fot. Bodziach
Koszykówka

Legia Warszawa 90-68 Start Lublin. Idealna inauguracja!

Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek w hali Bemowo odbyła się inauguracja koszykarskiego sezonu, w której zagrały dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. W meczu 2. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki Legia Warszawa wygrała 90-68 ze Startem Lublin.



Przed rozpoczęciem meczu zawodnicy obydwu drużyn zaprezentowali okolicznościowy baner dotyczący potrzeby budowy nowej hali na obiektach Skry. Z trybun spotkanie obserwowali stołeczni radni, którzy mogą podjąć odpowiednie decyzje już na najbliższej, październikowej sesji. 

 


Mecz rozpoczął się lepiej dla gości, którzy wyszli na prowadzenie po „trójce” Michała Krasuskiego. Odpowiedział skuteczną akcją podkoszową Matthias Tass. Później jednak reprezentant Estonii miał problemy ze skutecznością, a Start wyszedł na pięciopunktowe prowadzenie. Legioniści po szybkich akcjach doprowadzili jednak do wyrównania. Po trójce Andrzeja Pluty gospodarze objęli prowadzenie, a w kolejnych minutach trwała wymiana ciosów. Dobrą zmianę dał Shane Hunter, który rzucił kilka cennych punktów. Dobra skuteczność legionistów dała im siedmiopunktowe prowadzenie przed drugą kwartą.

Ta rozpoczęła się od efektownej akcji Michała Kolendy.  Następnie doszło do krótkiej przerwy z powodu awarii światła, ale koszykarze szybko wrócili na parkiet. Po celnym rzucie Jayvona Gravesa legioniści prowadzili 30:19, a trener Startu Wojciech Kamiński poprosił o przerwę na żądanie. Po niej przewaga gospodarzy nieco zmalała, głównie dzięki dobrym akcjom Startu pod koszem Legii. Bardzo dobrze dysponowany był jednak Hunter, który popisał się m.in. efektownym wsadem. Po celnym rzucie zza łuku Bartłomieja Pelczara gracze z Lublina zmniejszyli straty do sześciu „oczek”, a trener Rannula poprosił o czas.

Tuż po niej na parkiecie mieliśmy sporo chaosu, w którym lepiej odnajdywali się legioniści. Po rzucie Kolendy legioniści osiągnęli 10 punktów przewagi, a w kolejnej akcji bardzo dobrze dysponowany kapitan Zielonych Kanonierów powiększył prowadzenie. Mistrzowie Polski wrzucili piąty bieg i po akcji Huntera prowadzili już 40:26, choć środkowy z USA nie wykorzystał rzutu osobistego. Mimo tego chwilę później po faulu technicznym Elijaha Hawkinsa rzut osobisty wykorzystał Kolenda. Odpowiedział „za trzy” Jordan Wright, ale szybka akcja Maksymiliana Wilczka i wykorzystane rzuty osobiste Andrzeja Pluty szybko ostudziły zapędy Startu. Na przerwę Legia schodziła z bilansem +13.

 

Druga połowa rozpoczęła się od dobrej akcji i jednego celnego rzutu osobistego Gravesa. Goście z Lublina mieli ogromne problemy ze skutecznością, szczególnie zza łuku. Ekipa trenera Rannuli utrzymywała bezpieczną, ponad 10-punktową przewagę, głównie dzięki skuteczności wspomnianego Gravesa. Legioniści z każdą kolejną minutą w pełni kontrolowali grę, a sfrustrowany trener Startu Wojciech Kamiński najpierw został ukarany faulem technicznym, a następnie poprosił o czas przy prowadzeniu gospodarzy różnicą 19. punktów. Ostatecznie przed ostatnią częścią gry Zieloni Kanonierzy prowadzili 70:47, po kapitalnej akcji świetnego Andrzeja Pluty i Matthiasa Tassa tuż przed końcową syreną.

W czwartej kwarcie Zieloni Kanonierzy kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Trener Rannula dał pograć zawodnikom z szerszej rotacji, m.in. młodzieżowemu reprezentantowi Polski Błażejowi Czapli. Mistrzowie Polski zaprezentowali bardzo efektowną, efektywną i zespołową koszykówkę - w ostatniej części gry mieliśmy do czynienia z otwartym basketem, bez sztywnych ram taktycznych. Wygrana gospodarzy nie podlegała żadnemu zagrożeniu.


Kolejny mecz podopieczni Heiko Rannuli rozegrają na wyjeździe - we wtorek, 7 października z Rytasem Wilno w ramach Basketball Champions League, a następnie czeka ich ligowy wyjazd do Torunia.


PLK: Legia Warszawa 90-68 Start Lublin

Kwarty: 26-19, 19-13, 25-15, 20-21


Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves28:26165/9 (55%)3/4 (75%)2/5 (40%)4/6 (66%)763
1B. Czapla6:520021
2D. Niedziałkowski2:4342/2 (100%)2/2 (100%)100
3A. Pluta23:53134/8 (50%)3/3 (100%)1/5 (20%)4/4 (100%)291
5W. Tomaszewski0:000000
11B. Shungu20:1383/10 (30%)2/6 (33%)1/4 (25%)1/2 (50%)110
13M. Tass16:4384/10 (40%)4/9 (44%)0/1 (0%)603
15O. Siliņš23:4062/6 (33%)1/2 (50%)1/4 (25%)1/1 (100%)101
23M. Kolenda25:03146/8 (75%)5/5 (100%)1/3 (33%)1/1 (100%)221
32M. Wilczek14:2321/3 (33%)1/1 (100%)0/2 (0%)232
40S. Hunter24:18167/7 (100%)7/7 (100%)2/3 (66%)1003
42C. Ponsar13:4731/1 (100%)1/1 (100%)1/2 (50%)522
Suma9035/64 (54%)29/40 (72%)6/24 (25%)14/19 (73%)392517

Trener: Heiko Rannula


Start Lublin

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0M. Krasuski20:1783/5 (60%)1/2 (50%)2/3 (66%)012
1T. Mack32:04187/16 (43%)6/14 (42%)1/2 (50%)3/5 (60%)351
3E. Hawkins27:5273/9 (33%)3/6 (50%)0/3 (0%)1/2 (50%)462
5M. Turewicz0:000000
6J. Wright22:42124/9 (44%)3/7 (42%)1/2 (50%)3/4 (75%)312
7B. Pelczar10:2331/3 (33%)1/3 (33%)102
11T. Tennyson21:3473/8 (37%)2/4 (50%)1/4 (25%)314
12Q. Ford26:1521/5 (20%)1/3 (33%)0/2 (0%)732
19R. Szymański0:000000
21F. Put13:2400/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)001
25B. Griffin25:29115/8 (62%)5/7 (71%)0/1 (0%)1/3 (33%)700
Suma6827/65 (41%)21/44 (47%)6/21 (28%)8/14 (57%)321717

Trener: Wojciech Kamiński


Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Robert Mordal, Michał Kuzia, Mateusz Skorek


Centrum informacji o koszykarskiej Legii



koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin hala transparent
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin cheerleaders
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin C. Ponsar
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin Graves Shungu
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin Andrzej Pluta
fot. Bodziach

koszykówka, Legia Warszawa - Start Lublin Graves
fot. Bodziach


Komentarze (10)

Arek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl

I to się nazywa dobry początek sezonu. Konkretny rozpi...iel. Brawo!

odpowiedz
Paczkomat - 10 godzin temu, *.plus.pl

No Hunter z 7/7 i 10 zbiórkami, to zrobił robotę, reszta tez b.dobrze, jedynie obawiam się, że ten Shongu to będzie jeździec bez głowy...no i myslałem, że ten Tass, to jeszcze masywniejszy. Może nie być łatwo o zbiórkę..

odpowiedz
Danie(L) - 13 godzin temu, *.plus.pl

👏🏀🔴⚪️🟢

odpowiedz
grzesiek - 16 godzin temu, *.centertel.pl

hunter 7/7 za 2 pkt i to jest skutecznosc

odpowiedz
Egon - 21 godzin temu, *.waw.pl

Pluta, Kolenda i Hunter i Graves zagrali kapitalnie !

odpowiedz
e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 22 godziny temu, *.orange.pl

Absolutna dominacja po wymianie połowy składu. A Iordanescu tylko się tłumaczy zamiast wygrywać. Dawać tego Rannulę do sekcji piłkarskiej!

odpowiedz
p10 - 22 godziny temu, *.centertel.pl

Jesli najlepszy zawodnik z Lublina to Krasucki i im trojka nie siedzi to nie mieli nam czym zagrozić. I mecz jak sparing

Hunter to artysta nie center, umiejetnosci koszykarskie wyzsze niz Holmana, ale czy siły nie będzie brakować mam watpliwosci. Fizycznie to on wyglada na gracza bliżej 3-4 niz 5ce. Ale poruszanie sie przy takim wzroscie wow. Z silnymi centrami może miec ciężko. Nasi pokazali kilka zagrywek wow, az sie dziwiłem że niektore rzuty wpadały. Początek sezonu będzie falowac, ale realnie sie zobaczy jak ktoś fizycznie się nam postawi. Na BCL fizyczności raczej nie starczy . I czy z tym skladem będzie miał kto piłki zbierać to się okaże.

Poza boiskowe rzeczy mega na plus, Thompson pomaga w rozgrzewce, nowy trener od przygotowania fizycznego tez pilnuje Czaple by nie bylo wtopy jak z Maciejewskim

odpowiedz
Egon - 10 godzin temu, *.waw.pl

@p10:

Hunter w jednej akcji miał chyba 2 bloki pod naszym koszem.
Nie myślałem, że uda nam się znaleźć zawodnika, choćby zbliżonego poziomem do Holmana, tymczasem we wczorajszym meczu Hunter dał koncert.
Gdyby Maccabi pozwoliło mu zagrać u nas cały sezon, to byłoby świetnie.

Thomson teoretycznie jest lepszy od Ponsara, ale w praktyce różnie może być.
Wczoraj Ponsar w czasie 14 minut zdążył zaliczyć 5 zbiórek plus 2 asysy.
Nieźle.

Tass na razie przeciętnie, ale tego rodzaju center musi mieć jednak trochę czasu, żeby się konkretnie dotrzeć, choćby z Plutą, który dopiero wrócił z kadry.

odpowiedz
p10 - 4 godziny temu, *.centertel.pl

@Egon: Od Huntera sporo zależy od tego, czy złapie obywatelstwo Izreala czy nie . Jak nie złapie to dogra cały sezon u nas. W sezonie zasadniczym bedzie wymiatać, ale nie wiem jak w playoff - gdzie będą przepychanki. Witliński na siłę Huntera przestawiał. I silni centrzy przy wolniejszej grze mogą tak samo robić. Technicznie jednak jest świetny, do kompletu brakuje tylko by rzut za 3 pkt wypracował .

Tass przeciętnie, ale i tak 8 punktów i 6 zbiórek to jest to czego można oczekiwać. Może do tego jeszcze 2-3 asysty. Rzut z półdystansu trafił , więc umiejętności ma ...

Do meczu z Lublinem nie ma co się przywiązywać, bo Start zagrał fatalnie i wyglądał prawie jak drużyna z pierwszej ligi. U Kamyka, jak trójki nie wpadają to robi się problem. A jak wpadają to może nadrobić 20 punktów i wygrać jak z Treflem.

Jeśli wszyscy będą zdrowi i nie przegramy zbiórki oraz trio: Pluta, Graves, Shungu dadzą radę w obronie mimo niższego wzrostu to ten zestaw graczy powinien się dotrzeć z czasem w ciekawy zespół . Jak nie to może być różnie

Ale i tak czy sezon udany, czy nie kluczowy jest maj/czerwiec ... Słabsze mecze też będa się trafiać. Przy tej kadrze warto chodzić na halę nawet na mecze z Krosnem . Jest tu sporo jakości nawet dla lajka ... Nie to co kiedyś, że ludzie idą na mecz, bo spina na Anwil a w innych meczach 1/4 hali wypełniona...

odpowiedz
FWWM - 23 godziny temu, *.orange.pl

Mocno Legia! tak jak przystało na mistrza 😍

odpowiedz
