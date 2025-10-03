Od lewej: Tomasz Kiełbowicz, Piotr Bronowicki, Maciej Rowiński, Grzegorz Bronowicki - fot. Legionisci.com
Ciekawostka

Pierwszy taki mecz od 18 lat

Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartkowym meczu Legii Warszawa z Samsunsporem Kulubu na boisko w koszulkach z eLką na piersi wybiegło dwóch zawodników o tym samym nazwisku. W linii pomocy zagrali Kacper Urbański i Wojciech Urbański.



 


Poprzednia taka sytuacja, gdy w barwach "Wojskowych" w oficjalnym wystąpili gracze o tym samym nazwisku miała miejsce 22 maja 2007 roku w starciu z Odrą Wodzisław, które zakończyło się wygraną Legii 2-1.


Wówczas cały mecz zagrał Grzegorz Bronowicki, a z ławki rezerwowych w 84. minucie wszedł jego rok młodszy brat Piotr Bronowicki.




Komentarze (2)

Grooby - 17 minut temu, *.208.205

aż mi się przypomnięli bracia bliźniacy Tomasz Sokołowski I i Tomasz Sokołowski II

odpowiedz
kibic - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl

Skuter dobry chłopak, przypomnieliście mi o jego istnieniu!

odpowiedz
