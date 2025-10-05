fot. Woytek / Legionisci.com
amp futbol

Koniec sezonu Amp futbol ekstraklasy. Legia na 4. miejscu

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym niedzielnym meczu ostatniego turnieju Amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa przegrała wysoko ze Śląskiem Wrocław. W drugim spotkaniu legioniści przegrali z Wisłą Kraków. Stołeczny zespół zajął 4. miejsce na koniec sezonu 2025, a mistrzem została Wisła. 



 


Śląsk Wrocław 7-2 (2-1) Legia Warszawa

0-1 - 5:18 Dominik Abramczyk

1-1 - 16:17 Marcin Oleksy

2-1 - 17:36 Maks Moroz

3-1 - 26:51 Marcin Oleksy

4-1 - 29:13 Maks Moroz

5-1 - 34:04 Ilyas Ssbija

6-1 - 36:12 

6-2 - 39:35 Dominik Abramczyk

7-2 - 41:52 Mohcine Chrharh


Śląsk: 1. Maciej Materac, 6. Abdelali Hdadi, 7. Łukasz Mazurowski, 9. Marcin Oleksy, 10. Mohcine Chrharh, 17. Maks Moroz, 18. Mateusz Warakomski


Legia: 22. Piotr Karczewski, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 16. Mateusz Sadłowski, 21. Mariusz Adamczyk


żółte kartki: Warakomski - Aharchi

czerwona kartka: Aharchi (za 2 żółte)


Legia Warszawa 0-2 (0-0) Wisła Kraków

0-1 - 25:07 Krystian Kapłon

0-2 - 42:28


Legia: 30. Daniel Paszkot, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 16. Mateusz Sadłowski, 17. Bartłomiej Orzechowski, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk


Wisła: 20. Gabriel Stańkowski, 8. Przemysław Świercz, 9. Kamil Grygiel, 10. Emanuele Padoan, 16. Jakub Kożuch, 17. Harry Ash, 23. Krystian Kapłon




