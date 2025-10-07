Rytas - Legia. Przy piłce Andrzej Pluta - fot. Bodziach
Koszykówka

BCL: Rytas Wilno 93-85 Legia Warszawa

Woytek, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu Koszykarskiej Ligi Mistrzów rozegranym w Wilnie Legia Warszawa przegrała z miejscowym Rytasem 85-93. Zielonych Kanonierów na wyjeździe wspierało ponad 50 kibiców ze stolicy Polski.



 


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 12 października o godz. 12:30 z Twardymi Piernikami Toruń. A za tydzień zmierzą się u sieibe w drugim meczu Basketball Champions league z  Promitheas Patras BC.


Kwarty: 29-23, 21-25, 24-22, 19-15



Centrum informacji o koszykarskiej Legii


Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z Wilna:


koszykówka Rytas Wilno - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach


koszykówka Rytas Wilno - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Rytas Wilno - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Rytas Wilno - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach

koszykówka Rytas Wilno - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Rytas Wilno - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Rytas Wilno - Legia Warszawa Andrzej Pluta
fot. Bodziach

koszykówka Rytas Wilno - Legia Warszawa
fot. Bodziach


Komentarze (2)

grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl

bez formy jesteśmy, tamci też bez formy, można było się pokusić o niespodziankę.
Można powiedzieć że z początku lepiej wyglądaliśmy.

Ten upadek nieszczęśliwy...mam nadzieje ze z chłopem nic nie będzie bo wyglądało to nieciekawie...

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 30 minut temu, *.orange.pl

Coś tam się postawili, ale w końcówce skuteczności zabrakło.

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa.

