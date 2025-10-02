Marco Burch - fot. Maciek Gronau
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Burch: Zasłużyliśmy na zdecydowanie więcej

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy bardzo rozczarowani końcowym wynikiem. Zasłużyliśmy na zdecydowanie więcej. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, by odwrócić wynik. Powinniśmy być bardziej dokładni w ostatniej tercji, nie wychodziło nam wiele ostatnich podań i dośrodkowań. Nie mieliśmy szczęścia do zdobycia bramki, a gdy już trafiliśmy, to był spalony. Jest nam smutno - powiedział po porażce z Samsunspor Kulübü obrońca Legii Warszawa, Marco Burch.



 


- Według mnie, każdy zawodnik w Legii ma dużą jakość i zasługuje na grę. Wszyscy starali się zagrać i pokazać z jak najlepszej strony. 


- Goście niczym nas nie zaskoczyli. Zrobiliśmy dobrą analizę rywala. Przy straconym golu zachowaliśmy się zbyt naiwnie, ja również, zostawiliśmy przeciwnikom zbyt wiele wolnej przestrzeni. Wiedzieliśmy, że ich skrzydłowi są szybcy i czekają na kontrataki. Oprócz tej akcji dobrze zarządzaliśmy naszą grą w defensywie. 


- To trener decyduje, na jakiej pozycji występuję. Wie, co mogę wnieść do zespołu. Ja również mam świadomość, jakie cechy posiadam, a jakich nie. Staram się je wykorzystywać, wnosić wiele dobrego do zespołu, biegać i walczyć dla dobra drużyny. 




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - Samsunspor


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Burch
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Weisshaupt
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6

Komentarze (6)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Wolfik - 46 minut temu, *.play.pl

Ech, zaczynają gadać jak ich guru.
A biega jakby wagon z węglem ciągnął....

odpowiedz
Adam - 57 minut temu, *.autocom.pl

Tak Ty zdecydowanie zasłużyłeś na więcej. Jeszcze powinieneś dostać kopa w d... i wylecieć z klubu. Drużyna przedszkolaków ma więcej ambicji od tej zbieraniny pseudo piłkarskiej.

odpowiedz
Endriu - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

M.Burch dobrze zagrał, mimo że pozycja znowu inna (wcześniej środek obrony, potem 6tka), oby wywalczył sobie przedłużenie kontraktu, bo będąc choćby na wypożyczenie udowodnił, że możemy mieć pożytek z tego walczaka.
A dziś szkoda tego wyniku, muszą punktować w kolejnych 💪

odpowiedz
pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@Endriu:
taaa dobrze zagrał.... szczególnie,jak gonił typa przy bramce...spadochron mu się otworzył.

odpowiedz
Adam - 54 minuty temu, *.autocom.pl

@pawel: paraolimpijczycy szybciej biegają niż on. Nawet swoich myśli nie dogoni.

odpowiedz
pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Twoją jedyną wadą jest brak zalet.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!