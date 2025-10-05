Górnik Zabrze - Legia Warszawa - fot. Woytek / Legionisci.com
Górnik 3-1 Legia

Lider wypunktował Legię

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa przegrała na wyjeździe w ramach 11. kolejki Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze 1-3. Mimo tygodniowej przerwy dla większości zawodników, legioniści grali w tym spotkaniu wolno, przewidywalnie, nieskutecznie i niczym nie potrafili zaskoczyć rywala, który był zespołem lepszym i bezlitośnie wykorzystał ich błędy. Tym samym Wojskowi przegrali zarówno z Samsunsporem w Lidze Konferencji, jak i w lidze, a rotacja nie przyniosła żadnych korzyści.



 


W 4. minucie mieliśmy pierwszą okazję bramkową dla Górnika. Dobre podanie w polu karnym otrzymał Sondre Liseth i od razu zdecydował się na strzał, który obronił jednak Kacper Tobiasz. Gdyby Norweg zauważył lepiej ustawionego kolegę z zespołu, gospodarze prawdopodobnie mogliby cieszyć się ze zdobycia gola. W 12. minucie mogliśmy oglądać dobrą, kombinacyjną akcję Górnika, która powinna zakończyć się trafieniem. Na szczęście dla Legii Ousmane Sow znacznie się pomylił w wykończeniu tej sytuacji. W odpowiedzi 2 minuty później Noah Weisshaupt uderzył niecelnie z 6. metra po podaniu Juergena Elitima. Górnik nie zwalniał tempa i starał się grać ofensywnie. Kolejny strzał oddał w 17. minucie, kiedy to obok spojenia bramki piłkę posłał Patrik Hellebrand. 4 minuty później Bartosz Kapustka dośrodkował z rzutu rożnego na dalszy słupek, lecz nic z tego nie wyszło. Piłka dotarła na drugą flankę do Juergena Elitima, Kolumbijczyk zacentrował w kierunku Milety Rajovicia, który głową skierował futbolówkę znacznie obok celu. Minutę później było już 1-0 dla Górnika. Po dobrej akcji piłkę otrzymał znajdujący się z lewej strony boiska Maksym Chłań. Paweł Wszołek zupełnie się nie zorientował, że zawodnik Górnika jest niekryty, a ten głową zmieścił piłkę w bramce obok interweniującego Kacpra Tobiasza. 


W 26. minucie dalekie dośrodkowanie z lewej strony posłał Weisshaupt, ale nikt nie zamknął tego podania, a na dodatek faulowany był bramkarz Górnika. Przez pierwsze 30 minut legioniści nie zdołali oddać żadnego celnego strzału. W 31. minucie celnie, mocno uderzył Jarosław Kubicki, Tobiasz wypiąstkował piłkę przed siebie, ta trafiła do niepilnowanego Sowa, który pewnie podwyższył na 2-0. W 44. minucie legioniści zmarnowali najlepszą sytuację w pierwszej połowie. Błąd popełnił bramkarz Górnika, który wyszedł z bramki, ale nie zdołał dobrze złapać piłki i ta wypadła mu do przodu. Wykorzystał to Radovan Pankov, zacentrował w głąb pola karnego, z najbliższej odległości plecami uderzał Mileta Rajović, ale Jarosław Kubicki intuicyjnie wybił piłkę z linii bramkowej nad poprzeczkę. Do przerwy Górnik prowadził więc 2-0. 


Na drugą część spotkania zespół Legii wyszedł z dwiema zmianami w składzie - boisko opuścili Krasniqi i Weisshaupt, a na murawie pojawili się Kacper Urbański i Wahan Biczachczjan, którzy mieli wzmocnić rywalizację na skrzydłach. Już w 47. minucie Górnik mógł jednak podwyższyć prowadzenie. Ousmane Sow wypatrzył wbiegającego między obrońców Jarosława Kubickiego, dograł idealnie do nóg pomocnika, ale ostatecznie w ostatnim momencie został on powstrzymany. 


W 55. minucie sędzia dopatrzył się przewinienia Rafała Janickiego na Biczachczjanie i podyktował rzut wolny na wprost bramki. Legioniści dwukrotnie uderzali, ale oba strzały zostały zablokowane. Chwilę później Biczachczjan mógł zmienić wynik spotkania, dostał podanie, był niepilnowany, ponieważ spóźniony Erik Janża nie zdołał zapobiec oddaniu strzału, jednak uderzenie było stanowczo zbyt lekkie, by zaskoczyć Marcela Łubika. 


W 72. minucie trener Edward Iordanescu zdecydował się na dokonanie kolejnych zmian. Pawła Wszołka zastąpił Petar Stojanović, natomiast Antonio Colak wszedł za Bartosza Kapustkę. W 80. minucie Kacper Urbański zagrał do przodu do Milety Rajovicia, jednak napastnik zawahał się ze strzałem i ostatecznie odegrał tylko do boku. Chwilę później Biczachczjan obrócił się z piłką, uderzył na bramkę, ale piłka po rykoszecie wyszła na rzut rożny, który nie przyniósł żadnych korzyści dla stołecznego zespołu. 


W 84. minucie padła trzecia bramka dla Górnika. Prostopadłe podanie otrzymał Liseth, zagrał do Matusa Kmeta, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku, ten  uderzył technicznie, ale piłkę na słupek sparował na słupek Kacper Tobiasz. Niepilnowany był jednak Ousmane Sow, który dobił na pustą bramkę. Jeszcze w 90. minucie Wahan Biczachczjan zdobył honorowe trafienie dla Legii.  Juergen Elitim podał na skraj pola karnego do Kacpra Urbańskiego, pomocnik zgrał do Biczachczjana, a ten sprzed "szesnastki" umieścił piłkę w siatce.


Sędzia doliczył 8 minut do drugiej połowy. Legioniści ruszyli do ataków, ale zawodnicy Górnika dobrze się bronili. Zabrakło też w tym determinacji i prawdziwej woli walki. 


Ekstraklasa 2025/2026
11. kolejka
#GÓRLEG
26501
Zabrze, Polska
Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu
5.10.2025
20:15
Górnik Zabrze
Legia Warszawa
Górnik Zabrze
3-1
Legia Warszawa
22' Chłań
31' Sow
83' Sow
(2-0)
Biczachczjan 90'
1 Marcel Łubik
5 Kryspin Szcześniak
26 Rafał Janicki
20 Josema
64 Erik Janża
14 Jarosław Kubicki
8 Patrik Hellebrand
18 Lukáš Ambros
30 Ousmane Sow 97'
23 Sondre Liseth 94'
33 Maksym Chłań 82'
25 Antoni Bałabuch
99 Tomasz Loska
7 Luka Zahović 94'
9 Gabriel Barbosa
79 Young-jun Goh
16 Paweł Olkowski 97'
17 Kamil Lukoszek
28 Bastien Donio
55 Maksymilian Pingot
81 Matus Kmet 82'
Kacper Tobiasz 1
72' Paweł Wszołek 7
Radovan Pankov 12
Steve Kapuadi 3
Arkadiusz Reca 13
72' Bartosz Kapustka 67
Damian Szymański 44
Juergen Elitim 22
46' Noah Weisshaupt 99
Mileta Rajović 29
46' Ermal Krasniqi 77
Gabriel Kobylak 27
Marco Burch 4
Rafał Augustyniak 8
Kacper Chodyna 11
72' Antonio Čolak 14
Ruben Vinagre 19
Jakub Żewłakow 20
46' Wahan Biczachczjan 21
72' Petar Stojanović 30
W. Wojciech Urbański 53
46' K. Kacper Urbański 82
Trener: Michal Gašparík
Asystent trenera: Piotr Gierczak
Kierownik drużyny: Krzysztof Skutnik
Lekarz: Zbigniew Kwiatkowski
Fizjoterapeuta: Bartłomiej Spałek
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Sędziowie
Główny: Łukasz Kuźma
Asystent: Paweł Sokolnicki
Asystent: Piotr Podbielski
Techniczny: Szymon Łężny
VAR: Paweł Malec
AVAR: Radosław Siejka
Pogoda:
Temperatura 10°C
Ciśnienie 1011 hPa
Wilgotność 76%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.55 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.4 lat
Cała kadra meczowa: 26.32 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 185.4 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.6 cm
Cała kadra meczowa: 183.4 cm

Komentarze (157)

eLka - 10 minut temu, *.vectranet.pl

Jesteś ktoś ma wątpliwości w sprawie majstra?

odpowiedz
Ewelina - 14 minut temu, *.vectranet.pl

Ten mecz był meczem prawdy dla trenera. I juz wszystko jasne.

odpowiedz
Anonim - 15 minut temu, *.play.pl

Dajcie już spokój trenerowi. Zawodnicy czy to rezerwowi czy grający częściej powinni być gotowi w klubie walczącym o mistrzostwo do spełniania tej roli w zbliżony sposób to znaczy powinni dawać radę. A niestety nie tworzą takiego wrażenia i nie jest to zasadnicza wina obecnego trenera . Jakie są tego przyczyny podejrzewam, że mało kto z nas kibiców wie bo nie możemy tego wiedzieć nie znając się począwszy od organizacji klubu a skończywszy na trenowaniu i czymś co można nazwać ogólnie fartem sportowym i szczęściem właściciela do tego rodzaju działalności . Tego niestety ostatnim czasie brak

odpowiedz
eLka - 9 minut temu, *.vectranet.pl

@Anonim: Kto walczy o mistrzostwo?

odpowiedz
ws - 18 minut temu, *.play.pl

Jeśli wyniki badań niektórych były niepokojące to czy dziś nie powinni zagrać ponownie Stojanovic, W . Urbański czy Chodyna. Górnik wygrał mecz bo zdominował nas fizycznie a ich skrzydłowi byli za szybcy dla nas.

odpowiedz
MHBŻ=G - 21 minut temu, *.t-mobile.pl

Najsmutniejsze jest to, że Legia od ponad 2 sezonów.Nie potrafi wygrać z drużynami , które są wyżej w tabeli w dniu meczu
Weźmy pod uwagę ten sezon
Wisła P. 0:1
Cracovia 1:2 , Górnk 1:3
A dodajmy do tego jeszcze Raków, Jagiellonię, i chyba Lecha, z którymi też od ponad 2 sezonów nie potrafią wygrać
Wychodzi obraz nędzy i rozpaczy
A że Legia od 4 lat nie zdobyła MP , to jeszcze nie jest tragedia.
Kiedyś czekałem ( czekaliśmy )24 lata od 1970 do 1994
Bo 93 Nam ję ukradli 😭😢🤬

odpowiedz
Aron - 23 minuty temu, *.play-internet.pl

Wynik idzie w świat wiadomo 3 -1
Ale patrząc na to z innej perspektywy.... Przed bramką na 2 zero obrońca Górnika łapie piłkę rękami w polu karnym Legi. Sędzia odgwizduje co? Rzekomy fal Rajovica. Bramka na 3 -0 nie od gwizdany faul na Urbańskim. Suma summarum 3 do 1 a mogło być ...

odpowiedz
Michał BB - 8 minut temu, *.com.pl

@Aron: Dokładnie, o tym też pisałem. Tam był oczywisty karny, a sędzia gwizdnął faul, którego przecież nie było (!) Kolejny przekręt, ale te gra dużo za słaba i tak

odpowiedz
Egon - 25 minut temu, *.waw.pl

Mecz z Górnikiem był doskonałą odpowiedzią na pytanie, dlaczego w pucharach zagraliśmy drugim składem.

Otóż dlatego, że zespół jest tak przygotowany do sezonu przez Iordanescu, że w odróżnieniu od innych ekip Ekstraklasy nie jest już w stanie ogarnąć większego natężenia meczów, a jak pokazał mecz z Górnikiem, nie jest w stanie ogarnąć meczu nawet wtedy, jeżeli pierwszy skład ma czas na odpoczynek.

Górnik właściwie wyświadczył nam przysługę, bo goląc nas gładko jak frajerów sprawił, że koniec trenerskiego partacza przy Łazienkowskiej jest coraz bliżej.
Starczy już tego dziadostwa i każdego meczu tłuczonego na jedno kopyto z jednym przeciętnym drągalem z przodu i nieudanym wrzucaniem na niego piłek, bo tę taktykę zna już na pamięć cała Ekstraklasa, a za chwilę pół Europy bedzie wiedziało, że wystarczy przykryć drągala i atak Legii nie istnieje.

W zasadzie nie ma już sensu oceniać piłkarzy, bo praktycznie żaden nie gra na miarę swoich możliwości, żaden się nie rozwija.
Zwijają się z tym trenerem w rulon, jak kartka papieru.

odpowiedz
AAA - 28 minut temu, *.play.pl

Kapustka Ty nic nie umiesz.Nie masz ani strzału,ani prostopadłego podania ani szybkości.Jesteś piłkarskim zerem.
Rajović czy Ty widziałeś jak powinien grać napastnik tyłem do bramki?To obejrzyj powtórki i przyjrzyj sie napastnikowi Górnika,
Tobiasz ,Górnik oddał 3 celne strzały,tyle w temacie pajacu.
Iordanescu jak chcesz odejść to odejdż i nie rób sabotażu
Dziadostwo.

odpowiedz
Robbi 73 - 34 minuty temu, *.play.pl

Tylko VUKOVIĆ i to jak najszybciej, bo inaczej kolejny sezon w plecy.

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 16 minut temu, *.plus.pl

@Robbi 73: Dajże spokój taki sam daremny jak ten Rumun bez warsztatu i sukcesów...kolejne kolesiostwo będzie...tu potrzebny ktoś taki jak.Stasiek Czerczesow za twarz panienki chwycic... I zero wolnego w przerwie na repre

odpowiedz
Michał BB - 34 minuty temu, *.com.pl

Jeszcze słowo na temat Wszołka… Ten facet stał się nieporozumieniem… Czy on naprawdę nie ma jaj, żeby tak bać się dośrodkować? Ile razy można robić ten sam zwód i podawać piłkę do tyłu?!? Nikt nie może mu wytłumaczyć, że nie o to chodzi i tak się nie wygra meczu…? Po co on aktualnie na boisko wychodzi?

odpowiedz
Żona Barnaby - 28 minut temu, *.orange.pl

@Michał BB: Takie założenia, żeby nie wrzucać na pałę. Barcelona robi to samo, a prawy obrońca 9/10 piłek cofnie do pomocy, a sporadycznie tylko coś wrzuci.

odpowiedz
KM - 37 minut temu, *.t-mobile.pl

Rumun do wywalenia. Gra piłkarzy jest średnia a jednocześnie swoimi wypowiedziami pokazuje że nie ogarnia co się dzieje. Czas na zmianę.

odpowiedz
Michał BB - 37 minut temu, *.com.pl

Frajerzy i nic więcej.
Nie zasługują na tylu kibiców po prostu. To taka miernota od lat, że żygać się chce…
Ja się wypinam, aż zasłużą szmaciarze

odpowiedz
Dedi - 38 minut temu, *.plus.pl

Swoją drogą trzeba dodać, Podolski wyciąga z Górnika max , większość transferów to jego znajomości.

odpowiedz
Wolfik - 25 minut temu, *.play.pl

@Dedi: To prawda, ale to i tak piłkarscy "no name" w większości. Ale z chęciami do gry. I trenerem umiejącym ich ustawić i zmotywować.

odpowiedz
Dedi - 1 minutę temu, *.plus.pl

@Wolfik: Wiadomo, ale lepiej no -name który prosto kopnie i walczy niż tacy których zaciąga Pogoń z Mendym na czele. A w Legii odwrotnie, zaciągi głośne a wypalił narazie tylko Piątkowski. Reszta z Rajovićiem do zapomnienia.

odpowiedz
Michał BB - 38 minut temu, *.com.pl

Wszyscy „zmęczeni” pucharowicze wygrali swoje mecze, a jedyna „wypoczęta” ekipa dostała w d…

odpowiedz
Kristof - 39 minut temu, *.ziggozakelijk.nl

Reca za dzisiejszy mecz to powinien pieszo wracać do Warszawy.👍

odpowiedz
Salazar - 39 minut temu, *.play-internet.pl

No i kur** jest problem, ZAJ****** PROBLEM!

odpowiedz
Czas Trenera się zakończył !!! Tylko czy do ludzi w klubie też już to doszło , czy obudzą się znowu za jakiś czas , ale już z ręką w .... - 40 minut temu, *.play-internet.pl

Dymisja !!!

odpowiedz
Michał BB - 40 minut temu, *.com.pl

Od początku winnym jest miodek, nie winiłbym zewlakowa itd. Niszczy klub od lat, niestety.
Nie stać go na taki klub jak Legia, więc to ciągła walka o ogień… Tyle żenady już było, że szkoda gadać..

odpowiedz
jax - 40 minut temu, *.jmdi.pl

dzisiaj zagrał 2 garnitur...pierwszy zagrał w czwartek w pucharach, przynajmniej tak to wyglądało...czyżby gwiazdorki się obrazily że nie mogły sie pokazać w Europie? Wszołek i Reca dno, Kapuadi kryje na radar, środka nie ma,, czemu wszolek nie gra na skrzydle? obrońca z niego żaden...jedyny + to Elitim, jeden co chciał grać

odpowiedz
Maciej - 40 minut temu, *.plus.pl

Nieudacznicy wypi...alać z tego klubu.

odpowiedz
Il Po(L)acco - 41 minut temu, *.plus.pl

Niestety spełniło się to, co pisałem po meczu z Samsunsporem. Obecny zespół i sztab nie mają w sobie mocy potrzebnej do walki o mistrzostwo i żadne rotacje i zaklęcia tego nie zmienią. Typowałem 2:1, ale nie doceniłem, jak wiele piachu Legia da radę wysypać na boisko. Iordanescu dowiódł niewątpliwie desperacji i z dużym prawdopodobieństwem niekompetencji. Ale nie ludzmy się że jego wymiana przyniesie szybkie zmiany na lepsze. Na Legię czeka bolesny, ale konieczny proces przebudowy stylu zarządzania, jaki niejeden klub w Europie i w Polsce musiał już przejść.

odpowiedz
Polska 37 pozycja a Legia 7 w kldze jak tak bedzie grała - 44 minuty temu, *.02.net

Puchary i ligana too 1 swiatowej pilki juz byszukali lepszego trwnera i czystki w sztabie mega za duzym w angli hiszpanie włosi i niemcy trenerzy na czele a Mioduski fakej słucha opowiesci z dziwnej tresci

odpowiedz
Michał BB - 44 minuty temu, *.com.pl

Czemu nie piszecie, że był karny dla Legii przez drugim golem…?!? Jeśli sami nie będziemy o tym krzyczeć to k… raczej inni nie będą!

odpowiedz
Typer - 31 minut temu, *.play-internet.pl

@Michał BB: Był czy nie był, co za różnica. Jaki jest koń każdy widzi. Beznadziejna gra a i tak nie wysoki wymiar kary.

odpowiedz
Shinobi - 45 minut temu, *.t-mobile.pl

Wszołek dostaje podanie dwa kroki do przodu, odwraca się i podaje do tyłu i tak 75 razy w meczu. Najlepszy w spotkaniu z Turkami W. Urbański nie dostaje ani minuty. Tobiasz najgorszy jak piłka leci prosto w niego chyba się jej boi , albo się nie rusza albo zasłania twarz.

odpowiedz
Piotrek - 45 minut temu, *.gigainternet.pl

Ogólnie gdyby nie fartowne zwycięstwo z Katowicami w ostatnich minutach spotkania, mecz podarowany nam przez Radomiak, mieliśmy 6 pkt mniej i jeden punkt nad strefą spadkową. Brawo.

odpowiedz
Legiak83 - 24 minuty temu, *.79.77

@Piotrek: w 4 ostatnich meczach 2 gole. Jeden z karnego i dzis nic nie znaczący farfocel. Ze statystą Kapustką i jednym średnim napastnikiem lepiej nie bedzie. Dramat

odpowiedz
ws - 46 minut temu, *.play.pl

Zobaczymy co dalej po przerwie na reprezentację. Legia zagrała dwa razy więcej meczów niż Górnik. Inni pucharowicze też ale tylko Jaga wygrywa. Lech jest jeszcze w zasięgu a Raków jest niżej. Nie wiem co sądzicie o tym co mówił trener przed meczem . Może brak dynamiki w ataku z tego wynika. Mistrza wygrywa się wiosną ale nie można pozwolić sobie na dużą stratę. Przegraliśmy mecze z drużynami które nie grają w pucharach. Wszystkie na wyjeździe.

odpowiedz
Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 43 minuty temu, *.orange.pl

@ws: Tylko, że oni znowu - jak zawsze - grają jeszcze gorzej po dłuższym odpoczynku.

odpowiedz
Borsalino - 46 minut temu, *.orange.pl

Górnik lepszy na każdej pozycji, transfery Krasniqi, Wesishaup, , Stojanović, Colak, Rajović są słabsi od wszystkich innych pozyskanych do Widzewa, Lecha, Górnika, Cracovii itd… trener teoretyk bez żadnego warsztatu i odpowiedniej reakcji !!!’ DNO .
Zewlak , kto zabronił sprowadzić dobrych skrzydłowych , napastników i rozgrywającego ? Kto o jako takim doświadczeniu godzi się na patologię futbolową Kapustki czy Vinagre ?
Czy ktokolwiek w tym klubie ma pojęcie o kierunku w jakim piłka , chyba nie , gdyż obecnie w Legii grają figuranci !!!!!

odpowiedz
Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 46 minut temu, *.orange.pl

No cóż... czas nazwać rzeczy po imieniu: Metallica skończyła się na Kill'em All, a Iordanescu na kontuzji Nsame.

odpowiedz
Franek - 46 minut temu, *.play.pl

Mamy złoty środek 7 punktów straty do lidera i 7 punktów przewagi do ostatniego miejsca

odpowiedz
Jano - 47 minut temu, *.orange.pl

Wstyd hańba i jedno wielki gówno!!!! Oto czym jest ta drużyna, zero ambicji, zero gry, zero pomysłu, zero zaangażowania, zero czegokolwiek!! Wiem że żaden szmaciarz mieniacy się piłkarzem Legii tego nie przeczyta ale napiszę że tak beznadziejnej drużyny dawno nie było, partacze od prezesa w dół wszyscy WON!!!!!!!! 💩💩💩💩💩

odpowiedz
Wawa - 16 minut temu, *.play.pl

@Jano: jaka drużyna gdzie ty tu widzisz drużynę ha zawodnicy ok i to w miare drużyny nie ma tyle w temacie pozdro

odpowiedz
Jojo - 48 minut temu, *.play.pl

No i co teraz? Pytam decydentów

odpowiedz
Martinez76 - 51 minut temu, *.t-mobile.pl

Mam tylko jedno do powiedzenia:
K...RWA!

odpowiedz
Sobol - 51 minut temu, *.orange.pl

Piłka była za mocno napompowana. Nie dało rady wrzucić na napastnika.

odpowiedz
Maciej I., kolega Barnaby - 49 minut temu, *.orange.pl

@Sobol: Dokładnie! Dlatego trudno było trafić w wentyl!

odpowiedz
Typer - 52 minuty temu, *.play-internet.pl

Edward dał ciała po całości. Po grzyba rotować składem na początku sezonu. Zmiany w składzie, to powinny być podyktowane urazami, a rotować to można na koniec rundy kiedy faktycznie zmęczenie może mieć znaczenie. Poza tym ta niby pierwsza jedenastka to się jeszcze nawet imion swoich nie nauczyła a kiedy ma się zgrać. A nie chce mi się więcej pisać. Krew zalewa.

odpowiedz
Z - 52 minuty temu, *.stansat.pl

Wypunktowal? Chyba znokautował

odpowiedz
Mioduski rak Legii - 52 minuty temu, *.vectranet.pl

Chodzie dalej i wspierajcie Darka który lubi dy...c swoich klientów

odpowiedz
Kucik - 52 minuty temu, *.rima-tde.net

Ja pie...le...

odpowiedz
jim - 52 minuty temu, *.ejedrzejow.pl

Niestety nasza drużyna to taki jeździec bez głowy, żeby wygrywać trzeba mieć drużynę a nie nazwiska które jak widać nieprzypadkowo wróciły do polskiej ligi. Raków, Jagiellonia, Pogoń, Turcy i dzisiaj w każdym meczy walenie głową w mur, dziesiątki podań na środku boiska i straty. Nie ma pomysłu, wszystko czytelne i w jednostajnym tempie, kolejny trener i kolejne dziadostwo ale tak to jest jak zawodnicy zarabiają pieniądze nieadekwatne do swoich umiejętności.

odpowiedz
PLBBOY - 54 minuty temu, *.233.37

Ten głupi człowiek z trzeciego świata myślałem, że zabierze piłkarzom okno w Europie a oni pójdą za nim w ogień w Ekstraklasie. WON Z LEGII!!!

odpowiedz
jantych - 54 minuty temu, *.plus.pl

Podejrzewam że strajk piłkarzy, bo oni chcą grać w Europie, a nie z Górnikiem i pokazali trenerowi, że jak ich nie wystawi w pucharach to i z Górnikiem nie zagrają...

odpowiedz
Wyrwikufel - 54 minuty temu, *.225.185

Kompromitacja i pośmiewisko! Zero pomysłu na grę, gra jakby w zwolnionym tempie. Wyp… rumuński pajacu z Legii!

odpowiedz
lucho_83 - 54 minuty temu, *.play.pl

Sabotażyści! Wszyscy wyp**"" znowu Mistrzostwo przegrane w Październiku!!! 😡😡😡😡😡

odpowiedz
Wacha (L) - 28 minut temu, *.centertel.pl

@lucho_83: we wrześniu ☹️

odpowiedz
Wolf - 56 minut temu, *.virginm.net

Z Legii to już tylko nazwa została.

odpowiedz
Kibic(L) - 57 minut temu, *.play-internet.pl

No cóż. Do tej pory bronilem trenera i mówiłem, ze trzeba dać mu czas zeby drużynę poukladal, wybrał zawodników do gry i odsial szrot, którego w Legii pełno. Niestety ostatnie dwa mecze pokazały, ze nie ma żadnego postępu. Drużyna czlapie, gra przewidywalnie w stylu ja do ciebie ty do mnie, próbują cos pykac na bokach, ale to jest wszystko wolne i co więcej Legia nie tworzy praktycznie żadnych sytuacji. No jak mamy wygrywac bez sytuacji i strzelanych bramek? Choćby zamiast Rajovica grał na środku ataku Mario Jardel i tak, by nic nie strzelił, bo pol wrzutki dobrej nie dostaje na głowę. Gdzie tam obecnej Legii do Legi Czerczesowa! No niestety wyglada to bardzo słabo. A Reca, Szymanski i Urbanski dość szybko pokazują, ze nie będą to pillarze, dla których warto oglądać mecze Legii. I znów sytuacja taka , ze po 1/3 sezonu można juz śmiało wyłączać Legie z walki o mistrzostwo. A z taka gra to w zasadzie nie ma szans na miejsce pucharowe. Który to już sezon z największym budzetem, z piłkarzami zarabiającymi x razy więcej niż w innych klubach, a finalnie brak mistrzostwa i mnóstwo meczów w czape... Przykre, ale Legia staje sie klubem mem.

odpowiedz
Żona Barnaby - 50 minut temu, *.orange.pl

@Kibic(L): Coraz więcej takich głosów. Ja po czwartku dołączyłam do grona krytyków. Dzisiejszy dzień utwierdził mnie w tym zdaniu.

Ale co do Rajovicia dziś, to nie tylko wina pomysłu na grę, ale on sam też wystąpił bardzo słabo. To nie był ten zawodnik który szukał okazji do gry. To był typ, któremu uciekała piłka w tych nielicznych okazjach.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 47 minut temu, *.orange.pl

@Kibic(L): No niestety, muszę się zgodzić z Tobą👎 Trzeba się napić, by choć trochę zapomnieć🍺

odpowiedz
Km - 42 minuty temu, *.jmdi.pl

@Żona Barnaby: akurat Rajovic od początku pokazuje bardzo niską jakość i na razie to są 3 bańki w błoto

odpowiedz
Kibic(L) - 42 minuty temu, *.play-internet.pl

@Żona Barnaby: Cały zespół zagrał słabo. Nie ma właściwie kogo wyróżnić. Oni grają jak za kare, nie zawezaja pola, nie budują przeag w malej grze, zawodnik z pilka właściwie zawsze ma tylko jedna opcje do gry, a bardzo często ten do gry jest już pressowany. Nie ma przyspieszenia tempa, koronkowych, syzbkich akcji, kończących sie dośrodkowaniem lub strzałem. A Rajovic... Za 3 miliony euro jestem przekonany, ze wyciągnęliby z Wisly Rodado i mysle, ze byłby z niego znacznie większy pożytek.

odpowiedz
Żona Barnaby - 36 minut temu, *.orange.pl

@Kibic(L): Nie ma prawdziwych liderów, nikt nie bierze odpowiedzialności. Jedynie Elitim szukał piłki.

odpowiedz
Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

@MZ80
Coś w tym jest…
Każdy ambitny piłkarz chce się pokazać w Europie. Tyle że kluczem w tym zdaniu jest słowo ambitny. Tego L brakuje najbardziej

odpowiedz
Egon - 56 minut temu, *.waw.pl

@Ronaldo:

Zdecydowanie najbardziej brakuje nam jednak trenera z prawdziwego zdarzenia.
Iordanescu, to bardziej do pchania karuzeli się nadaje, a nie do prowadzenia takiego klubu, jak Legia.

odpowiedz
Żona Barnaby - 49 minut temu, *.orange.pl

@Egon: No nie wiem. Jeszcze by dzieciom kazał na ławce siedzieć, a karuzela by się kręciła pusta.

odpowiedz
Egon - 22 minuty temu, *.waw.pl

@Żona Barnaby:

Mogłoby i tak być.
W takim razie jego wsadzić na karuzelę, a Żewłaka na ławkę trenerską.
Z pewnością gorzej nie będzie.
Tylko trzeba cały czas kręcić, żeby przypadkiem nie zeskoczył i nie wrócił między zawodników.

odpowiedz
Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Legia w ataku jest zerem. Kolejny mecz gdzie strzały są anemiczne i niecelne. Co oni robią na treningach?🤔

odpowiedz
Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl

Tak oto smutno kończą się eksperymenty z rumuńskimi magikami (albo raczej clownami) na ławce trenerskiej.

odpowiedz
meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Wszołek za każde podanie do tyłu powinien płacić 1 k na dom dziecka...To jak ta frajerzyna ślizga się miesiącami ,przechodzac koło meczu jest niepojęte..I o zgrozo..ten typ nosi czasami opaskę kapitana...

odpowiedz
Pab(L)o Loża - 54 minuty temu, *.orange.pl

@meter:
Właśnie 2 raz z rzędu został powołany do kadry
Podobnie Kapustka
Ręce opadają

odpowiedz
Koczi - 46 minut temu, *.centertel.pl

@meter: też mi to rzuciło się w oczy w ostatnich meczach. Tak to i ja mógłbym zagrać mając 43 lata. On nic nie wnosi do drużyny. Jest słaby i tyle.

odpowiedz
Jart - 44 minuty temu, *.play.pl

@meter: zobacz co przy pierwszej bramce zrobił Waisshaupt, zero powrotu. Wszołek zszedł do środka bo myślał że Waisshaupt się wróci a on stał jak słup , zero powrotu do obrony

odpowiedz
Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Kasa się kręci. Wał za wałem.

odpowiedz
Bombardo - 1 godzinę temu, *.poneytelecom.eu

Edek, wracaj do fabryki kredek! I to w podskokach! Co ty do diabła produkujesz? Bubel za bublem, najpierw w pucharach drugie skrzypce, żeby gwiazdy na Górnika były wypoczęte, a gdy już wyszły na boisko, to grali, jak na kacu. Podobno twoim priorytetem jest żelazna obrona i zero z tyłu, a tymczasem obrońcy przy każdej bramie ustawiali się jak do zdjęcia u cioci Krysi na urodzinach, zero ruchu i krycie na radar, nie wspominając już o Tobiaszu, który mógłby dołączyć do projektu manekin challenge, po prostu dramat na całej linii, przy kreowaniu sytuacji to samo. Nie widzę żadnego promyka nadziei z tym pozorantem, nie tylko na tytuł, ale nawet na jakiekolwiek puchary, pomimo, że w przyszłym sezonie można będzie wystawić jedną ekipę ekstra.

odpowiedz
Niema na co czekać - trzeba podjąć szybką decyzję póki jest jeszcze na to czas dopóki jeszcze nie jest wszystko przegrane - Czas na odważna, męska decyzję z Legii !!! - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Liczę, że ktoś w Legii ma ciut rozumu w głowie i w poniedziałek będziemy zastanawiali się kto nowym Trenerem Legii

odpowiedz
Żona Barnaby - 52 minuty temu, *.orange.pl

@Niema na co czekać - trzeba podjąć szybką decyzję póki jest jeszcze na to czas dopóki jeszcze nie jest wszystko przegrane - Czas na odważna, męska decyzję z Legii !!!: Odważna męska decyzja to będzie dla trenera odnośnie tego, kto usiądzie na ławie po dwóch takich meczach jak ostatnio. Wszyscy się nie zmieszczą!

odpowiedz
Lopez - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Najważniejsze że tetaz się wyśpi (przerwa na reprezentację)

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

Bo trzeba było brać Szpilewskiego z całym sztabem... to młody trener z doswiadczeniem w typie Gasparika z Górnika... to nie wzieli opcję po taniości Rumuna , który 4 lata druzyny klubowej nie prowadził a 2 lata nigdzie nie pracował... I dajcie już spokój z tym Vuko taki sam specjalista jak ten rumun , bez warsztatu i sukcesów za zasługi chcecie go brać... co piszecie jak zna druzynę jak tu cały skład się zmienił . Dawać trenera zza granicy w typie Staska Czerczesowa z twardą ręką... chociaz biegać będą więcej niz rywale i nie odstawiać nóg panienki.. Jakiegoś zamordyste... i konie wolnego w porzerwie na reprezentację.. to żart jakiś...

odpowiedz
GOLAS - 42 minuty temu, *.orange.pl

@Trener Bramkarzy: Szpilewski też nie ma wynikow

odpowiedz
New coach. NOW! - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

I tyle

odpowiedz
jurand - 1 godzinę temu, *.koba.pl

nie ma trenera, nie ma drużyny, nie ma pucharów, nie ma mistrza

odpowiedz
in - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

tak napisał pewien pajac po przegranym meczu z Samsonsporem :

e(L)zone - 02.10.2025 / 23:34, *.interkam.pl
Nie rozdzierajmy szat,to dopiero pierwsza kolejka i bedzie można nadrobić straty w następnych meczach.Inni pucharowicze się wypruli,więc pewnie potrącą punkty w lidze,a my powalczymy o pełną pulę.My już dwa lata pograliśmy w tym pucharze biedry,czas walczyć o wyższe cele.Inni niech teraz nabijają ranking. My mamy walczyć o mistrza, by grać w kwalifikacjach do LM,a zakotwiczyć przynajmniej do LE.Ten mecz był testem dla pozostałych piłkarzy i zimą bedzie dużo wniosków,kto nadają się by nadal tu zostać, a kto powinien odejść.Żelazną jedenastką nie da rady grac co 3 dni.Szkoda,że nie udało się chociaż zremisować.
Cymbał nachlany !

odpowiedz
e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 59 minut temu, *.orange.pl

@in: To nie są moje słowa. 👎Ja się na piłce znam.

odpowiedz
Pan Maniek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Treneiro po meczu z Turkami powiedział, że przez 90 minut kontrolowali mecz. Rozumiecie? Wynik 0-1 ale przez cały czas kontrolowali mecz. Odpuścił, dał odpocząć całej drużynie poza ręcznikiem w bramce Tobiaszem. A w dzisiejszym meczu nie pokazali nic.

odpowiedz
Ja - 1 godzinę temu, *.play.pl

Brawo

odpowiedz
GOLAS - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Kolejne okno transferowe w plecy...Edek nasciagal sobie lawkowiczow typu Stojanovic Krasniqii i Rajovic i teraz odejdzie a ten skład drewna i papy zostanie

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

No i cała ta propaganda sukcesu, że mamy solidną drużynę i rzekomo idziemy po tytuł Mistrza Polski rozpadła się jak domek z kart w zderzeniu z boiskową rzeczywistością. Zresztą nikt poważny w tę propagandę sukcesu rozsiewaną przez ludków, którzy nie znają się na piłce nożnej, fantastów i aparatczyków frontu propagandowego Miodka nie brał na poważnie.

Tobiasz tradycyjnie - gdy piłka nie leci w niego, to jest pewne, że gol dla rywala. Pierwszy gol dla Górnika na krótki słupek, czyli elementarny błąd bramkarza.

Kacper Urbański - drewnopulos nie wnoszący żadnej wartości dodanej do gry naszych. Niby zaliczył asystę, ale miał masę niedokładnych podań, które przechwytywali ci z Zabrza, a o jego kabaretowych dryblingach, z cyklu piłkarskie jaja, nie wspomnę, bo kasowali te jego dryblingi jak chcieli. Przereklamowany surowy grajek, którego nikt poważny w Europie Zachodniej nie chciał, to go przytulono na Ł3.

Miejsce w tabeli oddaje możliwości naszych, bo to kolejny mecz, w którym udowodniono, że każdy może z nami w tej Ekstraklasie wygrać i co gorsza może wygrać z nami z zadziwiającą łatwością.

Prawda jest brutalna: tytuł Mistrza Polski w sezonie 2025/2026 nie dla Legii Warszawa, bo zwyczajnie ta drużyna jest siermiężna i bardzo przeciętna.

odpowiedz
in - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: jak tylko przyszedł to nic po tym kolesiu sie nnie spodziewałem .

odpowiedz
Żona Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Dzisiaj się nie popisał nawet jak leciała w niego - przy pierwszej bramce. Był kiedyś w Milanie taki brazylijski bramkarz - Nelson Dida. Niby niezły, ale miał tendecję do odbijania mocnych strzałów takim siatkarskim zagraniem dołem no i piłka mu często prześlizgała się po rękach do bramki po tym zagraniu. Nasz Kacper ma podobne zagranie, z tym że on zbija piłkę piąstkami przed siebie. To się powtarza od kilku lat, te głupie interwencje pięściami. Dzisiejszy gol na 1-0 to wina Recy, ale gdybyśmy mieli normalnego bramkarza to Reca nie znalazłby się w ogóle w tej sytuacji, bo lepszy goalkeeper by to złapał, słabszy zbił gdzieś na róg, a najgorszy, czyli nasz, zagrał bylejaką zbitkę w stronę niebezpiecznie ustawionego partnera. I ja osobiście bardziej winię Tobiasza niż Recę, bo Reca się pomylił, a Tobiasz po prostu zagrał jak debil. Pomylić się możesz, ale grać głupio nie powinieneś.

odpowiedz
Egon - 58 minut temu, *.waw.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie:

Problemem nie jest drużyna.
Zdecydowna większość trenerów Ekstraklasy wzięłaby do siebie naszych zawodników z pocałowaniem w rękę.
Problemem jest słabiutki trener, którego trzeba pożegnać.

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 38 minut temu, *.t-mobile.pl

@Egon: Od lat zmienia się trenerów i...nic się nie zmienia. Chyba, że na gorsze. Gdy tylko przyszedł Iordanescu napisałem w komentarzu, że najpóźniej na początku wakacji Anno Domini 2026 na Łazienkowskiej 3 on już będzie wspomnieniem. Moim zdaniem to jest szerszy problem niż tylko kolejni trenerzy, którzy są wyrzucani i zatrudniani kolejni, którzy też na dłuższą metę nie dają rady.

odpowiedz
tylko Vuko - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de

ten rumuński jełop może tylko pogorszyć sytuację, nie ma co czekać, Vuko jest w stanie to szybko ogarnąć, zna Legię, ligę

trzeba działać szybko bo jeszcze nie ma tragedii - jest sporo silnych drużyn i będą grały że sobą

już trzeba szukać bramkarza, skrzydłowego i napastnika


wycofać ofertę dla Tobiaszka bo jeszcze podpisze i wtedy będzie można już zapomnieć o czymkolwiek

odpowiedz
Syn Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Kto chce zwolnienia Jordanesku palec pod budkę! Wpisujcie miasta poniżej:

odpowiedz
Mama syna Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Syn Barnaby: Białystok

odpowiedz
Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

@Syn Barnaby:

Jego już praktycznie nie ma, a jego pobyt w Legii, to zmarnowany dla nas czas.

odpowiedz
Walczący z wiatrakami - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

@Syn Barnaby: Bukareszt

odpowiedz
Żona Barnaby - 59 minut temu, *.orange.pl

@Egon: Początkowo się z Tobą nie zgadzałam, ale teraz chciałabym, żeby tak było. Ale niestety, nie wierzę w to. Legia nie porzuci tego projektu dopóki nie ma 100% pewności, że zmierzamy donikąd. Słyszałam co mówią w gabinetach, ma być stabilnie i tej stabilności nie zburzy kilka złych wyników. Niestety.

odpowiedz
Egon - 47 minut temu, *.waw.pl

@Żona Barnaby:

Ten projekt jest już właściwie zamknięty.
Za duże pieniądze zostały zainwestowane w drużynę, żeby teraz patrzeć w nieskończoność, jak Iordanescu topi klub.
Każdy już widzi, że to nie jest trener na miarę Legii.
Właściwie jedynym problemem jest to, kogo teraz wziąć, żeby było lepiej, a nie gorzej.
Gdyby był jakiś konkretny kandydat, to stękacz z Rumunii byłby już spakowany, bo marnujemy z tym gościem czas i potencjał zawodników, panie żono Barnaby :-)

odpowiedz
Żona Barnaby - 40 minut temu, *.orange.pl

@Egon: Za kilka dni wyjdzie do wywiadu Żewłakow i powie, że nic się złego nie dzieje, a drużyna potrzebuje czasu. Wspomnisz jeszcze moje słowa.

odpowiedz
Egon - 11 minut temu, *.waw.pl

@Żona Barnaby:

Może tak być, ale jedynie wtedy, jeżeli Legia zacznie wygrywać.
Jeśli dalej bedziemy tracili punkty, to zagrożone będzie nasze miejsce w tabeli na koniec sezonu i puchary, a na to nie możemy sobie pozwolić, więc Edek wyleci jak z procy.
Celujemy w 1-2 miejsce w tabeli lub przynajmniej miejsce pucharowe, a z taką grą nam to nie grozi, więc w zasadzie najbliższe tygodnie będą dla tego przeciętnego trenera decydujące.

odpowiedz
babcia Barnaby - 1 godzinę temu, *.play.pl

Żeby uratować sezon trzeba jak najszybciej dzwonić!!!!!

odpowiedz
DanieLo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

No dzisiaj jednak należały się nam 3 punkty. Statystki to pokazywali. Mamy wyższych zawodników i większość ma fajniejsza opaleniznę. Nie można zrozumieć arbitra i niektórych decyzji. Przecież piłkarze Górnika biegali za szybko i powodowali błędy w szykach Legionistów. Ewidentnie powinni dostać jedno czerwo a nawet trzy zielone.

Qrwa

odpowiedz
e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@DanieLo: Za dużo opalenizny moim zdaniem. Trochę mniej i bilibyśmy się o remis.

odpowiedz
Wieh - 1 godzinę temu, *.play.pl

Tak jak chciałem tak jest. Katastrofa. Zwolnijcie znajducha. Ani liga konferencji ani liga brawo włodarze. Lepiej gada jak Fejo.Tylko Fejo potrafił znajduch nie. Zaraz będzie trzeba połowę zespołu sprzedać bo dziura w budrzecie będzie 🤣🤣🤣

odpowiedz
Dupaadlescu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Czego chcecie, byliśmy zdecydowanie lepsi: mieliśmy większe posiadanie piłki 61%
Oddaliśmy więcej strzałów -16
Wymiliśmy więcej podań
Mieliśmy więcej rzutów rożnych
Wykonaliśmy więcej wrzutek w pole karne
Po prostu Byliśmy we Wszystkim Lepsi

odpowiedz
WoLa - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Niestety największym naszym wzmocnieniem jest pozyskanie "przychylności" w połowie zeszłego sezonu Szymona Marciniaka ale niestety nie może sędziować każdego meczu, bez Marciniaka w roli sędziego to słabo te wyniki wyglądają...

odpowiedz
MZ80 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Piłkarzyki grali na zwolnienie Rumuna nie dał im się pokazać w lidze konferencji to go zwolnili większość przychodziła tu by pokazać się w pucharach.Kto za Rumuna?

odpowiedz
Piąty sezon przejsciowy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Wypoczęta Legia przebiegła w dzisiejszym meczu 105 kilometrów przy 111 kilometrach graczy z Zabrza. To jest kpina. Powinno być minimum 115 kilometrów. Nawet 120 .
Do przerwy 2 celne strzały, po przerwie 1.
A my dalej śpiewajmy z trybun hej Legio tylko mistrzostw.
Presja ma sens😂😂😂
Oszust z silvera dy...a nas dalej.

odpowiedz
Czekoladowy Miś - 1 godzinę temu, *.stansat.pl

No i Ch...j ! Rumun Out ! Faja wróć!

odpowiedz
Dawna dziewczyna czułego partnera sąsiada Barnaby - lidera społeczności portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Wychodzi na to, że pierwsza jedenastka jednak wystąpiła w czwartek.

odpowiedz
Fru - 1 godzinę temu, *.play.pl

Mioduski won!

odpowiedz
Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Na 30 możliwych punktów straciliśmy 15. Jesteśmy ligowym przeciętniakiem. Można to zniwelować walką i zaangażowaniem. Ale gwiazdy muszą tego chcieć. Trzeba ich wziąć za przysłowiową mordę i do roboty zagonić.

odpowiedz
J...c pilkarzy - 1 godzinę temu, *.246.40

Mam nadzieje że spadną w tym sezonie i to wszystko sie rozp....li

odpowiedz
Aarti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Parę niedociągnięć było. Teraz trzeba odpuścić ligę i skupić się na pucharze Polski, żeby wejść do europucharów i później je odpuścić na rzecz ligi.

odpowiedz
PLK - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Brawo! Brawo panie Iordanescu! Rozbił pan... nie, nie bank.. Rozbił pan zespół!!! Gratulacje!!! Świetna dywersja!!!! DNO!!!!!!!!

odpowiedz
zniesmaczony - 1 godzinę temu, *.play.pl

No dobra, do tego meczu dawałem kredyt zaufania Edkowi. Czas wracać do fabryki kredek. Decyzje personalne, ustawienie, brak jakiejkolwiek taktyki czy schematów gry. Zero totalne. Do widzenia

odpowiedz
MajkeL - 1 godzinę temu, *.play.pl

A był Vuko do wzięcia. On by trzymał krótko gwiazdeczki...

odpowiedz
Xxx - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

No i co gwiazdeczki wypoczęły ,meczu nie grały i w pisdę 3:1 dostały. Gra dramat zero cennych wrzutek ,dośrodkować, stałych fragmentów. Rajoviec jak dziecko we mgle. Nie ma gościa który potrafi go obsłużyć z bocznego sektora. Ten Krasnici to jakaś pomyłka w zimowym okienku może wracać z wypożyczenia do siebie. Zero gry kombinacyjne z zaskoczenia. Teraz 10 zawodników wyjedzie na zgrupowanie w reprezentacji swoich krajów. I znowu ch✓ja się zgrają. Pierwsza piątka jak będzie na koniec sezonu to będę zaskoczony.

odpowiedz
PanTrener - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

bardzo dobra taktyka Iordanescu!! zeby dwa mecze w czapke,
ja juz mowilem ze Legia to tak bardziej 5-7 miejsce w lidze, zeby skupic sie na pucharach bo chociaz hajs bedzie i punkty.

oni nie wiedza co chca grac i jak grac, zero kompletne zero pomyslu na gre, w gorniku bylo widac pomysl i chęci, no i fakt ze legia nie biega tylko stoi, a tak sie meczow nie wygra (no chyba ze z termalica)

odpowiedz
pablo - 1 godzinę temu, *.play.pl

Nigdy w historii nie zdarzyło się tak, żeby jakiś trener odpuścił jeden mecz w pucharze i potem wygrał w lidze. Zawsze to kończyło się kompromitacją, tak było i dziś... wstyd żeby z takimi pastuchami przegrać 1:3... do tego mieć już w lidze 3 porażki... Beznadziejny zespół... na farcie dostali się do fazy ligowej i już wtedy było widać, że biegają bez ładu i składu, ale jakimś cudem przepchnęli to w tych karnych. Niestety znowu będzie stracony sezon...

odpowiedz
Autor - 1 godzinę temu, *.play.pl

Może ktoś mi wytłumaczy..
Pamiętam Legię z początku sezonu.
Wygrany Mecz z Lechem ( pomimo słabszej dyspozycji ) później dobre mecze w eleminacjach i wtopa na Cyprze. Generalnie gra wyglądała całkiem całkiem. Doszli nowi piłkarze podobno lepsi i wszystko siadło, nie chodzi o wyniki, ale o sama grę i sposób rozgrywania akcji. Dramat

odpowiedz
Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.play.pl

Mistrzowska strategia. Odpuścić mecz z Turkami żeby dostać wpierdziel do Górnika. Gratulacje.

odpowiedz
Syn Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Brawa dla dilera! 👏

odpowiedz
Ibor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Przegrali gdyż byli bardzo zmęczeni czwartkowym meczem ( przebiegli 105 km górnik 111) l Lech Rakow Jagiellonia zagrali zmiennikami i dzisiaj wszyscy wygrali .

odpowiedz
JaroDeblin - 1 godzinę temu, *.waw.pl

Reca to piąta kolumna dzisiaj a ogólnie dno i tłumaczenie że co trzy dni grają … ja codziennie musze zapierniczac w robocie

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.play.pl

I znowu druk sedziowski przy golu, abstrahujac od spacerowania panienek i kompromitacji Iordanescu.

Ale i tak najlepsza byla przyspiewka gornika, ktory ostatnie mistrzostwo zdobyl 30 lat temu: gdzie twoje berło i korona, gdzie twoje mistrzostwo. Oni wstydu nie maja czy mozgu czy jednego i drugiego?

Buahahahahahahahaha

odpowiedz
Legia to my mioduski out - 1 godzinę temu, *.orange.pl

No to czas rozpocząć dyskusję nad odwołaniem Iordanescu 😡😡😡😡

odpowiedz
Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Żal było patrzeć co te gwiazdeczki robią. Zero zaangażowania, walki. Poruszali się jak muchy w smole. Górnik nic ciekawego nie zagrał a strzelili 2 gole plus trzeciego dostali od sędziego, bo był faul. Już lepiej grali w czwartek rezerwowi, przynajmniej starali się.

odpowiedz
Aimar - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Ani jednego zawodnika kreatywnego. Zero dryblingów i tylko laga na oślep. To jest taktyka która ma dać mistrza Polski?

odpowiedz
Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Dajcie mu odejść do reprezentacji Rumunii.
Facet dostał najlepszy skład od kilkunastu lat i ... ile jeezcze będziemy słuchać, że oni potrzebują czasu?
Zero pomysłu na grę do przodu, zawodnicy z ławki lepsi od pierwszego wyboru, brak jakichkolwiek schematów, ile można rozwalać potencjał???

odpowiedz
loczek - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com

No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git, pozdrawiam całą żyletę , dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci!

odpowiedz
Slaykulka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Dramat. Kacper Urbański na skrzydle, Kapustka każda piłka do tyłu. Ogólnie każdy piłkarz przychodzący do Legii cofa się w rozwoju. Vukovic wraca.

odpowiedz
e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl

A wszyscy się nas boją i dlatego nas leją!!! 😂😂😂😂

odpowiedz
Jani - 1 godzinę temu, *.play.pl

Trener do wymiany

odpowiedz
P. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Czy ktoś kiedyś wreszcie zauważy że mamy na bramce podróbę bramkarza, która co drugą piłkę wybija prosto przed siebie???

odpowiedz
Venom - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

Rumun won!!!🤬😡💥

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

KACPEREK co leci to w sieci :) Drużynę buduje się od tyłu...................................

odpowiedz
Hihi - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Trener Bramkarzy: od du pi

odpowiedz
mietowy - 1 godzinę temu, *.play.pl

popisali sie ci wypoczeci zero pomyslu zero wszystkiego co tam sie dzieje

odpowiedz
12kufli - 1 godzinę temu, *.orange.pl

przesłanie od serca do EI: WYPI@L@J

odpowiedz
Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl

W zasadzie żadnej różnicy z meczem pucharowym Legii II z Górnikiem nie było. Spokojnie możne wpuszczać chłopaków z 3 ligi, będzie ten sam efekt.

odpowiedz
Wwa - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ciezko to bedzie do Pucharow sie zalapac ale po co nam puchary gramy o Mistrza od 5 lat.

odpowiedz
Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl

Porażka brak dobrego rozegrania Kapustka elitim dwóch razem nie dorównują Josue proszę Josue wróć

odpowiedz
Kombajn - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Panu trenerowi czas podziękować. Dosyć wstydu znowu będą łacha drzeć ze mnie w robocie!!!!

odpowiedz
M 1987 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Vuko powinien być trenerem Legii!

odpowiedz
Radómiok - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Czy warto cokolwiek pisać?....

odpowiedz
Adas - 1 godzinę temu, *.waw.pl

Rumum won!

odpowiedz
e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl

Buka różnica co najmniej dwóch klas.
Lider za mocny dla Legii.
Ale rumun powie po meczu ze byliśmy lepsi 😂😂

odpowiedz
Bukmacherka ustawia mecze - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Gdzie wyniki 2-2 i 3-3 haha złodzieje... Sportradar na Kasprzaka czuwa abyś nie wygrał ani złotówki .... Piłka jest ustawiona co do minuty frajerzy

odpowiedz
Kunta Kinte - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Duży kredyt zaufania dałem Edkowi. Mam już dość tego trenera, jest fatalny.

odpowiedz
Rum7n i Kapustka out - 38 minut temu, *.orange.pl

@Kunta Kinte: dwaj sabotażyści. Jeden bezmyślnie trenuje drugi gra na zwolnienie każdego trenera

odpowiedz
VUKO - 1 godzinę temu, *.play.pl

I warto było wystawiać II sklad na LKE? Połowa piłkarzyków nie zasługuje na grę w Kegii.
Rumun out.
Niech wraca Vukovič.

odpowiedz
13 - 1 godzinę temu, *.204.15

Dziś będę płakał. Koniec Legii w tym sezonie. Zostaje tylko kibicować. Nie ma już co liczyć na cokolwiek.

odpowiedz
Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

💩💩💩

odpowiedz
Przemo - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Najwyższy czas pożegnać trenera i oczywiście niektórych nieudaczników zero jakości zero charakteru zero zaangażowania w grę

odpowiedz
Misiek 75 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Dramat ,dno ,ku...a kolejny sezon i znowu drużyny nie ma .Ten Iordanescu już niech odejdzie i wstydu oszczędzi ku...a .Szkoda słów .Zygac się chce 🤮🤮🤮🤮🤮😡😡😡😡😡.

odpowiedz
Mate - 1 godzinę temu, *.129.36

Iordanescu korporacjusz dostał wszystko nic nie ugrał

odpowiedz
Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl

W pucharach bardzo dobrze zagrał Wojtek Urbański... To dzisiaj se nie pograł...🤬

odpowiedz
