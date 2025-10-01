fot. Woytek / Legionisci.com
amp futbol

Finałowy turniej Amp futbol ekstraklasy. Legia walczy o podium

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend odbędzie się ostatni, finałowy turniej Amp futbol ekstraklasy. Legia Warszawa zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli i ma jeszcze matematyczne szanse na wskoczenie na podium na zakończenie sezonu. W sobotę legioniści zmierzą się z gospodarzami, Rekordem Kuloodpornymi Bielsko-Biała, natomiast w niedzielę zagrają ze Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków. 



 


Terminarz: 


Sobota, 4.10.

godz. 9:15 Warta Poznań - Pokrowa Lwów

godz. 10:30 Zawisza Bydgoszcz - Stal Rzeszów

godz. 11:45 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków

godz. 14:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa

godz. 15:20 Zawisza Bydgoszcz - Warta Poznań

godz. 16:35 Stal Rzeszów - Pokrowa Lwów


Niedziela, 5.10. 

godz. 8:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

godz. 9:45 Zawisza Bydgoszcz - Pokrowa Lwów

godz. 11:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Wisła Kraków

godz. 12:45 Stal Rzeszów - Warta Poznań

godz. 14:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków

godz. 15:15 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław


Tabela:

amp futbol tabela




