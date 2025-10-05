Lider wypunktował Legię

Sędziowie

Główny: Łukasz Kuźma

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Piotr Podbielski

Techniczny: Szymon Łężny

VAR: Paweł Malec

AVAR: Radosław Siejka



Pogoda:

Temperatura 10°C

Ciśnienie 1011 hPa

Wilgotność 76%

Komentarze (157)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

eLka - 10 minut temu, *.vectranet.pl Jesteś ktoś ma wątpliwości w sprawie majstra? odpowiedz

Ewelina - 14 minut temu, *.vectranet.pl Ten mecz był meczem prawdy dla trenera. I juz wszystko jasne. odpowiedz

Anonim - 15 minut temu, *.play.pl Dajcie już spokój trenerowi. Zawodnicy czy to rezerwowi czy grający częściej powinni być gotowi w klubie walczącym o mistrzostwo do spełniania tej roli w zbliżony sposób to znaczy powinni dawać radę. A niestety nie tworzą takiego wrażenia i nie jest to zasadnicza wina obecnego trenera . Jakie są tego przyczyny podejrzewam, że mało kto z nas kibiców wie bo nie możemy tego wiedzieć nie znając się począwszy od organizacji klubu a skończywszy na trenowaniu i czymś co można nazwać ogólnie fartem sportowym i szczęściem właściciela do tego rodzaju działalności . Tego niestety ostatnim czasie brak odpowiedz

eLka - 9 minut temu, *.vectranet.pl @Anonim: Kto walczy o mistrzostwo? odpowiedz

ws - 18 minut temu, *.play.pl Jeśli wyniki badań niektórych były niepokojące to czy dziś nie powinni zagrać ponownie Stojanovic, W . Urbański czy Chodyna. Górnik wygrał mecz bo zdominował nas fizycznie a ich skrzydłowi byli za szybcy dla nas. odpowiedz

MHBŻ=G - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Najsmutniejsze jest to, że Legia od ponad 2 sezonów.Nie potrafi wygrać z drużynami , które są wyżej w tabeli w dniu meczu

Weźmy pod uwagę ten sezon

Wisła P. 0:1

Cracovia 1:2 , Górnk 1:3

A dodajmy do tego jeszcze Raków, Jagiellonię, i chyba Lecha, z którymi też od ponad 2 sezonów nie potrafią wygrać

Wychodzi obraz nędzy i rozpaczy

A że Legia od 4 lat nie zdobyła MP , to jeszcze nie jest tragedia.

Kiedyś czekałem ( czekaliśmy )24 lata od 1970 do 1994

Bo 93 Nam ję ukradli 😭😢🤬 odpowiedz

Aron - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Wynik idzie w świat wiadomo 3 -1

Ale patrząc na to z innej perspektywy.... Przed bramką na 2 zero obrońca Górnika łapie piłkę rękami w polu karnym Legi. Sędzia odgwizduje co? Rzekomy fal Rajovica. Bramka na 3 -0 nie od gwizdany faul na Urbańskim. Suma summarum 3 do 1 a mogło być ... odpowiedz

Michał BB - 8 minut temu, *.com.pl @Aron: Dokładnie, o tym też pisałem. Tam był oczywisty karny, a sędzia gwizdnął faul, którego przecież nie było (!) Kolejny przekręt, ale te gra dużo za słaba i tak odpowiedz

Egon - 25 minut temu, *.waw.pl Mecz z Górnikiem był doskonałą odpowiedzią na pytanie, dlaczego w pucharach zagraliśmy drugim składem.



Otóż dlatego, że zespół jest tak przygotowany do sezonu przez Iordanescu, że w odróżnieniu od innych ekip Ekstraklasy nie jest już w stanie ogarnąć większego natężenia meczów, a jak pokazał mecz z Górnikiem, nie jest w stanie ogarnąć meczu nawet wtedy, jeżeli pierwszy skład ma czas na odpoczynek.



Górnik właściwie wyświadczył nam przysługę, bo goląc nas gładko jak frajerów sprawił, że koniec trenerskiego partacza przy Łazienkowskiej jest coraz bliżej.

Starczy już tego dziadostwa i każdego meczu tłuczonego na jedno kopyto z jednym przeciętnym drągalem z przodu i nieudanym wrzucaniem na niego piłek, bo tę taktykę zna już na pamięć cała Ekstraklasa, a za chwilę pół Europy bedzie wiedziało, że wystarczy przykryć drągala i atak Legii nie istnieje.



W zasadzie nie ma już sensu oceniać piłkarzy, bo praktycznie żaden nie gra na miarę swoich możliwości, żaden się nie rozwija.

Zwijają się z tym trenerem w rulon, jak kartka papieru. odpowiedz

AAA - 28 minut temu, *.play.pl Kapustka Ty nic nie umiesz.Nie masz ani strzału,ani prostopadłego podania ani szybkości.Jesteś piłkarskim zerem.

Rajović czy Ty widziałeś jak powinien grać napastnik tyłem do bramki?To obejrzyj powtórki i przyjrzyj sie napastnikowi Górnika,

Tobiasz ,Górnik oddał 3 celne strzały,tyle w temacie pajacu.

Iordanescu jak chcesz odejść to odejdż i nie rób sabotażu

Dziadostwo. odpowiedz

Robbi 73 - 34 minuty temu, *.play.pl Tylko VUKOVIĆ i to jak najszybciej, bo inaczej kolejny sezon w plecy. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 16 minut temu, *.plus.pl @Robbi 73: Dajże spokój taki sam daremny jak ten Rumun bez warsztatu i sukcesów...kolejne kolesiostwo będzie...tu potrzebny ktoś taki jak.Stasiek Czerczesow za twarz panienki chwycic... I zero wolnego w przerwie na repre odpowiedz

Michał BB - 34 minuty temu, *.com.pl Jeszcze słowo na temat Wszołka… Ten facet stał się nieporozumieniem… Czy on naprawdę nie ma jaj, żeby tak bać się dośrodkować? Ile razy można robić ten sam zwód i podawać piłkę do tyłu?!? Nikt nie może mu wytłumaczyć, że nie o to chodzi i tak się nie wygra meczu…? Po co on aktualnie na boisko wychodzi? odpowiedz

Żona Barnaby - 28 minut temu, *.orange.pl @Michał BB: Takie założenia, żeby nie wrzucać na pałę. Barcelona robi to samo, a prawy obrońca 9/10 piłek cofnie do pomocy, a sporadycznie tylko coś wrzuci. odpowiedz

KM - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Rumun do wywalenia. Gra piłkarzy jest średnia a jednocześnie swoimi wypowiedziami pokazuje że nie ogarnia co się dzieje. Czas na zmianę. odpowiedz

Michał BB - 37 minut temu, *.com.pl Frajerzy i nic więcej.

Nie zasługują na tylu kibiców po prostu. To taka miernota od lat, że żygać się chce…

Ja się wypinam, aż zasłużą szmaciarze odpowiedz

Dedi - 38 minut temu, *.plus.pl Swoją drogą trzeba dodać, Podolski wyciąga z Górnika max , większość transferów to jego znajomości. odpowiedz

Wolfik - 25 minut temu, *.play.pl @Dedi: To prawda, ale to i tak piłkarscy "no name" w większości. Ale z chęciami do gry. I trenerem umiejącym ich ustawić i zmotywować. odpowiedz

Dedi - 1 minutę temu, *.plus.pl @Wolfik: Wiadomo, ale lepiej no -name który prosto kopnie i walczy niż tacy których zaciąga Pogoń z Mendym na czele. A w Legii odwrotnie, zaciągi głośne a wypalił narazie tylko Piątkowski. Reszta z Rajovićiem do zapomnienia. odpowiedz

Michał BB - 38 minut temu, *.com.pl Wszyscy „zmęczeni” pucharowicze wygrali swoje mecze, a jedyna „wypoczęta” ekipa dostała w d… odpowiedz

Kristof - 39 minut temu, *.ziggozakelijk.nl Reca za dzisiejszy mecz to powinien pieszo wracać do Warszawy.👍 odpowiedz

Salazar - 39 minut temu, *.play-internet.pl No i kur** jest problem, ZAJ****** PROBLEM! odpowiedz

Czas Trenera się zakończył !!! Tylko czy do ludzi w klubie też już to doszło , czy obudzą się znowu za jakiś czas , ale już z ręką w .... - 40 minut temu, *.play-internet.pl Dymisja !!! odpowiedz

Michał BB - 40 minut temu, *.com.pl Od początku winnym jest miodek, nie winiłbym zewlakowa itd. Niszczy klub od lat, niestety.

Nie stać go na taki klub jak Legia, więc to ciągła walka o ogień… Tyle żenady już było, że szkoda gadać.. odpowiedz

jax - 40 minut temu, *.jmdi.pl dzisiaj zagrał 2 garnitur...pierwszy zagrał w czwartek w pucharach, przynajmniej tak to wyglądało...czyżby gwiazdorki się obrazily że nie mogły sie pokazać w Europie? Wszołek i Reca dno, Kapuadi kryje na radar, środka nie ma,, czemu wszolek nie gra na skrzydle? obrońca z niego żaden...jedyny + to Elitim, jeden co chciał grać odpowiedz

Maciej - 40 minut temu, *.plus.pl Nieudacznicy wypi...alać z tego klubu. odpowiedz

Il Po(L)acco - 41 minut temu, *.plus.pl Niestety spełniło się to, co pisałem po meczu z Samsunsporem. Obecny zespół i sztab nie mają w sobie mocy potrzebnej do walki o mistrzostwo i żadne rotacje i zaklęcia tego nie zmienią. Typowałem 2:1, ale nie doceniłem, jak wiele piachu Legia da radę wysypać na boisko. Iordanescu dowiódł niewątpliwie desperacji i z dużym prawdopodobieństwem niekompetencji. Ale nie ludzmy się że jego wymiana przyniesie szybkie zmiany na lepsze. Na Legię czeka bolesny, ale konieczny proces przebudowy stylu zarządzania, jaki niejeden klub w Europie i w Polsce musiał już przejść. odpowiedz

Polska 37 pozycja a Legia 7 w kldze jak tak bedzie grała - 44 minuty temu, *.02.net Puchary i ligana too 1 swiatowej pilki juz byszukali lepszego trwnera i czystki w sztabie mega za duzym w angli hiszpanie włosi i niemcy trenerzy na czele a Mioduski fakej słucha opowiesci z dziwnej tresci odpowiedz

Michał BB - 44 minuty temu, *.com.pl Czemu nie piszecie, że był karny dla Legii przez drugim golem…?!? Jeśli sami nie będziemy o tym krzyczeć to k… raczej inni nie będą! odpowiedz

Typer - 31 minut temu, *.play-internet.pl @Michał BB: Był czy nie był, co za różnica. Jaki jest koń każdy widzi. Beznadziejna gra a i tak nie wysoki wymiar kary. odpowiedz

Shinobi - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Wszołek dostaje podanie dwa kroki do przodu, odwraca się i podaje do tyłu i tak 75 razy w meczu. Najlepszy w spotkaniu z Turkami W. Urbański nie dostaje ani minuty. Tobiasz najgorszy jak piłka leci prosto w niego chyba się jej boi , albo się nie rusza albo zasłania twarz. odpowiedz

Piotrek - 45 minut temu, *.gigainternet.pl Ogólnie gdyby nie fartowne zwycięstwo z Katowicami w ostatnich minutach spotkania, mecz podarowany nam przez Radomiak, mieliśmy 6 pkt mniej i jeden punkt nad strefą spadkową. Brawo. odpowiedz

Legiak83 - 24 minuty temu, *.79.77 @Piotrek: w 4 ostatnich meczach 2 gole. Jeden z karnego i dzis nic nie znaczący farfocel. Ze statystą Kapustką i jednym średnim napastnikiem lepiej nie bedzie. Dramat odpowiedz

ws - 46 minut temu, *.play.pl Zobaczymy co dalej po przerwie na reprezentację. Legia zagrała dwa razy więcej meczów niż Górnik. Inni pucharowicze też ale tylko Jaga wygrywa. Lech jest jeszcze w zasięgu a Raków jest niżej. Nie wiem co sądzicie o tym co mówił trener przed meczem . Może brak dynamiki w ataku z tego wynika. Mistrza wygrywa się wiosną ale nie można pozwolić sobie na dużą stratę. Przegraliśmy mecze z drużynami które nie grają w pucharach. Wszystkie na wyjeździe. odpowiedz

Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 43 minuty temu, *.orange.pl @ws: Tylko, że oni znowu - jak zawsze - grają jeszcze gorzej po dłuższym odpoczynku. odpowiedz

Borsalino - 46 minut temu, *.orange.pl Górnik lepszy na każdej pozycji, transfery Krasniqi, Wesishaup, , Stojanović, Colak, Rajović są słabsi od wszystkich innych pozyskanych do Widzewa, Lecha, Górnika, Cracovii itd… trener teoretyk bez żadnego warsztatu i odpowiedniej reakcji !!!’ DNO .

Zewlak , kto zabronił sprowadzić dobrych skrzydłowych , napastników i rozgrywającego ? Kto o jako takim doświadczeniu godzi się na patologię futbolową Kapustki czy Vinagre ?

Czy ktokolwiek w tym klubie ma pojęcie o kierunku w jakim piłka , chyba nie , gdyż obecnie w Legii grają figuranci !!!!! odpowiedz

Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 46 minut temu, *.orange.pl No cóż... czas nazwać rzeczy po imieniu: Metallica skończyła się na Kill'em All, a Iordanescu na kontuzji Nsame. odpowiedz

Franek - 46 minut temu, *.play.pl Mamy złoty środek 7 punktów straty do lidera i 7 punktów przewagi do ostatniego miejsca odpowiedz

Jano - 47 minut temu, *.orange.pl Wstyd hańba i jedno wielki gówno!!!! Oto czym jest ta drużyna, zero ambicji, zero gry, zero pomysłu, zero zaangażowania, zero czegokolwiek!! Wiem że żaden szmaciarz mieniacy się piłkarzem Legii tego nie przeczyta ale napiszę że tak beznadziejnej drużyny dawno nie było, partacze od prezesa w dół wszyscy WON!!!!!!!! 💩💩💩💩💩 odpowiedz

Wawa - 16 minut temu, *.play.pl @Jano: jaka drużyna gdzie ty tu widzisz drużynę ha zawodnicy ok i to w miare drużyny nie ma tyle w temacie pozdro odpowiedz

Jojo - 48 minut temu, *.play.pl No i co teraz? Pytam decydentów odpowiedz

Martinez76 - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Mam tylko jedno do powiedzenia:

K...RWA! odpowiedz

Sobol - 51 minut temu, *.orange.pl Piłka była za mocno napompowana. Nie dało rady wrzucić na napastnika. odpowiedz

Maciej I., kolega Barnaby - 49 minut temu, *.orange.pl @Sobol: Dokładnie! Dlatego trudno było trafić w wentyl! odpowiedz

Typer - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Edward dał ciała po całości. Po grzyba rotować składem na początku sezonu. Zmiany w składzie, to powinny być podyktowane urazami, a rotować to można na koniec rundy kiedy faktycznie zmęczenie może mieć znaczenie. Poza tym ta niby pierwsza jedenastka to się jeszcze nawet imion swoich nie nauczyła a kiedy ma się zgrać. A nie chce mi się więcej pisać. Krew zalewa. odpowiedz

Z - 52 minuty temu, *.stansat.pl Wypunktowal? Chyba znokautował odpowiedz

Mioduski rak Legii - 52 minuty temu, *.vectranet.pl Chodzie dalej i wspierajcie Darka który lubi dy...c swoich klientów odpowiedz

Kucik - 52 minuty temu, *.rima-tde.net Ja pie...le... odpowiedz

jim - 52 minuty temu, *.ejedrzejow.pl Niestety nasza drużyna to taki jeździec bez głowy, żeby wygrywać trzeba mieć drużynę a nie nazwiska które jak widać nieprzypadkowo wróciły do polskiej ligi. Raków, Jagiellonia, Pogoń, Turcy i dzisiaj w każdym meczy walenie głową w mur, dziesiątki podań na środku boiska i straty. Nie ma pomysłu, wszystko czytelne i w jednostajnym tempie, kolejny trener i kolejne dziadostwo ale tak to jest jak zawodnicy zarabiają pieniądze nieadekwatne do swoich umiejętności. odpowiedz

PLBBOY - 54 minuty temu, *.233.37 Ten głupi człowiek z trzeciego świata myślałem, że zabierze piłkarzom okno w Europie a oni pójdą za nim w ogień w Ekstraklasie. WON Z LEGII!!! odpowiedz

jantych - 54 minuty temu, *.plus.pl Podejrzewam że strajk piłkarzy, bo oni chcą grać w Europie, a nie z Górnikiem i pokazali trenerowi, że jak ich nie wystawi w pucharach to i z Górnikiem nie zagrają... odpowiedz

Wyrwikufel - 54 minuty temu, *.225.185 Kompromitacja i pośmiewisko! Zero pomysłu na grę, gra jakby w zwolnionym tempie. Wyp… rumuński pajacu z Legii! odpowiedz

lucho_83 - 54 minuty temu, *.play.pl Sabotażyści! Wszyscy wyp**"" znowu Mistrzostwo przegrane w Październiku!!! 😡😡😡😡😡 odpowiedz

Wacha (L) - 28 minut temu, *.centertel.pl @lucho_83: we wrześniu ☹️ odpowiedz

Wolf - 56 minut temu, *.virginm.net Z Legii to już tylko nazwa została. odpowiedz

Kibic(L) - 57 minut temu, *.play-internet.pl No cóż. Do tej pory bronilem trenera i mówiłem, ze trzeba dać mu czas zeby drużynę poukladal, wybrał zawodników do gry i odsial szrot, którego w Legii pełno. Niestety ostatnie dwa mecze pokazały, ze nie ma żadnego postępu. Drużyna czlapie, gra przewidywalnie w stylu ja do ciebie ty do mnie, próbują cos pykac na bokach, ale to jest wszystko wolne i co więcej Legia nie tworzy praktycznie żadnych sytuacji. No jak mamy wygrywac bez sytuacji i strzelanych bramek? Choćby zamiast Rajovica grał na środku ataku Mario Jardel i tak, by nic nie strzelił, bo pol wrzutki dobrej nie dostaje na głowę. Gdzie tam obecnej Legii do Legi Czerczesowa! No niestety wyglada to bardzo słabo. A Reca, Szymanski i Urbanski dość szybko pokazują, ze nie będą to pillarze, dla których warto oglądać mecze Legii. I znów sytuacja taka , ze po 1/3 sezonu można juz śmiało wyłączać Legie z walki o mistrzostwo. A z taka gra to w zasadzie nie ma szans na miejsce pucharowe. Który to już sezon z największym budzetem, z piłkarzami zarabiającymi x razy więcej niż w innych klubach, a finalnie brak mistrzostwa i mnóstwo meczów w czape... Przykre, ale Legia staje sie klubem mem. odpowiedz

Żona Barnaby - 50 minut temu, *.orange.pl @Kibic(L): Coraz więcej takich głosów. Ja po czwartku dołączyłam do grona krytyków. Dzisiejszy dzień utwierdził mnie w tym zdaniu.



Ale co do Rajovicia dziś, to nie tylko wina pomysłu na grę, ale on sam też wystąpił bardzo słabo. To nie był ten zawodnik który szukał okazji do gry. To był typ, któremu uciekała piłka w tych nielicznych okazjach. odpowiedz

Mateusz z Gór - 47 minut temu, *.orange.pl @Kibic(L): No niestety, muszę się zgodzić z Tobą👎 Trzeba się napić, by choć trochę zapomnieć🍺 odpowiedz

Km - 42 minuty temu, *.jmdi.pl @Żona Barnaby: akurat Rajovic od początku pokazuje bardzo niską jakość i na razie to są 3 bańki w błoto odpowiedz

Kibic(L) - 42 minuty temu, *.play-internet.pl @Żona Barnaby: Cały zespół zagrał słabo. Nie ma właściwie kogo wyróżnić. Oni grają jak za kare, nie zawezaja pola, nie budują przeag w malej grze, zawodnik z pilka właściwie zawsze ma tylko jedna opcje do gry, a bardzo często ten do gry jest już pressowany. Nie ma przyspieszenia tempa, koronkowych, syzbkich akcji, kończących sie dośrodkowaniem lub strzałem. A Rajovic... Za 3 miliony euro jestem przekonany, ze wyciągnęliby z Wisly Rodado i mysle, ze byłby z niego znacznie większy pożytek. odpowiedz

Żona Barnaby - 36 minut temu, *.orange.pl @Kibic(L): Nie ma prawdziwych liderów, nikt nie bierze odpowiedzialności. Jedynie Elitim szukał piłki. odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com @MZ80

Coś w tym jest…

Każdy ambitny piłkarz chce się pokazać w Europie. Tyle że kluczem w tym zdaniu jest słowo ambitny. Tego L brakuje najbardziej odpowiedz

Egon - 56 minut temu, *.waw.pl @Ronaldo:



Zdecydowanie najbardziej brakuje nam jednak trenera z prawdziwego zdarzenia.

Iordanescu, to bardziej do pchania karuzeli się nadaje, a nie do prowadzenia takiego klubu, jak Legia. odpowiedz

Żona Barnaby - 49 minut temu, *.orange.pl @Egon: No nie wiem. Jeszcze by dzieciom kazał na ławce siedzieć, a karuzela by się kręciła pusta. odpowiedz

Egon - 22 minuty temu, *.waw.pl @Żona Barnaby:



Mogłoby i tak być.

W takim razie jego wsadzić na karuzelę, a Żewłaka na ławkę trenerską.

Z pewnością gorzej nie będzie.

Tylko trzeba cały czas kręcić, żeby przypadkiem nie zeskoczył i nie wrócił między zawodników. odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia w ataku jest zerem. Kolejny mecz gdzie strzały są anemiczne i niecelne. Co oni robią na treningach?🤔 odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl Tak oto smutno kończą się eksperymenty z rumuńskimi magikami (albo raczej clownami) na ławce trenerskiej. odpowiedz

meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszołek za każde podanie do tyłu powinien płacić 1 k na dom dziecka...To jak ta frajerzyna ślizga się miesiącami ,przechodzac koło meczu jest niepojęte..I o zgrozo..ten typ nosi czasami opaskę kapitana... odpowiedz

Pab(L)o Loża - 54 minuty temu, *.orange.pl @meter:

Właśnie 2 raz z rzędu został powołany do kadry

Podobnie Kapustka

Ręce opadają odpowiedz

Koczi - 46 minut temu, *.centertel.pl @meter: też mi to rzuciło się w oczy w ostatnich meczach. Tak to i ja mógłbym zagrać mając 43 lata. On nic nie wnosi do drużyny. Jest słaby i tyle. odpowiedz

Jart - 44 minuty temu, *.play.pl @meter: zobacz co przy pierwszej bramce zrobił Waisshaupt, zero powrotu. Wszołek zszedł do środka bo myślał że Waisshaupt się wróci a on stał jak słup , zero powrotu do obrony odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kasa się kręci. Wał za wałem. odpowiedz

Bombardo - 1 godzinę temu, *.poneytelecom.eu Edek, wracaj do fabryki kredek! I to w podskokach! Co ty do diabła produkujesz? Bubel za bublem, najpierw w pucharach drugie skrzypce, żeby gwiazdy na Górnika były wypoczęte, a gdy już wyszły na boisko, to grali, jak na kacu. Podobno twoim priorytetem jest żelazna obrona i zero z tyłu, a tymczasem obrońcy przy każdej bramie ustawiali się jak do zdjęcia u cioci Krysi na urodzinach, zero ruchu i krycie na radar, nie wspominając już o Tobiaszu, który mógłby dołączyć do projektu manekin challenge, po prostu dramat na całej linii, przy kreowaniu sytuacji to samo. Nie widzę żadnego promyka nadziei z tym pozorantem, nie tylko na tytuł, ale nawet na jakiekolwiek puchary, pomimo, że w przyszłym sezonie można będzie wystawić jedną ekipę ekstra. odpowiedz

Niema na co czekać - trzeba podjąć szybką decyzję póki jest jeszcze na to czas dopóki jeszcze nie jest wszystko przegrane - Czas na odważna, męska decyzję z Legii !!! - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Liczę, że ktoś w Legii ma ciut rozumu w głowie i w poniedziałek będziemy zastanawiali się kto nowym Trenerem Legii odpowiedz

Żona Barnaby - 52 minuty temu, *.orange.pl @Niema na co czekać - trzeba podjąć szybką decyzję póki jest jeszcze na to czas dopóki jeszcze nie jest wszystko przegrane - Czas na odważna, męska decyzję z Legii !!!: Odważna męska decyzja to będzie dla trenera odnośnie tego, kto usiądzie na ławie po dwóch takich meczach jak ostatnio. Wszyscy się nie zmieszczą! odpowiedz

Lopez - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Najważniejsze że tetaz się wyśpi (przerwa na reprezentację) odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Bo trzeba było brać Szpilewskiego z całym sztabem... to młody trener z doswiadczeniem w typie Gasparika z Górnika... to nie wzieli opcję po taniości Rumuna , który 4 lata druzyny klubowej nie prowadził a 2 lata nigdzie nie pracował... I dajcie już spokój z tym Vuko taki sam specjalista jak ten rumun , bez warsztatu i sukcesów za zasługi chcecie go brać... co piszecie jak zna druzynę jak tu cały skład się zmienił . Dawać trenera zza granicy w typie Staska Czerczesowa z twardą ręką... chociaz biegać będą więcej niz rywale i nie odstawiać nóg panienki.. Jakiegoś zamordyste... i konie wolnego w porzerwie na reprezentację.. to żart jakiś... odpowiedz

GOLAS - 42 minuty temu, *.orange.pl @Trener Bramkarzy: Szpilewski też nie ma wynikow odpowiedz

New coach. NOW! - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I tyle odpowiedz

jurand - 1 godzinę temu, *.koba.pl nie ma trenera, nie ma drużyny, nie ma pucharów, nie ma mistrza odpowiedz

in - 1 godzinę temu, *.centertel.pl tak napisał pewien pajac po przegranym meczu z Samsonsporem :



e(L)zone - 02.10.2025 / 23:34, *.interkam.pl

Nie rozdzierajmy szat,to dopiero pierwsza kolejka i bedzie można nadrobić straty w następnych meczach.Inni pucharowicze się wypruli,więc pewnie potrącą punkty w lidze,a my powalczymy o pełną pulę.My już dwa lata pograliśmy w tym pucharze biedry,czas walczyć o wyższe cele.Inni niech teraz nabijają ranking. My mamy walczyć o mistrza, by grać w kwalifikacjach do LM,a zakotwiczyć przynajmniej do LE.Ten mecz był testem dla pozostałych piłkarzy i zimą bedzie dużo wniosków,kto nadają się by nadal tu zostać, a kto powinien odejść.Żelazną jedenastką nie da rady grac co 3 dni.Szkoda,że nie udało się chociaż zremisować.

Cymbał nachlany ! odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 59 minut temu, *.orange.pl @in: To nie są moje słowa. 👎Ja się na piłce znam. odpowiedz

Pan Maniek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Treneiro po meczu z Turkami powiedział, że przez 90 minut kontrolowali mecz. Rozumiecie? Wynik 0-1 ale przez cały czas kontrolowali mecz. Odpuścił, dał odpocząć całej drużynie poza ręcznikiem w bramce Tobiaszem. A w dzisiejszym meczu nie pokazali nic. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play.pl Brawo odpowiedz

GOLAS - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kolejne okno transferowe w plecy...Edek nasciagal sobie lawkowiczow typu Stojanovic Krasniqii i Rajovic i teraz odejdzie a ten skład drewna i papy zostanie odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i cała ta propaganda sukcesu, że mamy solidną drużynę i rzekomo idziemy po tytuł Mistrza Polski rozpadła się jak domek z kart w zderzeniu z boiskową rzeczywistością. Zresztą nikt poważny w tę propagandę sukcesu rozsiewaną przez ludków, którzy nie znają się na piłce nożnej, fantastów i aparatczyków frontu propagandowego Miodka nie brał na poważnie.



Tobiasz tradycyjnie - gdy piłka nie leci w niego, to jest pewne, że gol dla rywala. Pierwszy gol dla Górnika na krótki słupek, czyli elementarny błąd bramkarza.



Kacper Urbański - drewnopulos nie wnoszący żadnej wartości dodanej do gry naszych. Niby zaliczył asystę, ale miał masę niedokładnych podań, które przechwytywali ci z Zabrza, a o jego kabaretowych dryblingach, z cyklu piłkarskie jaja, nie wspomnę, bo kasowali te jego dryblingi jak chcieli. Przereklamowany surowy grajek, którego nikt poważny w Europie Zachodniej nie chciał, to go przytulono na Ł3.



Miejsce w tabeli oddaje możliwości naszych, bo to kolejny mecz, w którym udowodniono, że każdy może z nami w tej Ekstraklasie wygrać i co gorsza może wygrać z nami z zadziwiającą łatwością.



Prawda jest brutalna: tytuł Mistrza Polski w sezonie 2025/2026 nie dla Legii Warszawa, bo zwyczajnie ta drużyna jest siermiężna i bardzo przeciętna. odpowiedz

in - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: jak tylko przyszedł to nic po tym kolesiu sie nnie spodziewałem . odpowiedz

Żona Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Dzisiaj się nie popisał nawet jak leciała w niego - przy pierwszej bramce. Był kiedyś w Milanie taki brazylijski bramkarz - Nelson Dida. Niby niezły, ale miał tendecję do odbijania mocnych strzałów takim siatkarskim zagraniem dołem no i piłka mu często prześlizgała się po rękach do bramki po tym zagraniu. Nasz Kacper ma podobne zagranie, z tym że on zbija piłkę piąstkami przed siebie. To się powtarza od kilku lat, te głupie interwencje pięściami. Dzisiejszy gol na 1-0 to wina Recy, ale gdybyśmy mieli normalnego bramkarza to Reca nie znalazłby się w ogóle w tej sytuacji, bo lepszy goalkeeper by to złapał, słabszy zbił gdzieś na róg, a najgorszy, czyli nasz, zagrał bylejaką zbitkę w stronę niebezpiecznie ustawionego partnera. I ja osobiście bardziej winię Tobiasza niż Recę, bo Reca się pomylił, a Tobiasz po prostu zagrał jak debil. Pomylić się możesz, ale grać głupio nie powinieneś. odpowiedz

Egon - 58 minut temu, *.waw.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie:



Problemem nie jest drużyna.

Zdecydowna większość trenerów Ekstraklasy wzięłaby do siebie naszych zawodników z pocałowaniem w rękę.

Problemem jest słabiutki trener, którego trzeba pożegnać. odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @Egon: Od lat zmienia się trenerów i...nic się nie zmienia. Chyba, że na gorsze. Gdy tylko przyszedł Iordanescu napisałem w komentarzu, że najpóźniej na początku wakacji Anno Domini 2026 na Łazienkowskiej 3 on już będzie wspomnieniem. Moim zdaniem to jest szerszy problem niż tylko kolejni trenerzy, którzy są wyrzucani i zatrudniani kolejni, którzy też na dłuższą metę nie dają rady. odpowiedz

tylko Vuko - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de ten rumuński jełop może tylko pogorszyć sytuację, nie ma co czekać, Vuko jest w stanie to szybko ogarnąć, zna Legię, ligę



trzeba działać szybko bo jeszcze nie ma tragedii - jest sporo silnych drużyn i będą grały że sobą



już trzeba szukać bramkarza, skrzydłowego i napastnika





wycofać ofertę dla Tobiaszka bo jeszcze podpisze i wtedy będzie można już zapomnieć o czymkolwiek odpowiedz

Syn Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kto chce zwolnienia Jordanesku palec pod budkę! Wpisujcie miasta poniżej: odpowiedz

Mama syna Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Syn Barnaby: Białystok odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Syn Barnaby:



Jego już praktycznie nie ma, a jego pobyt w Legii, to zmarnowany dla nas czas. odpowiedz

Walczący z wiatrakami - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Syn Barnaby: Bukareszt odpowiedz

Żona Barnaby - 59 minut temu, *.orange.pl @Egon: Początkowo się z Tobą nie zgadzałam, ale teraz chciałabym, żeby tak było. Ale niestety, nie wierzę w to. Legia nie porzuci tego projektu dopóki nie ma 100% pewności, że zmierzamy donikąd. Słyszałam co mówią w gabinetach, ma być stabilnie i tej stabilności nie zburzy kilka złych wyników. Niestety. odpowiedz

Egon - 47 minut temu, *.waw.pl @Żona Barnaby:



Ten projekt jest już właściwie zamknięty.

Za duże pieniądze zostały zainwestowane w drużynę, żeby teraz patrzeć w nieskończoność, jak Iordanescu topi klub.

Każdy już widzi, że to nie jest trener na miarę Legii.

Właściwie jedynym problemem jest to, kogo teraz wziąć, żeby było lepiej, a nie gorzej.

Gdyby był jakiś konkretny kandydat, to stękacz z Rumunii byłby już spakowany, bo marnujemy z tym gościem czas i potencjał zawodników, panie żono Barnaby :-) odpowiedz

Żona Barnaby - 40 minut temu, *.orange.pl @Egon: Za kilka dni wyjdzie do wywiadu Żewłakow i powie, że nic się złego nie dzieje, a drużyna potrzebuje czasu. Wspomnisz jeszcze moje słowa. odpowiedz

Egon - 11 minut temu, *.waw.pl @Żona Barnaby:



Może tak być, ale jedynie wtedy, jeżeli Legia zacznie wygrywać.

Jeśli dalej bedziemy tracili punkty, to zagrożone będzie nasze miejsce w tabeli na koniec sezonu i puchary, a na to nie możemy sobie pozwolić, więc Edek wyleci jak z procy.

Celujemy w 1-2 miejsce w tabeli lub przynajmniej miejsce pucharowe, a z taką grą nam to nie grozi, więc w zasadzie najbliższe tygodnie będą dla tego przeciętnego trenera decydujące. odpowiedz

babcia Barnaby - 1 godzinę temu, *.play.pl Żeby uratować sezon trzeba jak najszybciej dzwonić!!!!! odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com No dzisiaj jednak należały się nam 3 punkty. Statystki to pokazywali. Mamy wyższych zawodników i większość ma fajniejsza opaleniznę. Nie można zrozumieć arbitra i niektórych decyzji. Przecież piłkarze Górnika biegali za szybko i powodowali błędy w szykach Legionistów. Ewidentnie powinni dostać jedno czerwo a nawet trzy zielone.



Qrwa odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 1 godzinę temu, *.orange.pl @DanieLo: Za dużo opalenizny moim zdaniem. Trochę mniej i bilibyśmy się o remis. odpowiedz

Wieh - 1 godzinę temu, *.play.pl Tak jak chciałem tak jest. Katastrofa. Zwolnijcie znajducha. Ani liga konferencji ani liga brawo włodarze. Lepiej gada jak Fejo.Tylko Fejo potrafił znajduch nie. Zaraz będzie trzeba połowę zespołu sprzedać bo dziura w budrzecie będzie 🤣🤣🤣 odpowiedz

Dupaadlescu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czego chcecie, byliśmy zdecydowanie lepsi: mieliśmy większe posiadanie piłki 61%

Oddaliśmy więcej strzałów -16

Wymiliśmy więcej podań

Mieliśmy więcej rzutów rożnych

Wykonaliśmy więcej wrzutek w pole karne

Po prostu Byliśmy we Wszystkim Lepsi odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niestety największym naszym wzmocnieniem jest pozyskanie "przychylności" w połowie zeszłego sezonu Szymona Marciniaka ale niestety nie może sędziować każdego meczu, bez Marciniaka w roli sędziego to słabo te wyniki wyglądają... odpowiedz

MZ80 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Piłkarzyki grali na zwolnienie Rumuna nie dał im się pokazać w lidze konferencji to go zwolnili większość przychodziła tu by pokazać się w pucharach.Kto za Rumuna? odpowiedz

Piąty sezon przejsciowy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wypoczęta Legia przebiegła w dzisiejszym meczu 105 kilometrów przy 111 kilometrach graczy z Zabrza. To jest kpina. Powinno być minimum 115 kilometrów. Nawet 120 .

Do przerwy 2 celne strzały, po przerwie 1.

A my dalej śpiewajmy z trybun hej Legio tylko mistrzostw.

Presja ma sens😂😂😂

Oszust z silvera dy...a nas dalej. odpowiedz

Czekoladowy Miś - 1 godzinę temu, *.stansat.pl No i Ch...j ! Rumun Out ! Faja wróć! odpowiedz

Dawna dziewczyna czułego partnera sąsiada Barnaby - lidera społeczności portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wychodzi na to, że pierwsza jedenastka jednak wystąpiła w czwartek. odpowiedz

Fru - 1 godzinę temu, *.play.pl Mioduski won! odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na 30 możliwych punktów straciliśmy 15. Jesteśmy ligowym przeciętniakiem. Można to zniwelować walką i zaangażowaniem. Ale gwiazdy muszą tego chcieć. Trzeba ich wziąć za przysłowiową mordę i do roboty zagonić. odpowiedz

J...c pilkarzy - 1 godzinę temu, *.246.40 Mam nadzieje że spadną w tym sezonie i to wszystko sie rozp....li odpowiedz

Aarti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Parę niedociągnięć było. Teraz trzeba odpuścić ligę i skupić się na pucharze Polski, żeby wejść do europucharów i później je odpuścić na rzecz ligi. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo! Brawo panie Iordanescu! Rozbił pan... nie, nie bank.. Rozbił pan zespół!!! Gratulacje!!! Świetna dywersja!!!! DNO!!!!!!!! odpowiedz

zniesmaczony - 1 godzinę temu, *.play.pl No dobra, do tego meczu dawałem kredyt zaufania Edkowi. Czas wracać do fabryki kredek. Decyzje personalne, ustawienie, brak jakiejkolwiek taktyki czy schematów gry. Zero totalne. Do widzenia odpowiedz

MajkeL - 1 godzinę temu, *.play.pl A był Vuko do wzięcia. On by trzymał krótko gwiazdeczki... odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No i co gwiazdeczki wypoczęły ,meczu nie grały i w pisdę 3:1 dostały. Gra dramat zero cennych wrzutek ,dośrodkować, stałych fragmentów. Rajoviec jak dziecko we mgle. Nie ma gościa który potrafi go obsłużyć z bocznego sektora. Ten Krasnici to jakaś pomyłka w zimowym okienku może wracać z wypożyczenia do siebie. Zero gry kombinacyjne z zaskoczenia. Teraz 10 zawodników wyjedzie na zgrupowanie w reprezentacji swoich krajów. I znowu ch✓ja się zgrają. Pierwsza piątka jak będzie na koniec sezonu to będę zaskoczony. odpowiedz

PanTrener - 1 godzinę temu, *.centertel.pl bardzo dobra taktyka Iordanescu!! zeby dwa mecze w czapke,

ja juz mowilem ze Legia to tak bardziej 5-7 miejsce w lidze, zeby skupic sie na pucharach bo chociaz hajs bedzie i punkty.



oni nie wiedza co chca grac i jak grac, zero kompletne zero pomyslu na gre, w gorniku bylo widac pomysl i chęci, no i fakt ze legia nie biega tylko stoi, a tak sie meczow nie wygra (no chyba ze z termalica) odpowiedz

pablo - 1 godzinę temu, *.play.pl Nigdy w historii nie zdarzyło się tak, żeby jakiś trener odpuścił jeden mecz w pucharze i potem wygrał w lidze. Zawsze to kończyło się kompromitacją, tak było i dziś... wstyd żeby z takimi pastuchami przegrać 1:3... do tego mieć już w lidze 3 porażki... Beznadziejny zespół... na farcie dostali się do fazy ligowej i już wtedy było widać, że biegają bez ładu i składu, ale jakimś cudem przepchnęli to w tych karnych. Niestety znowu będzie stracony sezon... odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.play.pl Może ktoś mi wytłumaczy..

Pamiętam Legię z początku sezonu.

Wygrany Mecz z Lechem ( pomimo słabszej dyspozycji ) później dobre mecze w eleminacjach i wtopa na Cyprze. Generalnie gra wyglądała całkiem całkiem. Doszli nowi piłkarze podobno lepsi i wszystko siadło, nie chodzi o wyniki, ale o sama grę i sposób rozgrywania akcji. Dramat odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.play.pl Mistrzowska strategia. Odpuścić mecz z Turkami żeby dostać wpierdziel do Górnika. Gratulacje. odpowiedz

Syn Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawa dla dilera! 👏 odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przegrali gdyż byli bardzo zmęczeni czwartkowym meczem ( przebiegli 105 km górnik 111) l Lech Rakow Jagiellonia zagrali zmiennikami i dzisiaj wszyscy wygrali . odpowiedz

JaroDeblin - 1 godzinę temu, *.waw.pl Reca to piąta kolumna dzisiaj a ogólnie dno i tłumaczenie że co trzy dni grają … ja codziennie musze zapierniczac w robocie odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl I znowu druk sedziowski przy golu, abstrahujac od spacerowania panienek i kompromitacji Iordanescu.



Ale i tak najlepsza byla przyspiewka gornika, ktory ostatnie mistrzostwo zdobyl 30 lat temu: gdzie twoje berło i korona, gdzie twoje mistrzostwo. Oni wstydu nie maja czy mozgu czy jednego i drugiego?



Buahahahahahahahaha odpowiedz

Legia to my mioduski out - 1 godzinę temu, *.orange.pl No to czas rozpocząć dyskusję nad odwołaniem Iordanescu 😡😡😡😡 odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Żal było patrzeć co te gwiazdeczki robią. Zero zaangażowania, walki. Poruszali się jak muchy w smole. Górnik nic ciekawego nie zagrał a strzelili 2 gole plus trzeciego dostali od sędziego, bo był faul. Już lepiej grali w czwartek rezerwowi, przynajmniej starali się. odpowiedz

Aimar - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ani jednego zawodnika kreatywnego. Zero dryblingów i tylko laga na oślep. To jest taktyka która ma dać mistrza Polski? odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dajcie mu odejść do reprezentacji Rumunii.

Facet dostał najlepszy skład od kilkunastu lat i ... ile jeezcze będziemy słuchać, że oni potrzebują czasu?

Zero pomysłu na grę do przodu, zawodnicy z ławki lepsi od pierwszego wyboru, brak jakichkolwiek schematów, ile można rozwalać potencjał??? odpowiedz

loczek - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git, pozdrawiam całą żyletę , dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci! odpowiedz

Slaykulka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dramat. Kacper Urbański na skrzydle, Kapustka każda piłka do tyłu. Ogólnie każdy piłkarz przychodzący do Legii cofa się w rozwoju. Vukovic wraca. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl A wszyscy się nas boją i dlatego nas leją!!! 😂😂😂😂 odpowiedz

Jani - 1 godzinę temu, *.play.pl Trener do wymiany odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy ktoś kiedyś wreszcie zauważy że mamy na bramce podróbę bramkarza, która co drugą piłkę wybija prosto przed siebie??? odpowiedz

Venom - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Rumun won!!!🤬😡💥 odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl KACPEREK co leci to w sieci :) Drużynę buduje się od tyłu................................... odpowiedz

Hihi - 1 godzinę temu, *.play.pl @Trener Bramkarzy: od du pi odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.play.pl popisali sie ci wypoczeci zero pomyslu zero wszystkiego co tam sie dzieje odpowiedz

12kufli - 1 godzinę temu, *.orange.pl przesłanie od serca do EI: WYPI@L@J odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl W zasadzie żadnej różnicy z meczem pucharowym Legii II z Górnikiem nie było. Spokojnie możne wpuszczać chłopaków z 3 ligi, będzie ten sam efekt. odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ciezko to bedzie do Pucharow sie zalapac ale po co nam puchary gramy o Mistrza od 5 lat. odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Porażka brak dobrego rozegrania Kapustka elitim dwóch razem nie dorównują Josue proszę Josue wróć odpowiedz

Kombajn - 1 godzinę temu, *.orange.pl Panu trenerowi czas podziękować. Dosyć wstydu znowu będą łacha drzeć ze mnie w robocie!!!! odpowiedz

M 1987 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Vuko powinien być trenerem Legii! odpowiedz

Radómiok - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy warto cokolwiek pisać?.... odpowiedz

Adas - 1 godzinę temu, *.waw.pl Rumum won! odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Buka różnica co najmniej dwóch klas.

Lider za mocny dla Legii.

Ale rumun powie po meczu ze byliśmy lepsi 😂😂 odpowiedz

Bukmacherka ustawia mecze - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gdzie wyniki 2-2 i 3-3 haha złodzieje... Sportradar na Kasprzaka czuwa abyś nie wygrał ani złotówki .... Piłka jest ustawiona co do minuty frajerzy odpowiedz

Kunta Kinte - 1 godzinę temu, *.plus.pl Duży kredyt zaufania dałem Edkowi. Mam już dość tego trenera, jest fatalny. odpowiedz

Rum7n i Kapustka out - 38 minut temu, *.orange.pl @Kunta Kinte: dwaj sabotażyści. Jeden bezmyślnie trenuje drugi gra na zwolnienie każdego trenera odpowiedz

VUKO - 1 godzinę temu, *.play.pl I warto było wystawiać II sklad na LKE? Połowa piłkarzyków nie zasługuje na grę w Kegii.

Rumun out.

Niech wraca Vukovič. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.15 Dziś będę płakał. Koniec Legii w tym sezonie. Zostaje tylko kibicować. Nie ma już co liczyć na cokolwiek. odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 💩💩💩 odpowiedz

Przemo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Najwyższy czas pożegnać trenera i oczywiście niektórych nieudaczników zero jakości zero charakteru zero zaangażowania w grę odpowiedz

Misiek 75 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dramat ,dno ,ku...a kolejny sezon i znowu drużyny nie ma .Ten Iordanescu już niech odejdzie i wstydu oszczędzi ku...a .Szkoda słów .Zygac się chce 🤮🤮🤮🤮🤮😡😡😡😡😡. odpowiedz

Mate - 1 godzinę temu, *.129.36 Iordanescu korporacjusz dostał wszystko nic nie ugrał odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl W pucharach bardzo dobrze zagrał Wojtek Urbański... To dzisiaj se nie pograł...🤬 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.