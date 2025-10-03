Justyna Franieczek
Lekkoatletyka

Dwa medale Franieczek na lekkoatletycznych MP Sprawni Razem

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinku, odbyły się mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce "Sprawni Razem", w których rywalizowało ponad 120 zawodników. Debiutująca w barwach Legii, Justyna Franieczek wróciła na bieżnię po dłuższej przerwie i wywalczyła dwa medale mistrzostw Polski. 



Legionistka zdobyła złoto w biegu na 400 metrów oraz srebro w biegu na 200 metrów.


