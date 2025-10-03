Koszykówka

Legia Warszawa 92-68 Start Lublin. Idealna inaugracja!

Piątek, 3 października 2025 r. 22:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek w hali Bemowo odbyła się inauguracja koszykarskiego sezonu, w której zagrały dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. W meczu 2. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki Legia Warszawa wygrała 90-68 ze Startem Lublin.

Na początku meczu lekką przewagę osiągnęli goście, ale legioniści szybko odrobili 5 punktów straty i po pierwszej kwarcie wygrywali 26-19. W drugiej części przewaga gospodarzy rosła z minuty na minutę i na przerwę aktualni mistrzowie Polski schodzili z 13-punktowym prowadzeniem (45-32).









Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie - Legia powiększała swoją przewagę. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 25-15 i ostatnie 10 minut było już dla legionistów formalnością.





Kolejny mecz podopieczni Heiko Rannuli rozegrają na wyjeździe - w środę, 7 października z Rytasem Wilno w ramach Basketball Champions League, a następnie czeka ich ligowy wyjazd do Torunia.

PLK: Legia Warszawa 90-68 Start Lublin

Kwarty: 26-19, 19-13, 25-15, 20-21







Legia Warszawa

nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 28:26 16 5/9 (55%) 3/4 (75%) 2/5 (40%) 4/6 (66%) 7 6 3 1 B. Czapla 6:52 0 0 2 1 2 D. Niedziałkowski 2:43 4 2/2 (100%) 2/2 (100%) 1 0 0 3 A. Pluta 23:53 13 4/8 (50%) 3/3 (100%) 1/5 (20%) 4/4 (100%) 2 9 1 5 W. Tomaszewski 0:00 0 0 0 0 11 B. Shungu 20:13 8 3/10 (30%) 2/6 (33%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 1 1 0 13 M. Tass 16:43 8 4/10 (40%) 4/9 (44%) 0/1 (0%) 6 0 3 15 O. Siliņš 23:40 6 2/6 (33%) 1/2 (50%) 1/4 (25%) 1/1 (100%) 1 0 1 23 M. Kolenda 25:03 14 6/8 (75%) 5/5 (100%) 1/3 (33%) 1/1 (100%) 2 2 1 32 M. Wilczek 14:23 2 1/3 (33%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 2 3 2 40 S. Hunter 24:18 16 7/7 (100%) 7/7 (100%) 2/3 (66%) 10 0 3 42 C. Ponsar 13:47 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 5 2 2 Suma 90 35/64 (54%) 29/40 (72%) 6/24 (25%) 14/19 (73%) 39 25 17

Trener: Heiko Rannula







Start Lublin

nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 M. Krasuski 20:17 8 3/5 (60%) 1/2 (50%) 2/3 (66%) 0 1 2 1 T. Mack 32:04 18 7/16 (43%) 6/14 (42%) 1/2 (50%) 3/5 (60%) 3 5 1 3 E. Hawkins 27:52 7 3/9 (33%) 3/6 (50%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 4 6 2 5 M. Turewicz 0:00 0 0 0 0 6 J. Wright 22:42 12 4/9 (44%) 3/7 (42%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 3 1 2 7 B. Pelczar 10:23 3 1/3 (33%) 1/3 (33%) 1 0 2 11 T. Tennyson 21:34 7 3/8 (37%) 2/4 (50%) 1/4 (25%) 3 1 4 12 Q. Ford 26:15 2 1/5 (20%) 1/3 (33%) 0/2 (0%) 7 3 2 19 R. Szymański 0:00 0 0 0 0 21 F. Put 13:24 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 1 25 B. Griffin 25:29 11 5/8 (62%) 5/7 (71%) 0/1 (0%) 1/3 (33%) 7 0 0 Suma 68 27/65 (41%) 21/44 (47%) 6/21 (28%) 8/14 (57%) 32 17 17

Trener: Wojciech Kamiński





Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Robert Mordal, Michał Kuzia, Mateusz Skorek





fot. Bodziach

fot. Bodziach

fot. Bodziach

fot. Bodziach

fot. Bodziach