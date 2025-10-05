Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Konferencja

Iordanescu: Biorę odpowiedzialność za to, co złe

Woytek, źródło: Legionisci.com
- Na początku chciałbym pogratulować gospodarzom. Widziałem bardzo zmotywowany zespół, zdeterminowany, by wygrać. Jeśli chodzi o nas — jak zawsze powtarzam — biorę odpowiedzialność za to, co złe. Byłem już w takiej sytuacji wcześniej, walczyłem o tytuły, zdobywałem tytuły. Wiem, jak się to robi, i wiem też, czego nam obecnie brakuje. Kiedy grasz dobrze, musisz wygrywać — jeśli naprawdę chcesz zdobyć mistrzostwo - powiedział po meczu w Zabrzu trener Legii, Edward Iordanescu.



 


- Po wygranej z Radomiakiem zagraliśmy bardzo dobry mecz w Częstochowie z Rakowem. Nie wygraliśmy, choć na pewno na to zasługiwaliśmy. Mieliśmy okazje, trafiliśmy w słupek, kontrolowaliśmy grę. To samo było z Jagiellonią – kopia tamtego meczu. Zmienili się rywale w walce o tytuł, ale przebieg spotkania wyglądał podobnie. Kontrolowaliśmy mecz, mieliśmy swoje szanse, trafiliśmy w słupek, stworzyliśmy wiele sytuacji – a skończyliśmy tylko z jednym punktem. Powtarzałem zespołowi, że jeśli chcesz zdobyć mistrzostwo, musisz wygrywać mecze, w których grasz dobrze, i musisz umieć wygrać także te, w których grasz słabiej. Jeśli prezentujesz taką grę, jak w poprzednich spotkaniach, musisz to przełożyć na zwycięstwo – bo to jest konieczne, by sięgnąć po tytuł. Dziś jednak zagraliśmy poniżej naszego poziomu i prawdopodobnie nie zasługiwaliśmy w pełni na zwycięstwo.

- Sędziowie? Zazwyczaj staram się panować nad sobą i nie mówić o sędziach. Nie wygląda to dobrze, gdy komentuje się ich pracę po porażce. Nie jestem człowiekiem wymówek ani alibi. Zawsze przede wszystkim patrzymy na naszą grę. Ale muszę przyznać, że naprawdę dziwią mnie rzeczy, które dzieją się w naszych meczach z udziałem sędziów.

- Straciliśmy dwa punkty w Częstochowie po karnym, który wynikał z faulu w ataku. Z Jagiellonią mieliśmy stuprocentowy rzut karny, którego nie przyznano. Dziś zaczęliśmy słabo, to prawda, ale przy stanie 0:1 należał nam się ewidentny rzut karny. Proszę, żeby każdy przeanalizował tę sytuację – jeśli się mylę, przeproszę. Nasz zawodnik został kopnięty przez swojego kolegę z drużyny rywali, a potem uderzony łokciem w twarz – również przez kolegę z tej samej drużyny. Zamiast karnego za zagranie ręką, dostajemy faul w ataku. Od kogo? Jeśli byłby rzut karny i padłby gol na 1-1, wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Piłka nożna to gra momentów – jedna sytuacja potrafi zmienić historię całego meczu. Tymczasem nie dostaliśmy karnego, a chwilę później straciliśmy drugą bramkę.

- Jeśli chodzi o pozytywy – zbliża się przerwa na kadrę, co może nam pomóc, bo obecnie mamy w zespole dwa „podgrupy” zawodników. Jedna to piłkarze, którzy grali w poprzednim sezonie – rozegrali razem 55 spotkań, mieli bardzo krótką przerwę letnią i szybko wrócili do gry w europejskich pucharach. Druga grupa to zawodnicy, których bardzo cenię i w których mocno wierzę – dziesięciu nowych piłkarzy, którzy dołączyli już po okresie przygotowawczym. To duża różnica, gdy cała drużyna przechodzi wspólnie okres przygotowawczy, a gdy masz taką sytuację jak my – z różnym poziomem przygotowania fizycznego. Widziałem też sporo komentarzy na temat rotacji w składzie. Nie czuję się z tym komfortowo, bo dla żadnego trenera nie jest łatwe ciągłe dokonywanie zmian. Łatwiej byłoby trzymać się jednego ustawienia. Ale wszystkie decyzje, które podejmujemy, wynikają z analizy i danych. Mamy do dyspozycji technologię i sztab medyczny, który wykonuje liczne testy. Przed meczem z Samsunsporem mieliśmy 5–6 zawodników z tzw. „czerwonymi flagami” – czyli wysokim ryzykiem urazu. To nie są domysły, to naukowe dane, wyniki badań krwi. Kamil miał takie wskazania, a mimo to zaryzykowaliśmy i straciliśmy go na co najmniej dwa mecze. Pozwoliliśmy mu grać – i co się stało? Doznał kontuzji.

- Wiem, że oczekiwania są ogromne – jak w każdym dużym klubie. Sam pracowałem w największym klubie w moim kraju, więc wiem, jak to wygląda. Wyzwanie polega na tym, by jednocześnie budować drużynę i walczyć o tytuł. W tym właśnie miejscu jesteśmy.

- Na koniec chciałbym podziękować kibicom. Dziękuję im za to, że podróżują i poświęcają się, by być z nami. Przykro mi, że sprawiliśmy im dziś zawód. Od kiedy jestem w Legii, rozmawiałem z wieloma kibicami i wiem, co czują i o czym marzą. Wiedzą, że od czterech lat czekają na mistrzostwo. Naprawdę tego pragną i na to zasługują. Ale trzeba jasno powiedzieć – przed nami wciąż dużo pracy. Jeśli kibice będą z nami, będą wspierać drużynę – wtedy mamy szanse. Jeśli nas opuszczą – nie będziemy ich mieli. Mam nadzieję, że dalej będą nas wspierać, bo to dla nas niezwykle ważne. Bez nich nie mamy żadnych szans.


SONDAJak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Górnik - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Weisshaupt
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6

Komentarze (31)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

xxL - 50 sekund temu, *.vectranet.pl

"Kiedy grasz dobrze, musisz wygrywać — jeśli naprawdę chcesz zdobyć mistrzostwo" - kolejna odklejka! w kazdym, ale to w kazdym meczu sa takie babole ze szok... i zazwyczaj kazdy konczy sie strata bramki... w druga strone jednak ta druzyna swoich sytuacji wykorzystac nei potrafi. nie jest to przypadek, brak szczescia czy jak kolwiek by to zwal - to jest po prostu nieudolnosc!

odpowiedz
Adam - 2 minuty temu, *.autocom.pl

Chcemy trenera, a nie rumuńskiego frajera!

odpowiedz
Znawca - 3 minuty temu, *.interkam.pl

Przede wszystkim Gasparik zjadl naszego eksperta trenerki taktycznie! Gornik jest dużo bardziej dopracowaną drużyną,szczególnie w ataku.Sow pozamiatał nas konkretnie.U nas kompletnie nie ma pomysłu na grę ofensywną,i bardzo mało jakości na bokach pomocy i ataku.Również Kapustka jest bardzo monotonny i niewiele daje w kreacji.Niskobudżetowi wypożyczeni skrzydłowi to dramat. 3 mln e wykupu za Weisshaupta? Za 500tys e w Serbii można wyjąć lepszego zawodnika.Krasniqi,Rajović to porazka totalna.Wieżowiec plecami strzela na bramkę,zamiast tylko dostawić czerep,kaleczniak i tyle.🙈 Pisałem rano,że na stojaco nie wygra się meczu.Trener nie jest w stanie zarządzić drużyną w trakcie meczu,pobudzić do gry. Pomału kończy sie jego kadencja.Problem,że obecnie nie ma wolnych,dobrych trenerów.Branie Vuko to półśrodek.Pewnego pułapu z nim nie przeskoczymy.Byc może sensownie byłoby poczekać ze zmianą do zimy,i zatrudnić kogoś kompetentnego.Czemu do zimy? Zimą trzeba dokupić napastnika i sensownych skrzydłowych, a przydałby się ktoś kreatywny na 8-kę.3/4 zaciągu letniego to jedna wielka porażka,niestety.

odpowiedz
FOREVER LEGIA - 6 minut temu, *.play-internet.pl

Nie da się tego czytać-"won Rumunie","wypad nieudaczniku","won pastuchu"....czy wy jesteście normalni???.

odpowiedz
Ceeeeeeeeeeeeeee - 9 minut temu, *.188.118

Jedyne co mogę Ci trenerze napisać , że jesteś trenerem wymówek cięgle podkreślasz ilość transferów a to jesteś nie wyspany. Już 🤢🤢🤢🤢tymi twoimi kolejnymi wywodami . Na Cyprze pokazałeś swoje prawdziwe oblicze od tamtej pory jest coraz gorzej .

odpowiedz
Legijne Piaseczno - 11 minut temu, *.centertel.pl

Do mądrzejszych: czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego to znowu się dzieje? Od kilku lat jest to samo. Gdzie leży problem? Są piłkarze tylko drużyny nie ma. Jest trener tylko wyników brak. Są kibice tylko rozczarowanie coraz większe. Czy my już zawsze będziemy średniakami w tej naszej nudnej jak p.... lidze? Quo vadis Legio?

odpowiedz
geds - 14 minut temu, *.play.pl

Jeśli było 5-6 z czerwonymi flagami to czemu wymienił 10???
Ewidentnie brakuje nam snajpera. Nie rozumiem 3 mln euro za Rajovicia. Nie jest w niczym lepszy od Szkurina i to podobny typ napastnika. Jako gość na którego pakuje się tylko górne piłki w pole karne to równie dobrze mogliśmy dalej grać Pekhartem. W takich meczach jak kilka ostatnich, gdy nie idzie to właśnie snajper może coś zmienić jedną akcją, każde jego dojście do piłki w polu karnym to zagrożenie. Rajović nawet do nich nie dochodzi.

odpowiedz
PLK - 6 minut temu, *.centertel.pl

@geds: i dlatego do tej pory nie rozumiem tak łatwej rezygnacji z Kramera!!! Dla mnie największy potencjał w ostatnich latach!!!

odpowiedz
Wawa - 14 minut temu, *.play.pl

Jest ekipa nie ma trenera szkoda i tak trenera wina 👎

odpowiedz
Caucescu won - 14 minut temu, *.net.pl

Now

odpowiedz
Darek - 14 minut temu, *.tpnet.pl

Fajnie się czyta te bajki po każdym meczu. Taka odskocznia od szarej rzeczywistości.
Średnia 1,5 punktu na mecz i oczywiście idziemy na mistrza. Hej Legio tylko mistrzostwo.
Oszust z silvera znowu swoje zarobił na okienku transferowym. Jak mu się będzie d...a paliła zrobi dokładnie to samo co robił do tej pory. Kupi sobie czas zwalniając trenera lub dyrektora sportowego.
Presja ma sens😂😂😂😂😂

odpowiedz
wtf - 15 minut temu, *.play.pl

Bez trenera tym bardziej nie mamy szans.

odpowiedz
AAA - 15 minut temu, *.play.pl

Ty nie masz pomysłu na grę,nie masz pomysłu na sprawiedliwy dobór 1 składu i nie potrafisz tak ustawić poszczególnych piłkarzy żeby z tego było jak najwięcej pożytku dla klubu.
I jeszcze masz poważny problem ze wzrokiem wystawiając chociażby Kapustkę,zdejmując Niemca i dawać szansę w pucharach tej miernocie Chodynie.
Obudź się.

odpowiedz
Pab(L)o Loża - 16 minut temu, *.orange.pl

Czas powiedzieć La revedere

odpowiedz
Ikis - 17 minut temu, *.t-mobile.pl

Niech już nie powtarza tych głupot, bo szkoda słuchać. Rotować mógł systematycznie i z głową już wcześniej: z Jagą i Pogonią to by nie wymieniał dziesięciu tylko trzech w każdym meczu. A ten brak mitycznego obozu? Nie kupili przecież wolnych zawodników tylko z przynależnością klubową, więc pewnie normalne przygotowania każdy nowy miał w poprzednim klubie. I tak można punktować te jego kocopały bez końca.

odpowiedz
ops2 - 19 minut temu, *.centertel.pl

Pomeczowa konfa dotyczy meczu w Zabrzu a nie tego co było i się panu trenerowi wydaje ….. Mnie się wydaje że piłkarzyki pajacyki zaraz go zwolnią …..

odpowiedz
Hiszpan - 19 minut temu, *.play-internet.pl

Won pastuchu. W czwartek zrobiłes z nas posmiewisko dzis poprawiłes. Nie jestes nawet w top10 trenerów w tej lidze.

odpowiedz
Egon - 21 minut temu, *.waw.pl

Pa, pa !

odpowiedz
Zobaczymy Panie jutro ... A Wątpię byś sam odszedł... - 22 minuty temu, *.play-internet.pl

Jeśli bierzesz bęcki na siebie w 100 % to Legia od jutra powinna szukać Dobrego Trenera . A jeśli tak nie będzie , to możesz brać na siebie co tylko tam se chcesz.... Każdy tak z ostatnich brał wszystko na siebie , ale sam nie odchodził.. może będzie wać pan tym pierwszym który pokaże charakter i sam odejdzie .

odpowiedz
Pag - 23 minuty temu, *.akamaitechnologies.com

Gęby kibicami sobie proszę nie wycierać Panie Iordanescu. Nie da się patrzeć na grę zespołu i jest to Pana wina. Proponuję odwrót z klubu i to niezwłocznie!

odpowiedz
Kristof - 24 minuty temu, *.ziggozakelijk.nl

Trenerze a obrońcę Arkadiusza Reca zabierz dziś po powrocie na kolacje w najdroższej restauracji. Takie cos jak on dziś zrobił przy drugiej bramce to w okręgówce się nie zdarza. Ciekawe o czym on myślał? O kolacji?🙂🙂🙂

odpowiedz
Sobal 74 - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl

Tego nieda się słuchać jakiś bełkot w poważnym klubie poważny trener niezmieniac10 zawodników co mecz to jakaś parodia trenera a gra poprostu beż ładu i składu niema żadnej koncepcji gry a do tego wszystkiego nasze gwiazdeczki wogóle niewalcza na boisku niema z ich strony żadnego zaangazowania

odpowiedz
Marcin MMX - 25 minut temu, *.plus.pl

Czyli tak - przypomnienie, że z Rakowem i Jagą to zasłużyliśmy na zwycięstwo, później zwalenie winy na sędziego, następnie naukowe dane ustalają skład, później ja wiem ja wygrywać i na koniec kibicujcie nam. Ja pie...ole…

odpowiedz
Wolfik - 27 minut temu, *.play.pl

To już nie jest nawet groteska...to cała epopeja na temat alternatywnej rzeczywistości.
Tymczasem prawda jest bolesna, ciągłe rotacje i brak strategii doprowadziły do tej kuriozalnej sytuacji - wypoczęci zawodnicy zagrali bez ładu, składu i pomysłu. A na dodatek zweryfikowani zostali przez - co tu ukrywać - piłkarzy "no name", ale z charyzmą i wolą odniesienia zwycięstwa.

Czas na kadrę to czas na zmianę trenera. Od czasów Sa Pinto nie popierałem takich ruchów, ale inaczej sezon zostanie kompletnie zmarnowany. Ostatni dzwonek.

odpowiedz
Żona Barnaby - 2 minuty temu, *.orange.pl

@Wolfik: 👍

odpowiedz
Ursus - 28 minut temu, *.vectranet.pl

Trenerze, decyzje sędziów są niezrozumiałe i dla mnie ale gra w ataku to katastrofa

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 28 minut temu, *.110.150

Ty rumuński cieciu malinowy. Wypad!

odpowiedz
Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 30 minut temu, *.orange.pl

To trzeba było w czwartek zrobić te 5-6 zmian, a nie robić sobie szopki z rozgrywek i kibiców. 👎

odpowiedz
Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl

Mamy już mało szans, panie trenerze👎

odpowiedz
sixx - 31 minut temu, *.play-internet.pl

Won.

odpowiedz
U4L - 31 minut temu, *.t-mobile.pl

Hahahaha. Zabierz ze sobą to co bierzesz i wyjedź.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!