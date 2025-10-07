Wyniki 2. kolejki PLK
Koszykarze rozpoczęli ligowe zmagania. Na początek nie brakowało emocji w Zielonej Górze, gdzie Górnik Wałbrzych wygrał po dogrywce. W starciu finalistów ubiegłego sezonu lepsza była Legia pokonując Start. W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu w Sopocie, Trefl ograł Śląsk Wrocław. Dziki rozbiły Miasto Szkła w Krośnie a koszykarze Anwilu byli bezlitośni dla gliwiczan wygrywając różnicą 35 punktów.
Zastal Zielona Góra 79-86 (17-15, 17-13, 15-24, 18-15, d. 12-19) Górnik Wałbrzych
Legia Warszawa 90-68 (26-19, 19-13, 25-15, 20-21) Start Lublin
MKS Dąbrowa Górnicza 83-71 (29-10, 14-16, 27-26, 13-19) Czarni Słupsk
Trefl Sopot 93-81 (26-18, 20-24, 28-23, 19-16) Śląsk Wrocław
Miasto Szkła Krosno 80-95 (18-23, 20-25, 15-24, 27-23) Dziki Warszawa
Arka Gdynia 90-83 (21-23, 26-15, 23-21, 20-24) Stal Ostrów Wielkopolski
Twarde Pierniki Toruń 68-77 (14-18, 12-23, 15-17, 27-19) King Szczecin
Anwil Włocławek 93-58 (22-21, 24-10, 24-10, 23-17) GTK Gliwice
