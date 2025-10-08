fot. Joanna Bydler
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Futsal

Legia Warszawa 2-2 Piast Gliwice. Remis z mistrzem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 7. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowali z aktualnym mistrzem Polski, Piastem Gliwice 2-2. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Kolejne spotkanie rozegrają 11 października o godz. 18:00 z Dremanem Opole Komprachcice.


 


Legia bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie, grając na dużej intensywności i nie pozwalając mistrzom Polski na rozwinięcie skrzydeł. Świetnie bronił Tomasz Warszawski, który kilkakrotnie uratował swój zespół. To wszystko sprawiło, że to Legia jako pierwsza zdobyła w tym meczu bramkę. W 13. minucie na bramkę uderzył Henri Alamikkotervo, miał przy tym nieco szczęścia, bo Michał Widuch dał się zaskoczyć i to legioniści prowadzili 1-0. Sytuacja ta szybko się jednak zmieniła, bo już minutę później do wyrównania doprowadził Bruno Bertoline. W 18. minucie Miguel Pegacha uderzył z ostrego kąta, a bramkarz Legii popełnił duży błąd i piłka znalazła się w siatce. Do przerwy goście prowadzili więc 2-1. 


Na kolejne trafienie musieliśmy czekać do 34. minuty. Oskar Szczepański zagrał przed bramkę z rzutu wolnego, tam dobrze znalazł się Mykyta Storożuk, który - upadając - zdołał skierować piłkę do bramki i dając swojej drużynie remis 2-2. 


Legia Warszawa 2-2 (1-2) Piast Gliwice

1-0 - 12:29 Henri Alamikkotervo

1-1 - 13:44 Breno Bertoline

1-2 - 17:55 Miguel Pegacha

2-2 - 33:48 Mykyta Storożuk


Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 5. Mykyta Storożuk, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański


Piast: 23. Michał Widuch, 9. Vinicius Teixeira, 11. Miguel Pegacha, 10. Vinicius Lazzaretti, 31. Jani Korpela

rezerwa: 1. Kiryło Cypun, 43. Ziemowit Król, 2. Bruno Graca, 12. Breno Bertoline, 13. Dill, 17. Micuim, 56. Tomasz Kriezel, 98. Sebastian Szadurski


żółte kartki: Warszawski - Kriezel, Teixeira


Centrum informacji o futsalowej Legii




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!