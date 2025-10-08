Futsal

Legia Warszawa 2-2 Piast Gliwice. Remis z mistrzem

Środa, 8 października 2025 r. 21:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 7. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowali z aktualnym mistrzem Polski, Piastem Gliwice 2-2. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Kolejne spotkanie rozegrają 11 października o godz. 18:00 z Dremanem Opole Komprachcice.





Legia bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie, grając na dużej intensywności i nie pozwalając mistrzom Polski na rozwinięcie skrzydeł. Świetnie bronił Tomasz Warszawski, który kilkakrotnie uratował swój zespół. To wszystko sprawiło, że to Legia jako pierwsza zdobyła w tym meczu bramkę. W 13. minucie na bramkę uderzył Henri Alamikkotervo, miał przy tym nieco szczęścia, bo Michał Widuch dał się zaskoczyć i to legioniści prowadzili 1-0. Sytuacja ta szybko się jednak zmieniła, bo już minutę później do wyrównania doprowadził Bruno Bertoline. W 18. minucie Miguel Pegacha uderzył z ostrego kąta, a bramkarz Legii popełnił duży błąd i piłka znalazła się w siatce. Do przerwy goście prowadzili więc 2-1.





Na kolejne trafienie musieliśmy czekać do 34. minuty. Oskar Szczepański zagrał przed bramkę z rzutu wolnego, tam dobrze znalazł się Mykyta Storożuk, który - upadając - zdołał skierować piłkę do bramki i dając swojej drużynie remis 2-2.





Legia Warszawa 2-2 (1-2) Piast Gliwice

1-0 - 12:29 Henri Alamikkotervo

1-1 - 13:44 Breno Bertoline

1-2 - 17:55 Miguel Pegacha

2-2 - 33:48 Mykyta Storożuk





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 5. Mykyta Storożuk, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański





Piast: 23. Michał Widuch, 9. Vinicius Teixeira, 11. Miguel Pegacha, 10. Vinicius Lazzaretti, 31. Jani Korpela

rezerwa: 1. Kiryło Cypun, 43. Ziemowit Król, 2. Bruno Graca, 12. Breno Bertoline, 13. Dill, 17. Micuim, 56. Tomasz Kriezel, 98. Sebastian Szadurski





żółte kartki: Warszawski - Kriezel, Teixeira





