (54%)29/40 (72%)6/24 (25%)14/19 (73%)392517

Trener: Heiko Rannula


Start Lublin

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0M. Krasuski20:1783/5 (60%)1/2 (50%)2/3 (66%)012
1T. Mack32:04187/16 (43%)6/14 (42%)1/2 (50%)3/5 (60%)351
3E. Hawkins27:5273/9 (33%)3/6 (50%)0/3 (0%)1/2 (50%)462
5M. Turewicz0:000000
6J. Wright22:42124/9 (44%)3/7 (42%)1/2 (50%)3/4 (75%)312
7B. Pelczar10:2331/3 (33%)1/3 (33%)102
11T. Tennyson21:3473/8 (37%)2/4 (50%)1/4 (25%)314
12Q. Ford26:1521/5 (20%)1/3 (33%)0/2 (0%)732
19R. Szymański0:000000
21F. Put13:2400/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)001
25B. Griffin25:29115/8 (62%)5/7 (71%)0/1 (0%)1/3 (33%)700
Suma6827/65 (41%)21/44 (47%)6/21 (28%)8/14 (57%)321717

Trener: Wojciech Kamiński


Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Robert Mordal, Michał Kuzia, Mateusz Skorek


Centrum informacji o koszykarskiej Legii



koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin hala transparent
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin cheerleaders
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin C. Ponsar
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin Graves Shungu
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin Andrzej Pluta
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin Graves
fot. Bodziach


tagi:
Komentarze (1)

FWWM - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Mocno Legia! tak jak przystało na mistrza 😍

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

