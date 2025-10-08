REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: SezON 2025/26. Niezbędnik kibica PLK (320)

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na rozpoczęcie koszykarskiego sezonu 2025/26 przez Super Basket wydany został papierowy "Niezbędnik kibica PLK", będący swego rodzaju rozbudowanym skarbem kibica koszykarskiej ekstraklasy. Ligi, w której tytułu mistrzowskiego bronić będzie Legia.



 


Wydawnictwo jest pracą zbiorową kilkunastu osób związanych z koszykarskim światkiem w różny sposób, głównie dziennikarsko. Magazyn prezentuje się bardzo fajnie pod względem graficznym, przygotowany został na świetnym papierze, a co najważniejsze - treści są na wysokim poziomie. Znajdziemy m.in. wywiad z A.J. Slaughterem - były reprezentant Polski po raz pierwszy występować będzie na polskich parkietach. Ponadto możemy zapoznać się z kilkoma dość subiektywnymi rankingami - m.in. TOP10 najlepszych graczy naszej ligi z ostatnich 30 lat (tutaj Łukasz Cegliński nie wskazał żadnego z graczy Legii), TOP10 najbardziej intrygujących transferów tego lata (tutaj wymieniono dwóch zawodników Legii - Shane'a Huntera oraz Jayvona Gravesa), TOP10 najciekawiej zapowiadających się meczów sezonu, czy TOP10 młodych koszykarzy, których warto obserwować (wśród nich Maksymilian Wilczek).

Przeczytamy także tekst Piotra Wesołowicza "Legia mistrzem Polski!", a Piotr Karolak poświęcił kilkanaście zdań każdemu z klubów PLK. Na kilkudziesięciu stronach przedstawiono każdą z drużyn, która rywalizować będzie w Orlen Basket Lidze w obecnym sezonie. Na dwóch pierwszych stronach znajdziemy tekst "ogólny", w tym informacje nt. Andrzeja Pluty, na czterech kolejnych szczegółowo przedstawiono całą kadrę klubową. Na ostatnich stronach zamieszczono z kolei terminarz.

Wydawnictwo nabywać można cały czas zarówno on-line, jak i w niektórych halach podczas meczów ligowych. W przedsprzedaży kosztowało 39 złotych, obecnie 49 zł. Oby taka forma wydawnictwa przyjęła się na stałe, bo autorzy wykonali kawał dobrej roboty.

Tytuł: SezON 2025/26. Niezbędnik kibica PLK
Autorzy: Michał Tomasik, Łukasz Cegliński, Grzegorz Szybieniecki, Piotr Karolak, Błażej Pańczyk, Damian Puchalski, Aleksandra Samborska, Szymon Woźnik, Karol Wasiek, Piotr Wesołowicz, Kosma Zatorski
Wydawnictwo: SuperBasket 
Rok wydania: 2025
Liczba stron: 132
Cena: 49 zł

Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!