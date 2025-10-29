fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

29-30.10: Rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W czwartek o 21:00 przy Ł3 czeka nas pierwsze spotkanie Pucharu Polski w sezonie 2025/26 z udziałem legionistów. I już na starcie mamy... powtórkę z ostatniego finału - na Ł3 przyjedzie Pogoń, a wraz z nią - kibice, którzy podróżować będą pociągiem specjalnym. Dzień wcześniej o 13:00 w LTC, zaległe trzecioligowe spotkanie zagrają nasze rezerwy z ŁKS-em Łomża.



Rozkład jazdy:
29.10 g. 13:00 Legia II Warszawa - ŁKS Łomża [LTC 8]
30.10 g. 21:00 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin


Młodzież:

29.10 g. 12:00 Torpedo EsKadra Mokotów'11 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Strażacka 121]

29.10 g. 15:00 Legia U14 - Drukarz Warszawa U15 [LTC 6]

30.10 g. 10:00 Delta Warszawa '09 - Legia U16 [ul. Jeziorna 2]

30.10 g. 12:00 Znicz Pruszków 07/8 - Legia U19 [CLJ U19][Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

30.10 g. 18:00 BVB Academy WBS Warszawa '15 - Legia U11 [ul. Puławska 266 - Wyścigi]





tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.