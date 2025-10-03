Šatka: Byliśmy zaskoczeni, że Legia zmieniła cały skład

Piątek, 3 października 2025 r. 00:50 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Byliśmy zaskoczeni, że w Legii był zmieniony cały skład, oprócz bramkarza. Nic to jednak nie zmieniło w naszych poczynaniach, skupialiśmy się na sobie. Mieliśmy plan na ten mecz - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa obrońca Samsunspor Kulübü, Ľubomír Šatka.





- Wiedzieliśmy, że Legia będzie dominować z piłką, a my będziemy szukać kontrataków i parę nam wyszło. Strzeliliśmy jedną bramkę, po której gospodarze dominowali, ale wydaje mi się, że nie stworzyli zbyt dużo groźnych okazji. Dobrze broniliśmy i dzięki temu wywozimy trzy punkty. Jesteśmy szczęśliwi.





- To nie był nasz najlepszy mecz. Potrafimy poruszać się z piłką znacznie lepiej, dziś popełniliśmy dużo łatwych strat. Był to nasz pierwszy mecz w Europie, na wyjeździe na trudnym terenie. Chcieliśmy wywieźć stąd jakiekolwiek punkty i udało się.





- Anthony Musaba jest bardzo szybkim piłkarzem. Również w lidze tureckiej boczni obrońcy mają z nim duże problemy. Ma wiele jakości i szybkości. Cieszę się, że mamy takiego piłkarza w swoim zespole.



