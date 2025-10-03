Wojciech Urbański - fot. Piotr Galas / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Wojciech Urbański: Zagraliśmy całkiem niezły mecz

Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Jako drużyna zagraliśmy całkiem niezły mecz. Wynik nie pokazuje tego, bo grając w Legii Warszawa musisz wygrywać. Mamy jednak na czym budować naszą pozycję. Musimy się już skupić na następnym meczu  - powiedział po porażce z Samsunspor Kulübü pomocnik Legii Warszawa, Wojciech Urbański.



 


- Wewnątrz grupy nie myśleliśmy o tym ile było zmian. Trener Iordanescu zawsze powtarza nam, by mieć odpowiednie nastawienie. Na treningach każdy z nas mocno trenuje, by być gotowym do gry w każdej sytuacji.


- Nie chcę mówić o tym co robiliśmy źle. Musimy ze sztabem zobaczyć różne sytuacje, również tą bramkową i przeanalizować co mogliśmy zrobić lepiej.


- Wydaje mi się, że w budowaniu akcji z piłką wyglądaliśmy dobrze, ale jak dochodziliśmy do trzeciej tercji, to brakowało nam strzałów na bramkę. Strzały same w sobie były, ale niecelne. Może brakuje nam trochę koncentracji, byśmy częściej mogli cieszyć się z goli. 


- Nasza postawa w tym meczu może napawać optymizmem. Teraz czas na analizę tego spotkania i przygotowanie do następnego. W nim pewnie będziemy mieli nieco inne założenia i na nich trzeba będzie się skupić.


- Jak smakował pierwszy występ w europejskich pucharach? Było dużo emocji, ale bardzo się cieszę, że mogłem zagrać. Lepiej byłoby, gdybyśmy zakończyli ten występ z lepszym wynikiem. 





tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!