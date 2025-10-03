Ciekawostka

Pierwszy taki mecz od 18 lat

Piątek, 3 października 2025 r. 10:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartkowym meczu Legii Warszawa z Samsunsporem Kulubu na boisko w koszulkach z eLką na piersi wybiegło dwóch zawodników o tym samym nazwisku. W linii pomocy zagrali Kacper Urbański i Wojciech Urbański.









Poprzednia taka sytuacja, gdy w barwach "Wojskowych" w oficjalnym wystąpili gracze o tym samym nazwisku miała miejsce 22 maja 2007 roku w starciu z Odrą Wodzisław, które zakończyło się wygraną Legii 2-1.





Wówczas cały mecz zagrał Grzegorz Bronowicki, a z ławki rezerwowych w 84. minucie wszedł jego rok młodszy brat Piotr Bronowicki.



