Kacper Chodyna - fot. Mishka / Legionisci.com
Chodyna: Nasze wykończenie musi być lepsze

Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Czy czuję, że wykorzystałem swoją szansę? Może nie, że jestem z siebie zadowolony, ale dawałem z siebie wszystko. Uważam, że spełniłem swoje zadanie- powiedział po porażce z Samsunspor Kulübü skrzydłowy Legii Warszawa, Kacper Chodyna.



 


- Nie byliśmy tak bardzo zaskoczeni dużą ilością zmian w składzie, bo w tygodniu dostawaliśmy sygnały, że roszad może być sporo. Wymiana prawie całej "jedenastki" to jest jednak duża rzecz.  


- Funkcjonowało to trochę inaczej, niż w takim ustawieniu, w którym graliśmy zazwyczaj. Ja normalnie grałem dużo z Pawłem Wszołkiem i Bartoszem Kapustką. Dziś musieliśmy się trochę docierać z resztą zawodników, ale myślę, że nie wyglądało to najgorzej. Z minuty na minutę rozkręcaliśmy się. 


- Ciężko mi ocenić grę nowych zawodników, bo będąc na boisku nie skupiałem się na innych. Wiadomo, że liczymy na każdego z nich, bo mają dużą jakość - czy Kacper Urbański, czy Mileta Rajović, który swoją zmianą dał dużo jakości i prawie strzelił bramkę. 


- Nie widziałem dokładnie sytuacji bramkowej rywali, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Na pewno dało się temu zapobiec. Wiedzieliśmy, że ich główną siła są szybcy skrzydłowi, którzy momentalnie przesuwają się w kontratakach. Na pewno ten szybki gol sprawił, że rywalom było łatwiej. Mogli się cofnąć i liczyć na kolejne kontry. My musieliśmy napierać i to nam czas uciekał, więc było ciężej.


- Jakie możemy wyciągnąć pozytywy? Myślę, że nasza gra z piłką mogła się podobać. Nasze rozgrywanie, o którym trener nam wspominał żebyśmy kontynuowali w taki sposób, było na plus. Na pewno nasze wykończenie musi być lepsze i musimy stwarzać sobie więcej sytuacji. Często dochodziliśmy do 16. metra, ale później brakowało konkretów.




