PP: Dwie drużyny Legionistek poznały rywali
Dwa kobiece zespoły Legii zagrają w ogólnopolskim Pucharze Polski Kobiet w sezonie 2025/26. I-ligowe Legionistki Warszawa w 1/32 finału zmierzą się na wyjeździe z MOSiR-em Lubartów, zaś III-ligowe rezerwy - jako zwycięzca Mazowieckiego Pucharu Polski, zagrają domowe spotkanie z Loczkami Wyszków. Mecze tej fazy rozgrywek rozegrane zostaną 18 i 19 października. 1/16 finału zaplanowana została na 15-16 listopada.
