Legia kończy sezon 2025 PEŻ na 14. miejscu
Miejsca Legii w poszczególnych flajtach czwartej rundy PEŻ: 1, 8, 7, 3, 9, 8, 3, 3, 4, 9, 1.
Wyniki 4. rundy Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej w Szczecinie:
1. HRM Racing 30 pkt.
2. Yacht Club Gdańsk 36 pkt.
3. On Lemon Rockstars Racing 38 pkt.
4. Nowy Sztynort Osada Wolności GGR 45 pkt.
5. Yacht Club Sopot 46 pkt.
6. SEJK Pogoń Szczecin 52 pkt.
7. KS Marina Niesulice 54 pkt.
8. Onboard 56 pkt.
9. YKP Gdynia 57 pkt.
10. Legia Warszawa 56 pkt.
11. AZS WAT Warszawa 59 pkt.
12. Sport Vita Ski & Sail 62 pkt.
13. Lubelskie YKP Lublin 64 pkt.
14. Sztorm Grupa 64 pkt.
15. AZS AWFiS Gdańsk 67 pkt.
16. KS Iskra AMW Gdynia 67 pkt.
17. YKP Szczecin 69 pkt.
18. FingGo Capital UKS Żeglarz Wrocław 70 pkt.
Końcowy ranking 11. sezonu Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej - Klubowych Mistrzostw Polski w Żeglarstwie 2025:
1. Yacht Club Gdańsk 61 pkt.
2. YKP Gdynia 56 pkt.
3. Nowy Sztynort Osada Wolności GGR 53 pkt.
4. On Lemon Rockstars Racing 53 pkt.
5. HRM Racing 52 pkt.
6. Yacht Club Sopot 51 pkt.
7. SEJK Pogoń Szczecin 49 pkt.
8. Onboard 44 pkt.
9. KS Marina Niesulice 37 pkt.
10. Lubelskie YKP Lublin 34 pkt.
11. Sport Vita Ski & Sail 34 pkt.
12. AZS AWFiS Gdańsk 29 pkt.
13. YKP Szczecin 27 pkt.
14. Legia Warszawa 24 pkt.
15. Sztorm Grupa 22 pkt.
16. AZS WAT Warszawa 22 pkt.
17. KS Iskra AMW Gdynia 21 pkt.
18. FingGo Capital UKS Żeglarz Wrocław 15 pkt.
