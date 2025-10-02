Futsal

Bilety na mecz futsalistów z Piastem Gliwice

Czwartek, 2 października 2025 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W przyszłą środę, 8 października, futsaliści Legii rozegrają domowe spotkanie z Piastem Gliwice, które odbędzie się w hali przy ulicy Gładkiej 18 (OSiR Włochy). Ruszyła sprzedaż biletów na ten mecz.









Bilety ulgowe (dla osób w wieku od 4 do 16 lat) kosztują 15 złotych, normalne (od 17. roku życia) - 25 złotych, i kupować je można TUTAJ. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą za darmo.





Legioniści w ostatniej kolejce przegrali 2-3 na własnym parkiecie z Rekordem Bielsko-Biała. Piast w czterech rozegranych meczach zaliczył trzy zwycięstwa i jedną porażkę i będzie faworytem. Wierzymy jednak, że przy głośnym wsparciu z trybun legioniści będą w stanie sprawić niespodziankę. Zapraszamy na mecz!



Termin meczu: środa, 8 października 2025 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne)



