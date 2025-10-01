Wyniki legionistek w ITF W75 w Bratysławie
W Bratysławie rozgrywany jest tenisowy turniej ITF W75, w którym wzięły udział dwie zawodniczki Legii. Zuzanna Kolonus odpadła z rywalizacji w eliminacjach, z kolei Monika Stankiewicz przegrała w I rundzie turnieju głównego.
Wyniki legionistek:
I runda: Monika Stankiewicz - Aneta Laboutkova (Czechy) 3-6, 0-6
I runda el.: Zuzanna Kolonus - Adriana Tkachenko (Ukraina) 6-3, 6-2
II runda el.: Zuzanna Kolonus - Mayuka Aikawa (Japonia) 5-7, 3-6
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom