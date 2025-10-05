Lider wypunktował Legię
Legia Warszawa przegrała na wyjeździe w ramach 11. kolejki Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze 1-3. Mimo tygodniowej przerwy dla większości zawodników, legioniści grali w tym spotkaniu wolno, przewidywalnie, nieskutecznie i niczym nie potrafili zaskoczyć rywala, który był zespołem lepszym i bezlitośnie wykorzystał ich błędy. Tym samym Wojskowi przegrali zarówno z Samsunsporem w Lidze Konferencji, jak i w lidze, a rotacja nie przyniosła żadnych korzyści.
W 4. minucie mieliśmy pierwszą okazję bramkową dla Górnika. Dobre podanie w polu karnym otrzymał Sondre Liseth i od razu zdecydował się na strzał, który obronił jednak Kacper Tobiasz. Gdyby Norweg zauważył lepiej ustawionego kolegę z zespołu, gospodarze prawdopodobnie mogliby cieszyć się ze zdobycia gola. W 12. minucie mogliśmy oglądać dobrą, kombinacyjną akcję Górnika, która powinna zakończyć się trafieniem. Na szczęście dla Legii Ousmane Sow znacznie się pomylił w wykończeniu tej sytuacji. W odpowiedzi 2 minuty później Noah Weisshaupt uderzył niecelnie z 6. metra po podaniu Juergena Elitima. Górnik nie zwalniał tempa i starał się grać ofensywnie. Kolejny strzał oddał w 17. minucie, kiedy to obok spojenia bramki piłkę posłał Patrik Hellebrand. 4 minuty później Bartosz Kapustka dośrodkował z rzutu rożnego na dalszy słupek, lecz nic z tego nie wyszło. Piłka dotarła na drugą flankę do Juergena Elitima, Kolumbijczyk zacentrował w kierunku Milety Rajovicia, który głową skierował futbolówkę znacznie obok celu. Minutę później było już 1-0 dla Górnika. Po dobrej akcji piłkę otrzymał znajdujący się z lewej strony boiska Maksym Chłań. Paweł Wszołek zupełnie się nie zorientował, że zawodnik Górnika jest niekryty, a ten głową zmieścił piłkę w bramce obok interweniującego Kacpra Tobiasza.
W 26. minucie dalekie dośrodkowanie z lewej strony posłał Weisshaupt, ale nikt nie zamknął tego podania, a na dodatek faulowany był bramkarz Górnika. Przez pierwsze 30 minut legioniści nie zdołali oddać żadnego celnego strzału. W 31. minucie celnie, mocno uderzył Jarosław Kubicki, Tobiasz wypiąstkował piłkę przed siebie, ta trafiła do niepilnowanego Sowa, który pewnie podwyższył na 2-0. W 44. minucie legioniści zmarnowali najlepszą sytuację w pierwszej połowie. Błąd popełnił bramkarz Górnika, który wyszedł z bramki, ale nie zdołał dobrze złapać piłki i ta wypadła mu do przodu. Wykorzystał to Radovan Pankov, zacentrował w głąb pola karnego, z najbliższej odległości plecami uderzał Mileta Rajović, ale Jarosław Kubicki intuicyjnie wybił piłkę z linii bramkowej nad poprzeczkę. Do przerwy Górnik prowadził więc 2-0.
Na drugą część spotkania zespół Legii wyszedł z dwiema zmianami w składzie - boisko opuścili Krasniqi i Weisshaupt, a na murawie pojawili się Kacper Urbański i Wahan Biczachczjan, którzy mieli wzmocnić rywalizację na skrzydłach. Już w 47. minucie Górnik mógł jednak podwyższyć prowadzenie. Ousmane Sow wypatrzył wbiegającego między obrońców Jarosława Kubickiego, dograł idealnie do nóg pomocnika, ale ostatecznie w ostatnim momencie został on powstrzymany.
W 55. minucie sędzia dopatrzył się przewinienia Rafała Janickiego na Biczachczjanie i podyktował rzut wolny na wprost bramki. Legioniści dwukrotnie uderzali, ale oba strzały zostały zablokowane. Chwilę później Biczachczjan mógł zmienić wynik spotkania, dostał podanie, był niepilnowany, ponieważ spóźniony Erik Janża nie zdołał zapobiec oddaniu strzału, jednak uderzenie było stanowczo zbyt lekkie, by zaskoczyć Marcela Łubika.
W 72. minucie trener Edward Iordanescu zdecydował się na dokonanie kolejnych zmian. Pawła Wszołka zastąpił Petar Stojanović, natomiast Antonio Colak wszedł za Bartosza Kapustkę. W 80. minucie Kacper Urbański zagrał do przodu do Milety Rajovicia, jednak napastnik zawahał się ze strzałem i ostatecznie odegrał tylko do boku. Chwilę później Biczachczjan obrócił się z piłką, uderzył na bramkę, ale piłka po rykoszecie wyszła na rzut rożny, który nie przyniósł żadnych korzyści dla stołecznego zespołu.
W 84. minucie padła trzecia bramka dla Górnika. Prostopadłe podanie otrzymał Liseth, zagrał do Matusa Kmeta, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku, ten uderzył technicznie, ale piłkę na słupek sparował na słupek Kacper Tobiasz. Niepilnowany był jednak Ousmane Sow, który dobił na pustą bramkę. Jeszcze w 90. minucie Wahan Biczachczjan zdobył honorowe trafienie dla Legii. Juergen Elitim podał na skraj pola karnego do Kacpra Urbańskiego, pomocnik zgrał do Biczachczjana, a ten sprzed "szesnastki" umieścił piłkę w siatce.
Sędzia doliczył 8 minut do drugiej połowy. Legioniści ruszyli do ataków, ale zawodnicy Górnika dobrze się bronili. Zabrakło też w tym determinacji i prawdziwej woli walki.
11. kolejka
#GÓRLEG
26501
Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu
5.10.2025
20:15
Asystent trenera: Piotr Gierczak
Kierownik drużyny: Krzysztof Skutnik
Lekarz: Zbigniew Kwiatkowski
Fizjoterapeuta: Bartłomiej Spałek
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Łukasz Kuźma
Asystent: Paweł Sokolnicki
Asystent: Piotr Podbielski
Techniczny: Szymon Łężny
VAR: Paweł Malec
AVAR: Radosław Siejka
Temperatura 10°C
Ciśnienie 1011 hPa
Wilgotność 76%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.55 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.4 lat
Cała kadra meczowa: 26.32 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 185.4 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.6 cm
Cała kadra meczowa: 183.4 cm
Komentarze (157)
Jesteś ktoś ma wątpliwości w sprawie majstra?
Ten mecz był meczem prawdy dla trenera. I juz wszystko jasne.
Dajcie już spokój trenerowi. Zawodnicy czy to rezerwowi czy grający częściej powinni być gotowi w klubie walczącym o mistrzostwo do spełniania tej roli w zbliżony sposób to znaczy powinni dawać radę. A niestety nie tworzą takiego wrażenia i nie jest to zasadnicza wina obecnego trenera . Jakie są tego przyczyny podejrzewam, że mało kto z nas kibiców wie bo nie możemy tego wiedzieć nie znając się począwszy od organizacji klubu a skończywszy na trenowaniu i czymś co można nazwać ogólnie fartem sportowym i szczęściem właściciela do tego rodzaju działalności . Tego niestety ostatnim czasie brak
@Anonim: Kto walczy o mistrzostwo?
Jeśli wyniki badań niektórych były niepokojące to czy dziś nie powinni zagrać ponownie Stojanovic, W . Urbański czy Chodyna. Górnik wygrał mecz bo zdominował nas fizycznie a ich skrzydłowi byli za szybcy dla nas.
Najsmutniejsze jest to, że Legia od ponad 2 sezonów.Nie potrafi wygrać z drużynami , które są wyżej w tabeli w dniu meczu
Weźmy pod uwagę ten sezon
Wisła P. 0:1
Cracovia 1:2 , Górnk 1:3
A dodajmy do tego jeszcze Raków, Jagiellonię, i chyba Lecha, z którymi też od ponad 2 sezonów nie potrafią wygrać
Wychodzi obraz nędzy i rozpaczy
A że Legia od 4 lat nie zdobyła MP , to jeszcze nie jest tragedia.
Kiedyś czekałem ( czekaliśmy )24 lata od 1970 do 1994
Bo 93 Nam ję ukradli 😭😢🤬
Wynik idzie w świat wiadomo 3 -1
Ale patrząc na to z innej perspektywy.... Przed bramką na 2 zero obrońca Górnika łapie piłkę rękami w polu karnym Legi. Sędzia odgwizduje co? Rzekomy fal Rajovica. Bramka na 3 -0 nie od gwizdany faul na Urbańskim. Suma summarum 3 do 1 a mogło być ...
@Aron: Dokładnie, o tym też pisałem. Tam był oczywisty karny, a sędzia gwizdnął faul, którego przecież nie było (!) Kolejny przekręt, ale te gra dużo za słaba i tak
Mecz z Górnikiem był doskonałą odpowiedzią na pytanie, dlaczego w pucharach zagraliśmy drugim składem.
Otóż dlatego, że zespół jest tak przygotowany do sezonu przez Iordanescu, że w odróżnieniu od innych ekip Ekstraklasy nie jest już w stanie ogarnąć większego natężenia meczów, a jak pokazał mecz z Górnikiem, nie jest w stanie ogarnąć meczu nawet wtedy, jeżeli pierwszy skład ma czas na odpoczynek.
Górnik właściwie wyświadczył nam przysługę, bo goląc nas gładko jak frajerów sprawił, że koniec trenerskiego partacza przy Łazienkowskiej jest coraz bliżej.
Starczy już tego dziadostwa i każdego meczu tłuczonego na jedno kopyto z jednym przeciętnym drągalem z przodu i nieudanym wrzucaniem na niego piłek, bo tę taktykę zna już na pamięć cała Ekstraklasa, a za chwilę pół Europy bedzie wiedziało, że wystarczy przykryć drągala i atak Legii nie istnieje.
W zasadzie nie ma już sensu oceniać piłkarzy, bo praktycznie żaden nie gra na miarę swoich możliwości, żaden się nie rozwija.
Zwijają się z tym trenerem w rulon, jak kartka papieru.
Kapustka Ty nic nie umiesz.Nie masz ani strzału,ani prostopadłego podania ani szybkości.Jesteś piłkarskim zerem.
Rajović czy Ty widziałeś jak powinien grać napastnik tyłem do bramki?To obejrzyj powtórki i przyjrzyj sie napastnikowi Górnika,
Tobiasz ,Górnik oddał 3 celne strzały,tyle w temacie pajacu.
Iordanescu jak chcesz odejść to odejdż i nie rób sabotażu
Dziadostwo.
Tylko VUKOVIĆ i to jak najszybciej, bo inaczej kolejny sezon w plecy.
@Robbi 73: Dajże spokój taki sam daremny jak ten Rumun bez warsztatu i sukcesów...kolejne kolesiostwo będzie...tu potrzebny ktoś taki jak.Stasiek Czerczesow za twarz panienki chwycic... I zero wolnego w przerwie na repre
Jeszcze słowo na temat Wszołka… Ten facet stał się nieporozumieniem… Czy on naprawdę nie ma jaj, żeby tak bać się dośrodkować? Ile razy można robić ten sam zwód i podawać piłkę do tyłu?!? Nikt nie może mu wytłumaczyć, że nie o to chodzi i tak się nie wygra meczu…? Po co on aktualnie na boisko wychodzi?
@Michał BB: Takie założenia, żeby nie wrzucać na pałę. Barcelona robi to samo, a prawy obrońca 9/10 piłek cofnie do pomocy, a sporadycznie tylko coś wrzuci.
Rumun do wywalenia. Gra piłkarzy jest średnia a jednocześnie swoimi wypowiedziami pokazuje że nie ogarnia co się dzieje. Czas na zmianę.
Frajerzy i nic więcej.
Nie zasługują na tylu kibiców po prostu. To taka miernota od lat, że żygać się chce…
Ja się wypinam, aż zasłużą szmaciarze
Swoją drogą trzeba dodać, Podolski wyciąga z Górnika max , większość transferów to jego znajomości.
@Dedi: To prawda, ale to i tak piłkarscy "no name" w większości. Ale z chęciami do gry. I trenerem umiejącym ich ustawić i zmotywować.
@Wolfik: Wiadomo, ale lepiej no -name który prosto kopnie i walczy niż tacy których zaciąga Pogoń z Mendym na czele. A w Legii odwrotnie, zaciągi głośne a wypalił narazie tylko Piątkowski. Reszta z Rajovićiem do zapomnienia.
Wszyscy „zmęczeni” pucharowicze wygrali swoje mecze, a jedyna „wypoczęta” ekipa dostała w d…
Reca za dzisiejszy mecz to powinien pieszo wracać do Warszawy.👍
No i kur** jest problem, ZAJ****** PROBLEM!
Dymisja !!!
Od początku winnym jest miodek, nie winiłbym zewlakowa itd. Niszczy klub od lat, niestety.
Nie stać go na taki klub jak Legia, więc to ciągła walka o ogień… Tyle żenady już było, że szkoda gadać..
dzisiaj zagrał 2 garnitur...pierwszy zagrał w czwartek w pucharach, przynajmniej tak to wyglądało...czyżby gwiazdorki się obrazily że nie mogły sie pokazać w Europie? Wszołek i Reca dno, Kapuadi kryje na radar, środka nie ma,, czemu wszolek nie gra na skrzydle? obrońca z niego żaden...jedyny + to Elitim, jeden co chciał grać
Nieudacznicy wypi...alać z tego klubu.
Niestety spełniło się to, co pisałem po meczu z Samsunsporem. Obecny zespół i sztab nie mają w sobie mocy potrzebnej do walki o mistrzostwo i żadne rotacje i zaklęcia tego nie zmienią. Typowałem 2:1, ale nie doceniłem, jak wiele piachu Legia da radę wysypać na boisko. Iordanescu dowiódł niewątpliwie desperacji i z dużym prawdopodobieństwem niekompetencji. Ale nie ludzmy się że jego wymiana przyniesie szybkie zmiany na lepsze. Na Legię czeka bolesny, ale konieczny proces przebudowy stylu zarządzania, jaki niejeden klub w Europie i w Polsce musiał już przejść.
Puchary i ligana too 1 swiatowej pilki juz byszukali lepszego trwnera i czystki w sztabie mega za duzym w angli hiszpanie włosi i niemcy trenerzy na czele a Mioduski fakej słucha opowiesci z dziwnej tresci
Czemu nie piszecie, że był karny dla Legii przez drugim golem…?!? Jeśli sami nie będziemy o tym krzyczeć to k… raczej inni nie będą!
@Michał BB: Był czy nie był, co za różnica. Jaki jest koń każdy widzi. Beznadziejna gra a i tak nie wysoki wymiar kary.
Wszołek dostaje podanie dwa kroki do przodu, odwraca się i podaje do tyłu i tak 75 razy w meczu. Najlepszy w spotkaniu z Turkami W. Urbański nie dostaje ani minuty. Tobiasz najgorszy jak piłka leci prosto w niego chyba się jej boi , albo się nie rusza albo zasłania twarz.
Ogólnie gdyby nie fartowne zwycięstwo z Katowicami w ostatnich minutach spotkania, mecz podarowany nam przez Radomiak, mieliśmy 6 pkt mniej i jeden punkt nad strefą spadkową. Brawo.
@Piotrek: w 4 ostatnich meczach 2 gole. Jeden z karnego i dzis nic nie znaczący farfocel. Ze statystą Kapustką i jednym średnim napastnikiem lepiej nie bedzie. Dramat
Zobaczymy co dalej po przerwie na reprezentację. Legia zagrała dwa razy więcej meczów niż Górnik. Inni pucharowicze też ale tylko Jaga wygrywa. Lech jest jeszcze w zasięgu a Raków jest niżej. Nie wiem co sądzicie o tym co mówił trener przed meczem . Może brak dynamiki w ataku z tego wynika. Mistrza wygrywa się wiosną ale nie można pozwolić sobie na dużą stratę. Przegraliśmy mecze z drużynami które nie grają w pucharach. Wszystkie na wyjeździe.
@ws: Tylko, że oni znowu - jak zawsze - grają jeszcze gorzej po dłuższym odpoczynku.
Górnik lepszy na każdej pozycji, transfery Krasniqi, Wesishaup, , Stojanović, Colak, Rajović są słabsi od wszystkich innych pozyskanych do Widzewa, Lecha, Górnika, Cracovii itd… trener teoretyk bez żadnego warsztatu i odpowiedniej reakcji !!!’ DNO .
Zewlak , kto zabronił sprowadzić dobrych skrzydłowych , napastników i rozgrywającego ? Kto o jako takim doświadczeniu godzi się na patologię futbolową Kapustki czy Vinagre ?
Czy ktokolwiek w tym klubie ma pojęcie o kierunku w jakim piłka , chyba nie , gdyż obecnie w Legii grają figuranci !!!!!
No cóż... czas nazwać rzeczy po imieniu: Metallica skończyła się na Kill'em All, a Iordanescu na kontuzji Nsame.
Mamy złoty środek 7 punktów straty do lidera i 7 punktów przewagi do ostatniego miejsca
Wstyd hańba i jedno wielki gówno!!!! Oto czym jest ta drużyna, zero ambicji, zero gry, zero pomysłu, zero zaangażowania, zero czegokolwiek!! Wiem że żaden szmaciarz mieniacy się piłkarzem Legii tego nie przeczyta ale napiszę że tak beznadziejnej drużyny dawno nie było, partacze od prezesa w dół wszyscy WON!!!!!!!! 💩💩💩💩💩
@Jano: jaka drużyna gdzie ty tu widzisz drużynę ha zawodnicy ok i to w miare drużyny nie ma tyle w temacie pozdro
No i co teraz? Pytam decydentów
Mam tylko jedno do powiedzenia:
K...RWA!
Piłka była za mocno napompowana. Nie dało rady wrzucić na napastnika.
@Sobol: Dokładnie! Dlatego trudno było trafić w wentyl!
Edward dał ciała po całości. Po grzyba rotować składem na początku sezonu. Zmiany w składzie, to powinny być podyktowane urazami, a rotować to można na koniec rundy kiedy faktycznie zmęczenie może mieć znaczenie. Poza tym ta niby pierwsza jedenastka to się jeszcze nawet imion swoich nie nauczyła a kiedy ma się zgrać. A nie chce mi się więcej pisać. Krew zalewa.
Wypunktowal? Chyba znokautował
Chodzie dalej i wspierajcie Darka który lubi dy...c swoich klientów
Ja pie...le...
Niestety nasza drużyna to taki jeździec bez głowy, żeby wygrywać trzeba mieć drużynę a nie nazwiska które jak widać nieprzypadkowo wróciły do polskiej ligi. Raków, Jagiellonia, Pogoń, Turcy i dzisiaj w każdym meczy walenie głową w mur, dziesiątki podań na środku boiska i straty. Nie ma pomysłu, wszystko czytelne i w jednostajnym tempie, kolejny trener i kolejne dziadostwo ale tak to jest jak zawodnicy zarabiają pieniądze nieadekwatne do swoich umiejętności.
Ten głupi człowiek z trzeciego świata myślałem, że zabierze piłkarzom okno w Europie a oni pójdą za nim w ogień w Ekstraklasie. WON Z LEGII!!!
Podejrzewam że strajk piłkarzy, bo oni chcą grać w Europie, a nie z Górnikiem i pokazali trenerowi, że jak ich nie wystawi w pucharach to i z Górnikiem nie zagrają...
Kompromitacja i pośmiewisko! Zero pomysłu na grę, gra jakby w zwolnionym tempie. Wyp… rumuński pajacu z Legii!
Sabotażyści! Wszyscy wyp**"" znowu Mistrzostwo przegrane w Październiku!!! 😡😡😡😡😡
@lucho_83: we wrześniu ☹️
Z Legii to już tylko nazwa została.
No cóż. Do tej pory bronilem trenera i mówiłem, ze trzeba dać mu czas zeby drużynę poukladal, wybrał zawodników do gry i odsial szrot, którego w Legii pełno. Niestety ostatnie dwa mecze pokazały, ze nie ma żadnego postępu. Drużyna czlapie, gra przewidywalnie w stylu ja do ciebie ty do mnie, próbują cos pykac na bokach, ale to jest wszystko wolne i co więcej Legia nie tworzy praktycznie żadnych sytuacji. No jak mamy wygrywac bez sytuacji i strzelanych bramek? Choćby zamiast Rajovica grał na środku ataku Mario Jardel i tak, by nic nie strzelił, bo pol wrzutki dobrej nie dostaje na głowę. Gdzie tam obecnej Legii do Legi Czerczesowa! No niestety wyglada to bardzo słabo. A Reca, Szymanski i Urbanski dość szybko pokazują, ze nie będą to pillarze, dla których warto oglądać mecze Legii. I znów sytuacja taka , ze po 1/3 sezonu można juz śmiało wyłączać Legie z walki o mistrzostwo. A z taka gra to w zasadzie nie ma szans na miejsce pucharowe. Który to już sezon z największym budzetem, z piłkarzami zarabiającymi x razy więcej niż w innych klubach, a finalnie brak mistrzostwa i mnóstwo meczów w czape... Przykre, ale Legia staje sie klubem mem.
@Kibic(L): Coraz więcej takich głosów. Ja po czwartku dołączyłam do grona krytyków. Dzisiejszy dzień utwierdził mnie w tym zdaniu.
Ale co do Rajovicia dziś, to nie tylko wina pomysłu na grę, ale on sam też wystąpił bardzo słabo. To nie był ten zawodnik który szukał okazji do gry. To był typ, któremu uciekała piłka w tych nielicznych okazjach.
@Kibic(L): No niestety, muszę się zgodzić z Tobą👎 Trzeba się napić, by choć trochę zapomnieć🍺
@Żona Barnaby: akurat Rajovic od początku pokazuje bardzo niską jakość i na razie to są 3 bańki w błoto
@Żona Barnaby: Cały zespół zagrał słabo. Nie ma właściwie kogo wyróżnić. Oni grają jak za kare, nie zawezaja pola, nie budują przeag w malej grze, zawodnik z pilka właściwie zawsze ma tylko jedna opcje do gry, a bardzo często ten do gry jest już pressowany. Nie ma przyspieszenia tempa, koronkowych, syzbkich akcji, kończących sie dośrodkowaniem lub strzałem. A Rajovic... Za 3 miliony euro jestem przekonany, ze wyciągnęliby z Wisly Rodado i mysle, ze byłby z niego znacznie większy pożytek.
@Kibic(L): Nie ma prawdziwych liderów, nikt nie bierze odpowiedzialności. Jedynie Elitim szukał piłki.
@MZ80
Coś w tym jest…
Każdy ambitny piłkarz chce się pokazać w Europie. Tyle że kluczem w tym zdaniu jest słowo ambitny. Tego L brakuje najbardziej
@Ronaldo:
Zdecydowanie najbardziej brakuje nam jednak trenera z prawdziwego zdarzenia.
Iordanescu, to bardziej do pchania karuzeli się nadaje, a nie do prowadzenia takiego klubu, jak Legia.
@Egon: No nie wiem. Jeszcze by dzieciom kazał na ławce siedzieć, a karuzela by się kręciła pusta.
@Żona Barnaby:
Mogłoby i tak być.
W takim razie jego wsadzić na karuzelę, a Żewłaka na ławkę trenerską.
Z pewnością gorzej nie będzie.
Tylko trzeba cały czas kręcić, żeby przypadkiem nie zeskoczył i nie wrócił między zawodników.
Legia w ataku jest zerem. Kolejny mecz gdzie strzały są anemiczne i niecelne. Co oni robią na treningach?🤔
Tak oto smutno kończą się eksperymenty z rumuńskimi magikami (albo raczej clownami) na ławce trenerskiej.
Wszołek za każde podanie do tyłu powinien płacić 1 k na dom dziecka...To jak ta frajerzyna ślizga się miesiącami ,przechodzac koło meczu jest niepojęte..I o zgrozo..ten typ nosi czasami opaskę kapitana...
@meter:
Właśnie 2 raz z rzędu został powołany do kadry
Podobnie Kapustka
Ręce opadają
@meter: też mi to rzuciło się w oczy w ostatnich meczach. Tak to i ja mógłbym zagrać mając 43 lata. On nic nie wnosi do drużyny. Jest słaby i tyle.
@meter: zobacz co przy pierwszej bramce zrobił Waisshaupt, zero powrotu. Wszołek zszedł do środka bo myślał że Waisshaupt się wróci a on stał jak słup , zero powrotu do obrony
Kasa się kręci. Wał za wałem.
Edek, wracaj do fabryki kredek! I to w podskokach! Co ty do diabła produkujesz? Bubel za bublem, najpierw w pucharach drugie skrzypce, żeby gwiazdy na Górnika były wypoczęte, a gdy już wyszły na boisko, to grali, jak na kacu. Podobno twoim priorytetem jest żelazna obrona i zero z tyłu, a tymczasem obrońcy przy każdej bramie ustawiali się jak do zdjęcia u cioci Krysi na urodzinach, zero ruchu i krycie na radar, nie wspominając już o Tobiaszu, który mógłby dołączyć do projektu manekin challenge, po prostu dramat na całej linii, przy kreowaniu sytuacji to samo. Nie widzę żadnego promyka nadziei z tym pozorantem, nie tylko na tytuł, ale nawet na jakiekolwiek puchary, pomimo, że w przyszłym sezonie można będzie wystawić jedną ekipę ekstra.
Liczę, że ktoś w Legii ma ciut rozumu w głowie i w poniedziałek będziemy zastanawiali się kto nowym Trenerem Legii
@Niema na co czekać - trzeba podjąć szybką decyzję póki jest jeszcze na to czas dopóki jeszcze nie jest wszystko przegrane - Czas na odważna, męska decyzję z Legii !!!: Odważna męska decyzja to będzie dla trenera odnośnie tego, kto usiądzie na ławie po dwóch takich meczach jak ostatnio. Wszyscy się nie zmieszczą!
Najważniejsze że tetaz się wyśpi (przerwa na reprezentację)
Bo trzeba było brać Szpilewskiego z całym sztabem... to młody trener z doswiadczeniem w typie Gasparika z Górnika... to nie wzieli opcję po taniości Rumuna , który 4 lata druzyny klubowej nie prowadził a 2 lata nigdzie nie pracował... I dajcie już spokój z tym Vuko taki sam specjalista jak ten rumun , bez warsztatu i sukcesów za zasługi chcecie go brać... co piszecie jak zna druzynę jak tu cały skład się zmienił . Dawać trenera zza granicy w typie Staska Czerczesowa z twardą ręką... chociaz biegać będą więcej niz rywale i nie odstawiać nóg panienki.. Jakiegoś zamordyste... i konie wolnego w porzerwie na reprezentację.. to żart jakiś...
@Trener Bramkarzy: Szpilewski też nie ma wynikow
I tyle
nie ma trenera, nie ma drużyny, nie ma pucharów, nie ma mistrza
tak napisał pewien pajac po przegranym meczu z Samsonsporem :
e(L)zone - 02.10.2025 / 23:34, *.interkam.pl
Nie rozdzierajmy szat,to dopiero pierwsza kolejka i bedzie można nadrobić straty w następnych meczach.Inni pucharowicze się wypruli,więc pewnie potrącą punkty w lidze,a my powalczymy o pełną pulę.My już dwa lata pograliśmy w tym pucharze biedry,czas walczyć o wyższe cele.Inni niech teraz nabijają ranking. My mamy walczyć o mistrza, by grać w kwalifikacjach do LM,a zakotwiczyć przynajmniej do LE.Ten mecz był testem dla pozostałych piłkarzy i zimą bedzie dużo wniosków,kto nadają się by nadal tu zostać, a kto powinien odejść.Żelazną jedenastką nie da rady grac co 3 dni.Szkoda,że nie udało się chociaż zremisować.
Cymbał nachlany !
@in: To nie są moje słowa. 👎Ja się na piłce znam.
Treneiro po meczu z Turkami powiedział, że przez 90 minut kontrolowali mecz. Rozumiecie? Wynik 0-1 ale przez cały czas kontrolowali mecz. Odpuścił, dał odpocząć całej drużynie poza ręcznikiem w bramce Tobiaszem. A w dzisiejszym meczu nie pokazali nic.
Brawo
Kolejne okno transferowe w plecy...Edek nasciagal sobie lawkowiczow typu Stojanovic Krasniqii i Rajovic i teraz odejdzie a ten skład drewna i papy zostanie
No i cała ta propaganda sukcesu, że mamy solidną drużynę i rzekomo idziemy po tytuł Mistrza Polski rozpadła się jak domek z kart w zderzeniu z boiskową rzeczywistością. Zresztą nikt poważny w tę propagandę sukcesu rozsiewaną przez ludków, którzy nie znają się na piłce nożnej, fantastów i aparatczyków frontu propagandowego Miodka nie brał na poważnie.
Tobiasz tradycyjnie - gdy piłka nie leci w niego, to jest pewne, że gol dla rywala. Pierwszy gol dla Górnika na krótki słupek, czyli elementarny błąd bramkarza.
Kacper Urbański - drewnopulos nie wnoszący żadnej wartości dodanej do gry naszych. Niby zaliczył asystę, ale miał masę niedokładnych podań, które przechwytywali ci z Zabrza, a o jego kabaretowych dryblingach, z cyklu piłkarskie jaja, nie wspomnę, bo kasowali te jego dryblingi jak chcieli. Przereklamowany surowy grajek, którego nikt poważny w Europie Zachodniej nie chciał, to go przytulono na Ł3.
Miejsce w tabeli oddaje możliwości naszych, bo to kolejny mecz, w którym udowodniono, że każdy może z nami w tej Ekstraklasie wygrać i co gorsza może wygrać z nami z zadziwiającą łatwością.
Prawda jest brutalna: tytuł Mistrza Polski w sezonie 2025/2026 nie dla Legii Warszawa, bo zwyczajnie ta drużyna jest siermiężna i bardzo przeciętna.
@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: jak tylko przyszedł to nic po tym kolesiu sie nnie spodziewałem .
@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Dzisiaj się nie popisał nawet jak leciała w niego - przy pierwszej bramce. Był kiedyś w Milanie taki brazylijski bramkarz - Nelson Dida. Niby niezły, ale miał tendecję do odbijania mocnych strzałów takim siatkarskim zagraniem dołem no i piłka mu często prześlizgała się po rękach do bramki po tym zagraniu. Nasz Kacper ma podobne zagranie, z tym że on zbija piłkę piąstkami przed siebie. To się powtarza od kilku lat, te głupie interwencje pięściami. Dzisiejszy gol na 1-0 to wina Recy, ale gdybyśmy mieli normalnego bramkarza to Reca nie znalazłby się w ogóle w tej sytuacji, bo lepszy goalkeeper by to złapał, słabszy zbił gdzieś na róg, a najgorszy, czyli nasz, zagrał bylejaką zbitkę w stronę niebezpiecznie ustawionego partnera. I ja osobiście bardziej winię Tobiasza niż Recę, bo Reca się pomylił, a Tobiasz po prostu zagrał jak debil. Pomylić się możesz, ale grać głupio nie powinieneś.
@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie:
Problemem nie jest drużyna.
Zdecydowna większość trenerów Ekstraklasy wzięłaby do siebie naszych zawodników z pocałowaniem w rękę.
Problemem jest słabiutki trener, którego trzeba pożegnać.
@Egon: Od lat zmienia się trenerów i...nic się nie zmienia. Chyba, że na gorsze. Gdy tylko przyszedł Iordanescu napisałem w komentarzu, że najpóźniej na początku wakacji Anno Domini 2026 na Łazienkowskiej 3 on już będzie wspomnieniem. Moim zdaniem to jest szerszy problem niż tylko kolejni trenerzy, którzy są wyrzucani i zatrudniani kolejni, którzy też na dłuższą metę nie dają rady.
ten rumuński jełop może tylko pogorszyć sytuację, nie ma co czekać, Vuko jest w stanie to szybko ogarnąć, zna Legię, ligę
trzeba działać szybko bo jeszcze nie ma tragedii - jest sporo silnych drużyn i będą grały że sobą
już trzeba szukać bramkarza, skrzydłowego i napastnika
wycofać ofertę dla Tobiaszka bo jeszcze podpisze i wtedy będzie można już zapomnieć o czymkolwiek
Kto chce zwolnienia Jordanesku palec pod budkę! Wpisujcie miasta poniżej:
@Syn Barnaby: Białystok
@Syn Barnaby:
Jego już praktycznie nie ma, a jego pobyt w Legii, to zmarnowany dla nas czas.
@Syn Barnaby: Bukareszt
@Egon: Początkowo się z Tobą nie zgadzałam, ale teraz chciałabym, żeby tak było. Ale niestety, nie wierzę w to. Legia nie porzuci tego projektu dopóki nie ma 100% pewności, że zmierzamy donikąd. Słyszałam co mówią w gabinetach, ma być stabilnie i tej stabilności nie zburzy kilka złych wyników. Niestety.
@Żona Barnaby:
Ten projekt jest już właściwie zamknięty.
Za duże pieniądze zostały zainwestowane w drużynę, żeby teraz patrzeć w nieskończoność, jak Iordanescu topi klub.
Każdy już widzi, że to nie jest trener na miarę Legii.
Właściwie jedynym problemem jest to, kogo teraz wziąć, żeby było lepiej, a nie gorzej.
Gdyby był jakiś konkretny kandydat, to stękacz z Rumunii byłby już spakowany, bo marnujemy z tym gościem czas i potencjał zawodników, panie żono Barnaby :-)
@Egon: Za kilka dni wyjdzie do wywiadu Żewłakow i powie, że nic się złego nie dzieje, a drużyna potrzebuje czasu. Wspomnisz jeszcze moje słowa.
@Żona Barnaby:
Może tak być, ale jedynie wtedy, jeżeli Legia zacznie wygrywać.
Jeśli dalej bedziemy tracili punkty, to zagrożone będzie nasze miejsce w tabeli na koniec sezonu i puchary, a na to nie możemy sobie pozwolić, więc Edek wyleci jak z procy.
Celujemy w 1-2 miejsce w tabeli lub przynajmniej miejsce pucharowe, a z taką grą nam to nie grozi, więc w zasadzie najbliższe tygodnie będą dla tego przeciętnego trenera decydujące.
Żeby uratować sezon trzeba jak najszybciej dzwonić!!!!!
No dzisiaj jednak należały się nam 3 punkty. Statystki to pokazywali. Mamy wyższych zawodników i większość ma fajniejsza opaleniznę. Nie można zrozumieć arbitra i niektórych decyzji. Przecież piłkarze Górnika biegali za szybko i powodowali błędy w szykach Legionistów. Ewidentnie powinni dostać jedno czerwo a nawet trzy zielone.
Qrwa
@DanieLo: Za dużo opalenizny moim zdaniem. Trochę mniej i bilibyśmy się o remis.
Tak jak chciałem tak jest. Katastrofa. Zwolnijcie znajducha. Ani liga konferencji ani liga brawo włodarze. Lepiej gada jak Fejo.Tylko Fejo potrafił znajduch nie. Zaraz będzie trzeba połowę zespołu sprzedać bo dziura w budrzecie będzie 🤣🤣🤣
Czego chcecie, byliśmy zdecydowanie lepsi: mieliśmy większe posiadanie piłki 61%
Oddaliśmy więcej strzałów -16
Wymiliśmy więcej podań
Mieliśmy więcej rzutów rożnych
Wykonaliśmy więcej wrzutek w pole karne
Po prostu Byliśmy we Wszystkim Lepsi
Niestety największym naszym wzmocnieniem jest pozyskanie "przychylności" w połowie zeszłego sezonu Szymona Marciniaka ale niestety nie może sędziować każdego meczu, bez Marciniaka w roli sędziego to słabo te wyniki wyglądają...
Piłkarzyki grali na zwolnienie Rumuna nie dał im się pokazać w lidze konferencji to go zwolnili większość przychodziła tu by pokazać się w pucharach.Kto za Rumuna?
Wypoczęta Legia przebiegła w dzisiejszym meczu 105 kilometrów przy 111 kilometrach graczy z Zabrza. To jest kpina. Powinno być minimum 115 kilometrów. Nawet 120 .
Do przerwy 2 celne strzały, po przerwie 1.
A my dalej śpiewajmy z trybun hej Legio tylko mistrzostw.
Presja ma sens😂😂😂
Oszust z silvera dy...a nas dalej.
No i Ch...j ! Rumun Out ! Faja wróć!
Wychodzi na to, że pierwsza jedenastka jednak wystąpiła w czwartek.
Mioduski won!
Na 30 możliwych punktów straciliśmy 15. Jesteśmy ligowym przeciętniakiem. Można to zniwelować walką i zaangażowaniem. Ale gwiazdy muszą tego chcieć. Trzeba ich wziąć za przysłowiową mordę i do roboty zagonić.
Mam nadzieje że spadną w tym sezonie i to wszystko sie rozp....li
Parę niedociągnięć było. Teraz trzeba odpuścić ligę i skupić się na pucharze Polski, żeby wejść do europucharów i później je odpuścić na rzecz ligi.
Brawo! Brawo panie Iordanescu! Rozbił pan... nie, nie bank.. Rozbił pan zespół!!! Gratulacje!!! Świetna dywersja!!!! DNO!!!!!!!!
No dobra, do tego meczu dawałem kredyt zaufania Edkowi. Czas wracać do fabryki kredek. Decyzje personalne, ustawienie, brak jakiejkolwiek taktyki czy schematów gry. Zero totalne. Do widzenia
A był Vuko do wzięcia. On by trzymał krótko gwiazdeczki...
No i co gwiazdeczki wypoczęły ,meczu nie grały i w pisdę 3:1 dostały. Gra dramat zero cennych wrzutek ,dośrodkować, stałych fragmentów. Rajoviec jak dziecko we mgle. Nie ma gościa który potrafi go obsłużyć z bocznego sektora. Ten Krasnici to jakaś pomyłka w zimowym okienku może wracać z wypożyczenia do siebie. Zero gry kombinacyjne z zaskoczenia. Teraz 10 zawodników wyjedzie na zgrupowanie w reprezentacji swoich krajów. I znowu ch✓ja się zgrają. Pierwsza piątka jak będzie na koniec sezonu to będę zaskoczony.
bardzo dobra taktyka Iordanescu!! zeby dwa mecze w czapke,
ja juz mowilem ze Legia to tak bardziej 5-7 miejsce w lidze, zeby skupic sie na pucharach bo chociaz hajs bedzie i punkty.
oni nie wiedza co chca grac i jak grac, zero kompletne zero pomyslu na gre, w gorniku bylo widac pomysl i chęci, no i fakt ze legia nie biega tylko stoi, a tak sie meczow nie wygra (no chyba ze z termalica)
Nigdy w historii nie zdarzyło się tak, żeby jakiś trener odpuścił jeden mecz w pucharze i potem wygrał w lidze. Zawsze to kończyło się kompromitacją, tak było i dziś... wstyd żeby z takimi pastuchami przegrać 1:3... do tego mieć już w lidze 3 porażki... Beznadziejny zespół... na farcie dostali się do fazy ligowej i już wtedy było widać, że biegają bez ładu i składu, ale jakimś cudem przepchnęli to w tych karnych. Niestety znowu będzie stracony sezon...
Może ktoś mi wytłumaczy..
Pamiętam Legię z początku sezonu.
Wygrany Mecz z Lechem ( pomimo słabszej dyspozycji ) później dobre mecze w eleminacjach i wtopa na Cyprze. Generalnie gra wyglądała całkiem całkiem. Doszli nowi piłkarze podobno lepsi i wszystko siadło, nie chodzi o wyniki, ale o sama grę i sposób rozgrywania akcji. Dramat
Mistrzowska strategia. Odpuścić mecz z Turkami żeby dostać wpierdziel do Górnika. Gratulacje.
Brawa dla dilera! 👏
Przegrali gdyż byli bardzo zmęczeni czwartkowym meczem ( przebiegli 105 km górnik 111) l Lech Rakow Jagiellonia zagrali zmiennikami i dzisiaj wszyscy wygrali .
Reca to piąta kolumna dzisiaj a ogólnie dno i tłumaczenie że co trzy dni grają … ja codziennie musze zapierniczac w robocie
I znowu druk sedziowski przy golu, abstrahujac od spacerowania panienek i kompromitacji Iordanescu.
Ale i tak najlepsza byla przyspiewka gornika, ktory ostatnie mistrzostwo zdobyl 30 lat temu: gdzie twoje berło i korona, gdzie twoje mistrzostwo. Oni wstydu nie maja czy mozgu czy jednego i drugiego?
Buahahahahahahahaha
No to czas rozpocząć dyskusję nad odwołaniem Iordanescu 😡😡😡😡
Żal było patrzeć co te gwiazdeczki robią. Zero zaangażowania, walki. Poruszali się jak muchy w smole. Górnik nic ciekawego nie zagrał a strzelili 2 gole plus trzeciego dostali od sędziego, bo był faul. Już lepiej grali w czwartek rezerwowi, przynajmniej starali się.
Ani jednego zawodnika kreatywnego. Zero dryblingów i tylko laga na oślep. To jest taktyka która ma dać mistrza Polski?
Dajcie mu odejść do reprezentacji Rumunii.
Facet dostał najlepszy skład od kilkunastu lat i ... ile jeezcze będziemy słuchać, że oni potrzebują czasu?
Zero pomysłu na grę do przodu, zawodnicy z ławki lepsi od pierwszego wyboru, brak jakichkolwiek schematów, ile można rozwalać potencjał???
No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git, pozdrawiam całą żyletę , dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci!
Dramat. Kacper Urbański na skrzydle, Kapustka każda piłka do tyłu. Ogólnie każdy piłkarz przychodzący do Legii cofa się w rozwoju. Vukovic wraca.
A wszyscy się nas boją i dlatego nas leją!!! 😂😂😂😂
Trener do wymiany
Czy ktoś kiedyś wreszcie zauważy że mamy na bramce podróbę bramkarza, która co drugą piłkę wybija prosto przed siebie???
Rumun won!!!🤬😡💥
KACPEREK co leci to w sieci :) Drużynę buduje się od tyłu...................................
@Trener Bramkarzy: od du pi
popisali sie ci wypoczeci zero pomyslu zero wszystkiego co tam sie dzieje
przesłanie od serca do EI: WYPI@L@J
W zasadzie żadnej różnicy z meczem pucharowym Legii II z Górnikiem nie było. Spokojnie możne wpuszczać chłopaków z 3 ligi, będzie ten sam efekt.
Ciezko to bedzie do Pucharow sie zalapac ale po co nam puchary gramy o Mistrza od 5 lat.
Porażka brak dobrego rozegrania Kapustka elitim dwóch razem nie dorównują Josue proszę Josue wróć
Panu trenerowi czas podziękować. Dosyć wstydu znowu będą łacha drzeć ze mnie w robocie!!!!
Vuko powinien być trenerem Legii!
Czy warto cokolwiek pisać?....
Rumum won!
Buka różnica co najmniej dwóch klas.
Lider za mocny dla Legii.
Ale rumun powie po meczu ze byliśmy lepsi 😂😂
Gdzie wyniki 2-2 i 3-3 haha złodzieje... Sportradar na Kasprzaka czuwa abyś nie wygrał ani złotówki .... Piłka jest ustawiona co do minuty frajerzy
Duży kredyt zaufania dałem Edkowi. Mam już dość tego trenera, jest fatalny.
@Kunta Kinte: dwaj sabotażyści. Jeden bezmyślnie trenuje drugi gra na zwolnienie każdego trenera
I warto było wystawiać II sklad na LKE? Połowa piłkarzyków nie zasługuje na grę w Kegii.
Rumun out.
Niech wraca Vukovič.
Dziś będę płakał. Koniec Legii w tym sezonie. Zostaje tylko kibicować. Nie ma już co liczyć na cokolwiek.
💩💩💩
Najwyższy czas pożegnać trenera i oczywiście niektórych nieudaczników zero jakości zero charakteru zero zaangażowania w grę
Dramat ,dno ,ku...a kolejny sezon i znowu drużyny nie ma .Ten Iordanescu już niech odejdzie i wstydu oszczędzi ku...a .Szkoda słów .Zygac się chce 🤮🤮🤮🤮🤮😡😡😡😡😡.
Iordanescu korporacjusz dostał wszystko nic nie ugrał
W pucharach bardzo dobrze zagrał Wojtek Urbański... To dzisiaj se nie pograł...🤬
