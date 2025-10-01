Zmarł Stanisław Wyszomirski
W dniu 27 września zmarł Stanisław Wyszomirski, przed laty zawodnik sekcji lekkoatletycznej Legii, który przez pewien czas, od 2004 roku, pełnił funkcję prezesa sekcji podnoszenia ciężarów naszego klubu. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 6 października w domu pogrzebowym Olimp przy ul. Wincentego 80a. Msza święta będzie miała miejsce o 12:30 w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (murowanym) przy ul. ul. Św. Wincentego 83.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom