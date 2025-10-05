Koniec sezonu Amp futbol ekstraklasy. Legia na 4. miejscu
W pierwszym niedzielnym meczu ostatniego turnieju Amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa przegrała wysoko ze Śląskiem Wrocław. W drugim spotkaniu legioniści przegrali z Wisłą Kraków. Stołeczny zespół zajął 4. miejsce na koniec sezonu 2025, a mistrzem została Wisła.
Śląsk Wrocław 7-2 (2-1) Legia Warszawa
0-1 - 5:18 Dominik Abramczyk
1-1 - 16:17 Marcin Oleksy
2-1 - 17:36 Maks Moroz
3-1 - 26:51 Marcin Oleksy
4-1 - 29:13 Maks Moroz
5-1 - 34:04 Ilyas Ssbija
6-1 - 36:12
6-2 - 39:35 Dominik Abramczyk
7-2 - 41:52 Mohcine Chrharh
Śląsk: 1. Maciej Materac, 6. Abdelali Hdadi, 7. Łukasz Mazurowski, 9. Marcin Oleksy, 10. Mohcine Chrharh, 17. Maks Moroz, 18. Mateusz Warakomski
Legia: 22. Piotr Karczewski, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 16. Mateusz Sadłowski, 21. Mariusz Adamczyk
żółte kartki: Warakomski - Aharchi
czerwona kartka: Aharchi (za 2 żółte)
Legia Warszawa 0-2 (0-0) Wisła Kraków
0-1 - 25:07 Krystian Kapłon
0-2 - 42:28
Legia: 30. Daniel Paszkot, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 16. Mateusz Sadłowski, 17. Bartłomiej Orzechowski, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk
Wisła: 20. Gabriel Stańkowski, 8. Przemysław Świercz, 9. Kamil Grygiel, 10. Emanuele Padoan, 16. Jakub Kożuch, 17. Harry Ash, 23. Krystian Kapłon
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom