Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Legioniści zakończyli pierwszą połowę rozgrywek rundy jesiennej meczem z UKS Irzyk. Spotkanie nie należało do łatwych, ale do przerwy legioniści dość spokojnie kontrolowali przebieg spotkania. Po przerwie zawodnicy z Jelonek zaczęli się odgryzać i weszli "w kontakt". Podobnie jak mecze z Agrykolą i Polonią, i spotkanie z Irzykiem trzymało w napięciu do ostatnich sekund meczu. Po zakończeniu pierwszej rundy spotkań legioniści mają na koncie komplet zwycięstw i dobrą pozycję wyjściową w walce o I ligę U12 na wiosnę (jeszcze jesienią odbędą się baraże dla zwycięzców wszystkich 32 grup eliminacyjnych), ale już dotychczasowe mecze pokazały, że będzie to bardzo trudne zadanie.

Udane występy w bardzo trudnych meczach dla wszystkich drużyn młodzieżowych Legii. Zespół U16 po golu w doliczonym czasie wygrał 4-3 z Varsovią i umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Legia U14 zagrała bardzo wartościowy sparing z Pogonią Grodzisk U15, wygrywając ostatecznie 3-1. Równie dobrze spisała się drużyna U12 LSS w wyjazdowym pojedynku z UKS Irzyk.

