BCL: Rytas Wilno 93-85 Legia Warszawa
W pierwszym meczu Koszykarskiej Ligi Mistrzów rozegranym w Wilnie Legia Warszawa przegrała z miejscowym Rytasem 85-93. Zielonych Kanonierów na wyjeździe wspierało ponad 50 kibiców ze stolicy Polski.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 12 października o godz. 12:30 z Twardymi Piernikami Toruń. A za tydzień zmierzą się u sieibe w drugim meczu Basketball Champions league z Promitheas Patras BC.
Kwarty: 29-23, 21-25, 24-22, 19-15
Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z Wilna:
