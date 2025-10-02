Kolejne bajkowe postaci na Oddziale Rehabilitacji szpitala dziecięcego
Dobrzy Ludzie namalowali bajkowe grafiki z legijnymi akcentami w odnowionych wcześniej salach ćwiczeń Oddziału Rehabilitacji Dziennej w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. "Kiedy podjęliśmy się odnowienia Oddziału Rehabilitacji Dziennej, okazało się, że nie tylko ścianom przyda się rewitalizacja. Szklane drzwi ewidentnie potrzebowały bajkowego oklejenia, więc zaprojektowaliśmy grafiki i je okleiliśmy" - relacjonują legioniści, którzy wymienili także oświetlenie na korytarzu, by ten przestał być szary i ponury.
