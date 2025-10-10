Kacper Urbański - fot. Woytek / Legionisci.com
Reprezentacja

U-21: Polska 2-0 Czarnogóra. Asysta Urbańskiego

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu el. mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała z Czarnogórą 2-0. W wyjściowym składzie znalazł się jedyny powołany zawodnik Legii, Kacper Urbański. Spędził na boisku 70 minut i zanotował asystę w 3. minucie przy bramce Antoniego Kozubala. 



 


U-21: Polska 2-0 (2-0) Czarnogóra

1-0 - 4' Antoni Kozubal

2-0 - 23' Oskar Pietuszewski

Polska: 22. Marcel Łubik - 19. Marcel Krajewski, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 7. Oskar Pietuszewski (63' 11. Jan Faberski), 8. Mateusz Kowalczyk, 6. Antoni Kozubal (72' 15. Filip Kocaba), 16. Kacper Urbański (71' 18. Kacper Duda), 10. Tomasz Pieńko (83' 14. Maciej Kuziemka) - 21. Marcel Reguła (63' 9. Wiktor Bogacz)

Czarnogóra: 1. Benjamin Krijestarac - 7. Nikola Vuković, 2. Stefan Melentijević, 5. Damjan Dakić (77' 4. Marko Franeta), 16. Balša Vukotić - 15. Balša Radusinović (46' 21. Nenad Krivokapić), 17. Dragan Miranović (46' 22. Lazar Savović), 10. Andrija Bulatović, 18. Danilo Vukanić (63' 11. Medo Juković), 20. Lazar Knežević (46' 19. Balša Mrvaljević) - 9. Vladimir Perišić

żółte kartki: Kowalczyk - Bulatović, Perišić, Melentijević, Vukotić
czerwona kartka: Andrija Bulatović (73. minuta, Czarnogóra, za drugą żółtą)


Tabela:

1. Polska              3  9  9-0    
2. Włochy              2  6  3-1    
3. Czarnogóra          3  3  3-4
4. Macedonia Północna  3  3  2-5
5. Szwecja             2  3  3-2
6. Armenia             3  0  1-9




Komentarze (1)

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl

Pietuszewski dwe półki wyżej od reszty jeśli chodzi o talent.Kapitalna dynamika na pierwszych metrach,dobra kontrola piłki kozak.Brzęczek bardzo fajnie ułożył tą kadrę.Łubik bardzo dobra gra nogami,Drapiński świetne rozgrywanie piłki widac,że się rozwinął pilkarsko u Moldera.Brawo mlodzi Polacy!🙂

