U-21: Polska 2-0 Czarnogóra. Asysta Urbańskiego
W meczu el. mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała z Czarnogórą 2-0. W wyjściowym składzie znalazł się jedyny powołany zawodnik Legii, Kacper Urbański. Spędził na boisku 70 minut i zanotował asystę w 3. minucie przy bramce Antoniego Kozubala.
U-21: Polska 2-0 (2-0) Czarnogóra
1-0 - 4' Antoni Kozubal
2-0 - 23' Oskar Pietuszewski
Polska: 22. Marcel Łubik - 19. Marcel Krajewski, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 7. Oskar Pietuszewski (63' 11. Jan Faberski), 8. Mateusz Kowalczyk, 6. Antoni Kozubal (72' 15. Filip Kocaba), 16. Kacper Urbański (71' 18. Kacper Duda), 10. Tomasz Pieńko (83' 14. Maciej Kuziemka) - 21. Marcel Reguła (63' 9. Wiktor Bogacz)
Czarnogóra: 1. Benjamin Krijestarac - 7. Nikola Vuković, 2. Stefan Melentijević, 5. Damjan Dakić (77' 4. Marko Franeta), 16. Balša Vukotić - 15. Balša Radusinović (46' 21. Nenad Krivokapić), 17. Dragan Miranović (46' 22. Lazar Savović), 10. Andrija Bulatović, 18. Danilo Vukanić (63' 11. Medo Juković), 20. Lazar Knežević (46' 19. Balša Mrvaljević) - 9. Vladimir Perišić
żółte kartki: Kowalczyk - Bulatović, Perišić, Melentijević, Vukotić
czerwona kartka: Andrija Bulatović (73. minuta, Czarnogóra, za drugą żółtą)
Tabela:
1. Polska 3 9 9-0
2. Włochy 2 6 3-1
3. Czarnogóra 3 3 3-4
4. Macedonia Północna 3 3 2-5
5. Szwecja 2 3 3-2
6. Armenia 3 0 1-9
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom