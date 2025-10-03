Błażej Czapla - fot. Bodziach
Czapla: Cieszę się, że mam takie zaufanie od trenera

Hugollek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Zagraliśmy dziś lepiej niż w półfinałowym meczu o Superpuchar. Aczkolwiek, to nie jest jeszcze do końca to, co chcemy osiągnąć i będziemy to dopracowywać. Uważam jednak, że był to całkiem dobry mecz i fajnie, że udało się go wygrać - powiedział po wysokim zwycięstwie na inaugurację sezonu ligowego ze Startem Lublin Błażej Czapla. 



 


- Czy każde kolejne minuty na parkiecie dają mi więcej doświadczenia? Oczywiście, że tak. Staram się je wykorzystywać w stu procentach, jak najlepiej potrafię. Cieszę się, że mam takie zaufanie od trenera.


- Czy oprócz wpadki w Superpucharze możemy zaliczyć start tego sezonu do udanych? Jasne, zgadzam się z tym w pełni. A czy będą jakieś zmiany w następnych meczach? Zobaczymy, jaki trener ma na to plan.






