Dwa medale Franieczek na lekkoatletycznych MP Sprawni Razem
W ostatni weekend na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinku, odbyły się mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce "Sprawni Razem", w których rywalizowało ponad 120 zawodników. Debiutująca w barwach Legii, Justyna Franieczek wróciła na bieżnię po dłuższej przerwie i wywalczyła dwa medale mistrzostw Polski.
Legionistka zdobyła złoto w biegu na 400 metrów oraz srebro w biegu na 200 metrów.
