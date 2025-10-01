REKLAMA
Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Raffi, źródło: Legionisci.com

Udane występy w bardzo trudnych meczach dla wszystkich drużyn młodzieżowych Legii.  Zespół U16 po golu w doliczonym czasie wygrał 4-3 z Varsovią i umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Legia U14 zagrała bardzo wartościowy sparing z Pogonią Grodzisk U15, wygrywając ostatecznie 3-1. Równie dobrze spisała się drużyna U12 LSS w wyjazdowym pojedynku z UKS Irzyk.



Ekstraliga U17 (2009 i mł.): UKS Varsovia Warszawa U17 3-4 (2-1)  Legia U16

Gole:

0-1 11 min. Michał Kucała (as. Dawid Rodak)

1-1 35 min. Dominik Lula

2-1 40 min. Mikołaj Kowalczyk

2-2 65 min. Michał Kucała (as. Aleksander Badowski)

2-3 67 min. Michał Kucała (as. Jarosław Kuc)

3-3 90 min. Aleksander Marciniak

3-4 90+4 min. Kacper Kwiatkowski (as. Jarosław Kuc)


Legia: Franciszek Golański - Aleks Szybalski [11](46' Cyprian Lipiński), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Jarosław Kuc - Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Aleksander Badowski (65' Bartosz Przybyłko) - Aleks Rzepkowski (69' Jan Szybicki), Michał Kucała [11](82' Kacper Kwiatkowski [11]), Filip Kwiecień (89' Filip Reszka [11])

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki


Sparing: Legia U14 (2012 i mł.) 3-1 (1-0) Pogoń Grodzisk Maz. U15

Gole:

1-0 38 min. gracz testowany II (as.Igor Arkuszewski)

2-0 49 min. gracz testowany III b.a.

2-1 66 min. (sam.)

3-1 80 min. gracz testowany III (as. Mateusz Krzyczmonik)


Strzały (celne): Legia 11 (4) - Pogoń 23 (15)


Legia: Adam Dobrowolski, Julian Onyszko (ng) - Ignacy Silski, Karol Strąk, Oskar Marzec CZ, Krzysztof Opanowski, Klaudiusz Półtorak, gracz testowany I, Igor Arkuszewski, Łukasz Stankiewicz, gracz testowany II, Natan Turniak oraz Aleksander Kocot, Mateusz Krzyczmonik, gracz testowany III i zmiany powrotne (Półtorak)

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza


Liga U12, gr. 12: UKS Irzyk '14 - Legia Soccer Schools U12


Legia Soccer Schools: Franciszek Gawroński, Adam Urbański - Ignacy Gęsiarz, Kazimierz Zabłocki, Jan Grunas, Leon Bilski, Maksymilian Konieczny, Jerzy Wieteska, Mikołaj Staniak, Brunon Antol (Kpt) oraz: Tadeusz Wołyniec, Adam Zieniewicz, Maciej Kowalski, Filip Kawalec, Tomasz Suława, Dawid Kopałka 

Trener: Kacper Gołębiowski, II trener: Klaudia Karwacka


Legioniści zakończyli pierwszą połowę rozgrywek rundy jesiennej meczem z UKS Irzyk.  Spotkanie nie należało do łatwych, ale do przerwy legioniści dość spokojnie kontrolowali przebieg spotkania. Po przerwie zawodnicy z Jelonek zaczęli się odgryzać i weszli "w kontakt". Podobnie jak mecze z Agrykolą i Polonią, i spotkanie z Irzykiem trzymało w napięciu do ostatnich sekund meczu. Po zakończeniu pierwszej rundy spotkań legioniści mają na koncie komplet zwycięstw i dobrą pozycję wyjściową w walce o I ligę U12 na wiosnę (jeszcze jesienią odbędą się baraże dla zwycięzców wszystkich 32 grup eliminacyjnych), ale już dotychczasowe mecze pokazały, że będzie to bardzo trudne zadanie.





