Andrzej Pluta - fot. Bodziach
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Pluta: Udało nam się zatrzymać zespół Startu

Hugollek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Przede wszystkim zaczęliśmy dziś dobrze w obronie od samego początku meczu. Udało nam się zatrzymać zespół Startu, bardzo utalentowaną drużynę w ofensywie. Utrzymaliśmy ich poniżej 70 punktów. Ta energia pozwalała nam również płynnie przechodzić do ofensywy i zyskiwać dużo otwartych pozycji w ataku - powiedział po wysokim zwycięstwie na inaugurację sezonu ligowego ze Startem Lublin Andrzej Pluta.



 


- Nie powiedziałbym, że kontrolowaliśmy cały mecz. Przeciwko takiej drużynie, ciężko patrzeć w ten sposób - to naprawdę szybki i utalentowany zespół. Jak wygrywa się ze Startem powiedzmy 12. punktami, to w 3-4 pozycje potrafi wrócić do meczu. W drugiej połowie udało nam się odskoczyć i dobrze, że utrzymaliśmy tę przewagę.


- Nasza wpadka w półfinale Superpucharu? Od samego początku wyszliśmy nieprzygotowani mentalnie do tego pierwszego oficjalnego meczu. Biliśmy się pod koszem, oddaliśmy wiele ofensywnych zbiórek i przegrywaliśmy w pojedynkach 1 na 1. W dzisiejszym meczu udało nam się to poprawić i możemy być z tego zadowoleni. Wiemy jednak, że to dopiero początek i musimy być przygotowani na kolejne wyzwania. 


- Mecz z Rytasem Wilno będzie zdecydowanie inny. Na pewno bardzo atletyczny, szybki. Nie będzie nam łatwo, ale jedziemy tam po swoje. Zrobimy wszystko, by być jak najlepiej przygotowanym pod to spotkanie, a później zobaczymy.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!