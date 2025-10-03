Relacja z trybun: Pride of Poland

Piątek, 3 października 2025 r. 08:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Mocno przesadzone ceny biletów na mecz z Samsunsporem sprawiły, że frekwencja na trybunach była zdecydowanie poniżej oczekiwań i naszych ostatnich wyników. Bilet na Żyletę na to spotkanie kosztował 95 złotych, na pozostałe trybuny 135 i 160. Taniej było w pakietach (łącznie ze spotkaniami ze Spartą i zawsze groźną drużyną z Gibraltaru), ale i tak drogo - znacznie drożej niż ceny biletów na mecze Ligi Konferencji tego samego etapu rozgrywek w Poznaniu, czy Białymstoku, bo do cen Rakowa grającego w Sosnowcu nie ma sensu nawet porównywać.

A to wszystko odbyło się w na meczu, w którym rumuński szkoleniowiec postanowił wystawić całkowicie rezerwowy skład. Nawet sztab tureckiego przeciwnika Legii... był w szoku, że tak legioniści potraktowali premierowy występ fazy ligowej europejskich pucharów.













Oczywiście hasło "tylko mistrzostwo" zobowiązuje, ale nie oznacza, by pozostałe spotkania bagatelizować. Wejściówki na czwartkowy mecz od początku sprzedawały się marnie i ostatecznie na trybunach zebrało się zaledwie 18,7 tys. kibiców. W drodze na stadion jak zwykle "używała" sobie policja. Ci, którzy rzekomo mają pilnować porządku, aby poprawić statystyki i leczyć swoje kompleksy, robią wszystko, by zniechęcić normalnym kibicom uczęszczanie na stadiony.





fot. Mishka / Legionisci.com







Nasz doping w pierwszej połowie był słaby. Niestety pod tym względem dostosowaliśmy się poziomem do gry piłkarzy, którzy już w 10. minucie stracili bramkę po jednej z nielicznych groźnych akcji tureckiej drużyny. W pierwszej części spotkania można zwrócić uwagę na śpiewaną na dwie strony "Warszawę", raz zarzucaną przez Żyletę, niedługo później przez kibiców z trybuny Deyny. Po straconej bramce dość długo śpiewaliśmy "Nie poddawaj się...". Kilka minut przed przerwą odśpiewaliśmy hymn.



Przed rozpoczęciem drugiej części meczu staraliśmy się podnieść piłkarzy na duchu i zmobilizować do jeszcze większego wysiłku, skandując "Hej Legio jesteśmy z Wami!". Nasi gracze przeważali, wymieniali setki podań, tylko nic z tego wynikało. No, raz ożywiliśmy się bardziej, kiedy w pierwszej akcji po przerwie piłka trafiła w słupek - do wyrównania zabrakło naprawdę niewiele. Trudno powiedzieć, czy to ten fakt, czy może solidny (jak najbardziej słuszny) opier...l od prowadzącego doping Kamila sprawił, że w drugiej połowie dopingowaliśmy znacznie lepiej niż w pierwszych 45 minutach. Przebojem była pieśń "Legia, Legia gol, lalalalala...", którą śpiewaliśmy dość długo, zachęcając do wspólnych śpiewów kibiców zebranych na pozostałych trybunach. Kibice Samsunsporu tymczasem zaprezentowali... telefoniadę. W pewnym momencie cały ich sektor włączył latarki w telefonach i wymachiwał nimi na wszystkie strony. Oprawa chyba zapożyczona od ŁKS-u, który w podobny sposób swego czasu ultrasował na meczu Pucharu Polski z nami.





fot. Mishka / Legionisci.com

