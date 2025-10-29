29-30.10: Rozkład jazdy

Środa, 29 października 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W czwartek o 21:00 przy Ł3 czeka nas pierwsze spotkanie Pucharu Polski w sezonie 2025/26 z udziałem legionistów. I już na starcie mamy... powtórkę z ostatniego finału - na Ł3 przyjedzie Pogoń, a wraz z nią - kibice, którzy podróżować będą pociągiem specjalnym. Dzień wcześniej o 13:00 w LTC, zaległe trzecioligowe spotkanie zagrają nasze rezerwy z ŁKS-em Łomża.

Rozkład jazdy:

29.10 g. 13:00 Legia II Warszawa - ŁKS Łomża [LTC 8]

30.10 g. 21:00 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin





Młodzież:

29.10 g. 12:00 Torpedo EsKadra Mokotów'11 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Strażacka 121]

29.10 g. 15:00 Legia U14 - Drukarz Warszawa U15 [LTC 6]

30.10 g. 10:00 Delta Warszawa '09 - Legia U16 [ul. Jeziorna 2]

30.10 g. 12:00 Znicz Pruszków 07/8 - Legia U19 [CLJ U19][Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

30.10 g. 18:00 BVB Academy WBS Warszawa '15 - Legia U11 [ul. Puławska 266 - Wyścigi]







