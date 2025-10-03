Wojciech Urbański: Zagraliśmy całkiem niezły mecz

Piątek, 3 października 2025 r. 01:30 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Jako drużyna zagraliśmy całkiem niezły mecz. Wynik nie pokazuje tego, bo grając w Legii Warszawa musisz wygrywać. Mamy jednak na czym budować naszą pozycję. Musimy się już skupić na następnym meczu - powiedział po porażce z Samsunspor Kulübü pomocnik Legii Warszawa, Wojciech Urbański.





- Wewnątrz grupy nie myśleliśmy o tym ile było zmian. Trener Iordanescu zawsze powtarza nam, by mieć odpowiednie nastawienie. Na treningach każdy z nas mocno trenuje, by być gotowym do gry w każdej sytuacji.





- Nie chcę mówić o tym co robiliśmy źle. Musimy ze sztabem zobaczyć różne sytuacje, również tą bramkową i przeanalizować co mogliśmy zrobić lepiej.





- Wydaje mi się, że w budowaniu akcji z piłką wyglądaliśmy dobrze, ale jak dochodziliśmy do trzeciej tercji, to brakowało nam strzałów na bramkę. Strzały same w sobie były, ale niecelne. Może brakuje nam trochę koncentracji, byśmy częściej mogli cieszyć się z goli.





- Nasza postawa w tym meczu może napawać optymizmem. Teraz czas na analizę tego spotkania i przygotowanie do następnego. W nim pewnie będziemy mieli nieco inne założenia i na nich trzeba będzie się skupić.





- Jak smakował pierwszy występ w europejskich pucharach? Było dużo emocji, ale bardzo się cieszę, że mogłem zagrać. Lepiej byłoby, gdybyśmy zakończyli ten występ z lepszym wynikiem.







