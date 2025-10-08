Biblioteka legionisty: SezON 2025/26. Niezbędnik kibica PLK (320)

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Wydawnictwo jest pracą zbiorową kilkunastu osób związanych z koszykarskim światkiem w różny sposób, głównie dziennikarsko. Magazyn prezentuje się bardzo fajnie pod względem graficznym, przygotowany został na świetnym papierze, a co najważniejsze - treści są na wysokim poziomie. Znajdziemy m.in. wywiad z A.J. Slaughterem - były reprezentant Polski po raz pierwszy występować będzie na polskich parkietach. Ponadto możemy zapoznać się z kilkoma dość subiektywnymi rankingami - m.in. TOP10 najlepszych graczy naszej ligi z ostatnich 30 lat (tutaj Łukasz Cegliński nie wskazał żadnego z graczy Legii), TOP10 najbardziej intrygujących transferów tego lata (tutaj wymieniono dwóch zawodników Legii - Shane'a Huntera oraz Jayvona Gravesa), TOP10 najciekawiej zapowiadających się meczów sezonu, czy TOP10 młodych koszykarzy, których warto obserwować (wśród nich Maksymilian Wilczek). Przeczytamy także tekst Piotra Wesołowicza "Legia mistrzem Polski!", a Piotr Karolak poświęcił kilkanaście zdań każdemu z klubów PLK. Na kilkudziesięciu stronach przedstawiono każdą z drużyn, która rywalizować będzie w Orlen Basket Lidze w obecnym sezonie. Na dwóch pierwszych stronach znajdziemy tekst "ogólny", w tym informacje nt. Andrzeja Pluty, na czterech kolejnych szczegółowo przedstawiono całą kadrę klubową. Na ostatnich stronach zamieszczono z kolei terminarz. Wydawnictwo nabywać można cały czas zarówno on-line, jak i w niektórych halach podczas meczów ligowych. W przedsprzedaży kosztowało 39 złotych, obecnie 49 zł. Oby taka forma wydawnictwa przyjęła się na stałe, bo autorzy wykonali kawał dobrej roboty. Tytuł: SezON 2025/26. Niezbędnik kibica PLK Autorzy: Michał Tomasik, Łukasz Cegliński, Grzegorz Szybieniecki, Piotr Karolak, Błażej Pańczyk, Damian Puchalski, Aleksandra Samborska, Szymon Woźnik, Karol Wasiek, Piotr Wesołowicz, Kosma Zatorski Wydawnictwo: SuperBasket Rok wydania: 2025 Liczba stron: 132 Cena: 49 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

Na rozpoczęcie koszykarskiego sezonu 2025/26 przez Super Basket wydany został papierowy "Niezbędnik kibica PLK", będący swego rodzaju rozbudowanym skarbem kibica koszykarskiej ekstraklasy. Ligi, w której tytułu mistrzowskiego bronić będzie Legia.

