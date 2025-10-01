Samsunspor trenował przy Łazienkowskiej
Już w czwartek Legia Warszawa zainauguruje grę w fazie ligowej Ligi Konferencji, a jej przeciwnikiem będzie turecki Samsunspor Kulübü. W środę o godzinie 19 rozpoczął się oficjalny trening tureckiego zespołu na płycie głównej stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3. Pierwsze 15 minut było otwarte dla przedstawicieli mediów.
W zajęciach udział wzięło 17 zawodników z pola i 3 bramkarzy. W zespole z Samsunu brakuje kilku ważnych ogniw, m.in. Cherifa Ndiaye, który ze względu na późny transfer nie mógł być zarejestrowany do gry w tych rozgrywkach, a także kontuzjowanych - Afonso Sousy, Emre Kılınça czy Sonera Aydoğdu. Turecki zespół dla dziennikarzy nie pokazał zbyt wiele - zaledwie rozgrzewkę bez i z piłkami. Spotkanie cieszy się popularnością w Turcji, do Warszawy przyjechała i obserwowała trening oraz konferencję prasową trenera Thomasa Reisa masa przedstawicieli tureckich mediów. Pierwszy gwizdek meczu Legia - Samsunspor wybrzmi jutro, o godzinie 21:00.
Kadra Samsunsporu na fazę ligową Ligi Konferencji
Bramkarze: 1. Okan Kocuk (30 lat, Turcja), 12. Albert Posiadała (22, Polska), 48. Efe Berat Törüz (18, Turcja)
Obrońcy: 2. Josafat Mendes (22, Szwecja), 4. Rick van Drongelen (26, Holandia), 17. Logi Tómasson (24, Islandia), 18. Zeki Yavru (33, Turcja), 24. Toni Borevković (28, Chorwacja), 28. Soner Gönül (28, Turcja), 37. Ľubomír Šatka (29, Słowacja), 55. Yunus Emre Çift (22, Turcja)
Pomocnicy: 5. Celil Yüksel (27, Turcja), 8. Soner Aydoğdu (34, Turcja), 10. Olivier Ntcham (29, Francja), 16. Tahsin Bülbül (19, Turcja), 21. Carlo Holse (26, Dania), 25. Franck Atoen (19, Kamerun), 29. Antoine Makoumbou (27, Francja), 77. Afonso Sousa (25, Portugalia)
Napastnicy: 7. Anthony Musaba (24, Holandia), 9. Marius Mouandilmadji (27, Czad), 11. Emre Kılınç (31, Turcja), 22. Polat Yaldır (22, Turcja), 70. Tanguy Coulibaly (24, Francja), 99. Ebrıma Ceesay (19, Gambia)
Niepewni/Nieobecni na mecz z Legią: Emre Kılınç (skrzydłowy), Afonso Sousa (pomocnik), Cherif Ndiaye (napastnik), Soner Aydoğdu (pomocnik), Ebrıma Ceesay (napastnik)
Przewidywany skład: Kocuk - Yavru, Šatka, van Drongelen, Tómasson - Makoumbou, Ntcham, Holse - Coulibaly, Mouandilmadji, Musaba
