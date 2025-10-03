Koszykówka

Legia Warszawa 90-68 Start Lublin. Idealna inauguracja!

Piątek, 3 października 2025 r. 22:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek w hali Bemowo odbyła się inauguracja koszykarskiego sezonu, w której zagrały dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. W meczu 2. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki Legia Warszawa wygrała 90-68 ze Startem Lublin.

Przed rozpoczęciem meczu zawodnicy obydwu drużyn zaprezentowali okolicznościowy baner dotyczący potrzeby budowy nowej hali na obiektach Skry. Z trybun spotkanie obserwowali stołeczni radni, którzy mogą podjąć odpowiednie decyzje już na najbliższej, październikowej sesji.









Mecz rozpoczął się lepiej dla gości, którzy wyszli na prowadzenie po „trójce” Michała Krasuskiego. Odpowiedział skuteczną akcją podkoszową Matthias Tass. Później jednak reprezentant Estonii miał problemy ze skutecznością, a Start wyszedł na pięciopunktowe prowadzenie. Legioniści po szybkich akcjach doprowadzili jednak do wyrównania. Po trójce Andrzeja Pluty gospodarze objęli prowadzenie, a w kolejnych minutach trwała wymiana ciosów. Dobrą zmianę dał Shane Hunter, który rzucił kilka cennych punktów. Dobra skuteczność legionistów dała im siedmiopunktowe prowadzenie przed drugą kwartą.



Ta rozpoczęła się od efektownej akcji Michała Kolendy. Następnie doszło do krótkiej przerwy z powodu awarii światła, ale koszykarze szybko wrócili na parkiet. Po celnym rzucie Jayvona Gravesa legioniści prowadzili 30:19, a trener Startu Wojciech Kamiński poprosił o przerwę na żądanie. Po niej przewaga gospodarzy nieco zmalała, głównie dzięki dobrym akcjom Startu pod koszem Legii. Bardzo dobrze dysponowany był jednak Hunter, który popisał się m.in. efektownym wsadem. Po celnym rzucie zza łuku Bartłomieja Pelczara gracze z Lublina zmniejszyli straty do sześciu „oczek”, a trener Rannula poprosił o czas.



Tuż po niej na parkiecie mieliśmy sporo chaosu, w którym lepiej odnajdywali się legioniści. Po rzucie Kolendy legioniści osiągnęli 10 punktów przewagi, a w kolejnej akcji bardzo dobrze dysponowany kapitan Zielonych Kanonierów powiększył prowadzenie. Mistrzowie Polski wrzucili piąty bieg i po akcji Huntera prowadzili już 40:26, choć środkowy z USA nie wykorzystał rzutu osobistego. Mimo tego chwilę później po faulu technicznym Elijaha Hawkinsa rzut osobisty wykorzystał Kolenda. Odpowiedział „za trzy” Jordan Wright, ale szybka akcja Maksymiliana Wilczka i wykorzystane rzuty osobiste Andrzeja Pluty szybko ostudziły zapędy Startu. Na przerwę Legia schodziła z bilansem +13.





Druga połowa rozpoczęła się od dobrej akcji i jednego celnego rzutu osobistego Gravesa. Goście z Lublina mieli ogromne problemy ze skutecznością, szczególnie zza łuku. Ekipa trenera Rannuli utrzymywała bezpieczną, ponad 10-punktową przewagę, głównie dzięki skuteczności wspomnianego Gravesa. Legioniści z każdą kolejną minutą w pełni kontrolowali grę, a sfrustrowany trener Startu Wojciech Kamiński najpierw został ukarany faulem technicznym, a następnie poprosił o czas przy prowadzeniu gospodarzy różnicą 19. punktów. Ostatecznie przed ostatnią częścią gry Zieloni Kanonierzy prowadzili 70:47, po kapitalnej akcji świetnego Andrzeja Pluty i Matthiasa Tassa tuż przed końcową syreną.



W czwartej kwarcie Zieloni Kanonierzy kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Trener Rannula dał pograć zawodnikom z szerszej rotacji, m.in. młodzieżowemu reprezentantowi Polski Błażejowi Czapli. Mistrzowie Polski zaprezentowali bardzo efektowną, efektywną i zespołową koszykówkę - w ostatniej części gry mieliśmy do czynienia z otwartym basketem, bez sztywnych ram taktycznych. Wygrana gospodarzy nie podlegała żadnemu zagrożeniu.





Kolejny mecz podopieczni Heiko Rannuli rozegrają na wyjeździe - we wtorek, 7 października z Rytasem Wilno w ramach Basketball Champions League, a następnie czeka ich ligowy wyjazd do Torunia.

PLK: Legia Warszawa 90-68 Start Lublin

Kwarty: 26-19, 19-13, 25-15, 20-21







Legia Warszawa

nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 28:26 16 5/9 (55%) 3/4 (75%) 2/5 (40%) 4/6 (66%) 7 6 3 1 B. Czapla 6:52 0 0 2 1 2 D. Niedziałkowski 2:43 4 2/2 (100%) 2/2 (100%) 1 0 0 3 A. Pluta 23:53 13 4/8 (50%) 3/3 (100%) 1/5 (20%) 4/4 (100%) 2 9 1 5 W. Tomaszewski 0:00 0 0 0 0 11 B. Shungu 20:13 8 3/10 (30%) 2/6 (33%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 1 1 0 13 M. Tass 16:43 8 4/10 (40%) 4/9 (44%) 0/1 (0%) 6 0 3 15 O. Siliņš 23:40 6 2/6 (33%) 1/2 (50%) 1/4 (25%) 1/1 (100%) 1 0 1 23 M. Kolenda 25:03 14 6/8 (75%) 5/5 (100%) 1/3 (33%) 1/1 (100%) 2 2 1 32 M. Wilczek 14:23 2 1/3 (33%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 2 3 2 40 S. Hunter 24:18 16 7/7 (100%) 7/7 (100%) 2/3 (66%) 10 0 3 42 C. Ponsar 13:47 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 5 2 2 Suma 90 35/64 (54%) 29/40 (72%) 6/24 (25%) 14/19 (73%) 39 25 17

Trener: Heiko Rannula







Start Lublin

nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 M. Krasuski 20:17 8 3/5 (60%) 1/2 (50%) 2/3 (66%) 0 1 2 1 T. Mack 32:04 18 7/16 (43%) 6/14 (42%) 1/2 (50%) 3/5 (60%) 3 5 1 3 E. Hawkins 27:52 7 3/9 (33%) 3/6 (50%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 4 6 2 5 M. Turewicz 0:00 0 0 0 0 6 J. Wright 22:42 12 4/9 (44%) 3/7 (42%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 3 1 2 7 B. Pelczar 10:23 3 1/3 (33%) 1/3 (33%) 1 0 2 11 T. Tennyson 21:34 7 3/8 (37%) 2/4 (50%) 1/4 (25%) 3 1 4 12 Q. Ford 26:15 2 1/5 (20%) 1/3 (33%) 0/2 (0%) 7 3 2 19 R. Szymański 0:00 0 0 0 0 21 F. Put 13:24 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 1 25 B. Griffin 25:29 11 5/8 (62%) 5/7 (71%) 0/1 (0%) 1/3 (33%) 7 0 0 Suma 68 27/65 (41%) 21/44 (47%) 6/21 (28%) 8/14 (57%) 32 17 17

Trener: Wojciech Kamiński





Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Robert Mordal, Michał Kuzia, Mateusz Skorek





fot. Bodziach

fot. Bodziach

fot. Bodziach

fot. Bodziach

fot. Bodziach