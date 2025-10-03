Bilety na mecz Legii w Wilnie
Koszykarze Legii rozgrywki w Lidze Mistrzów rozpoczną we wtorek, 7 października, wyjazdowym meczem z wicemistrzem Litwy, Rytasem Wilno. Spotkanie rozegrane zostanie w największej hali w litewskiej stolicym, tj. Twinsbet Arenie, która może pomieścić 12,5 tys. kibiców. Początek o godzinie 20:00 czasu lokalnego (19:00 w Polsce).
Dla kibiców Legii, organizatorzy przygotowali sektory 427-428. Bilety kupować można TUTAJ. Ceny od 18 do 29 euro.
Otwarcie wejść będzie miało miejsce półtorej godziny przed rozpoczęciem spotkania. Dzieci do 6 lat wchodzą na spotkanie bezpłatnie - konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.
