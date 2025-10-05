Ce(L)ownik: W Zabrzu 2-1 dla Legii
Przed meczem Górnik Zabrze - Legia Warszawa, który odbędzie się w niedzielę, 5 października o godz. 20:15 w Zabrzu, oddaliście 492 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 56% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 11% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 33% typuje zwycięstwo Górnika.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 1-2 (15,2% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-1 - 13,0%
0-2 - 10,6%
2-1 - 8,3%
1-1 - 7,9%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Górnik Zabrze to 1,1 a Legia Warszawa 1,43.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
