Samsunspor trenował przy Łazienkowskiej

W zajęciach udział wzięło 17 zawodników z pola i 3 bramkarzy. W zespole z Samsunu brakuje kilku ważnych ogniw, m.in. Cherifa Ndiaye , który ze względu na późny transfer nie mógł być zarejestrowany do gry w tych rozgrywkach, a także kontuzjowanych - Afonso Sousy , Emre Kılınça czy Sonera Aydoğdu . Turecki zespół dla dziennikarzy nie pokazał zbyt wiele - zaledwie rozgrzewkę bez i z piłkami. Spotkanie cieszy się popularnością w Turcji, do Warszawy przyjechała i obserwowała trening oraz konferencję prasową trenera Thomasa Reisa masa przedstawicieli tureckich mediów. Pierwszy gwizdek meczu Legia - Samsunspor wybrzmi jutro, o godzinie 21:00.

Już w czwartek Legia Warszawa zainauguruje grę w fazie ligowej Ligi Konferencji, a jej przeciwnikiem będzie turecki Samsunspor Kulübü. W środę o godzinie 19 rozpoczął się oficjalny trening tureckiego zespołu na płycie głównej stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3. Pierwsze 15 minut było otwarte dla przedstawicieli mediów.

