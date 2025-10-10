Las Palmas chce wykupić Barcię

Piątek, 10 października 2025 r. 11:52 Fumen, źródło: LaProvincia.es

UD Las Palmas ma zamiar skorzystać z nieobowiązkowej opcji wykupu i pozyskać Sergio Barcię na zasadzie transferu definitywnego. Obecnie 24-letni obrońca jest wypożyczony do klubu z LaLiga2. Jednak bardzo dobre występy Barcii sprawiły, że według "La Provincia" hiszpański klub jest w stanie zapłacić 1,5 mln euro za zawodnika.

W obecnym sezonie Sergio Barcia jest podstawowym graczem ekipy z Wysp Kanaryjskich. Dotychczas wystąpił we wszystkich ligowych meczach w pełnym wymiarze czasowym i jest uznawany z czołowego defensora zaplecza Primera Division. Według hiszpańskiej prasy, Las Palmas wierzy w potencjał zawodnika oraz dostrzega w nim szansę na kolejny transfer, za większe pieniądze. Tym samym wydatek 1,5 mln euro przy klubowym budżecie wynoszącym 35 mln euro ma nie stanowić problemu dla dyrektora sportowego Luisa Helguery. Hiszpanie, chcieliby podpisać z Barcią umowę na 4 lata. Co ciekawe, Barcia był już wcześniej na celowniku Las Palmas, gdy ten był reprezentował barwy Mirandes. Jednak wówczas konkretniejszy okazał się stołeczny klub, który latem 2024 roku zapłacił 700 tys. euro.





Jednak Hiszpan nie zagrzał miejsca na stałe w Legii rozgrywając łącznie 15 meczów, w których zdobył dwie bramki.



