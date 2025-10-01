Finałowy turniej Amp futbol ekstraklasy. Legia walczy o podium
W weekend odbędzie się ostatni, finałowy turniej Amp futbol ekstraklasy. Legia Warszawa zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli i ma jeszcze matematyczne szanse na wskoczenie na podium na zakończenie sezonu. W sobotę legioniści zmierzą się z gospodarzami, Rekordem Kuloodpornymi Bielsko-Biała, natomiast w niedzielę zagrają ze Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków.
Terminarz:
Sobota, 4.10.
godz. 9:15 Warta Poznań - Pokrowa Lwów
godz. 10:30 Zawisza Bydgoszcz - Stal Rzeszów
godz. 11:45 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków
godz. 14:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa
godz. 15:20 Zawisza Bydgoszcz - Warta Poznań
godz. 16:35 Stal Rzeszów - Pokrowa Lwów
Niedziela, 5.10.
godz. 8:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
godz. 9:45 Zawisza Bydgoszcz - Pokrowa Lwów
godz. 11:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Wisła Kraków
godz. 12:45 Stal Rzeszów - Warta Poznań
godz. 14:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków
godz. 15:15 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław
Tabela:
