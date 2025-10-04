Amp futbol: Remis z Rekordem. Legia na 4. miejscu
W pierwszym meczu ostatniego turnieju Amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Rekordem Kuloodpornymi Bielsko-Biała. To oznacza, że niezależnie od niedzielnych wyników, legioniści zakończą sezon na 4. miejscu w tabeli.
Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała 1-1 (0-1) Legia Warszawa
0-1 - 25:05 Dominik Abramczyk
1-1 - 36:53 Bartosz Łastowski
Rekord: 22. Łukasz Miśkiewicz, 5. Krzysztof Wrona, 7. Paolo Capasso, 10. Bartosz Łastowski, 11. Lorenzo Marcantognini, 14. Sebastian Ziółkowski, 23. Dawid Dobkowski
Legia: 30. Daniel Paszkot, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 16. Mateusz Sadłowski, 23. Adrian Bąk
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom