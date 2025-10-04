I liga: Legionistki 5-1 Sportowa Czwórka Radom
Pierwszoligowe Legionistki pewnie wygrały w LTC ze Sportową Czwórką Radom 5-1 i utrzymały prowadzenie w tabeli. Już do przerwy nasz zespół zdobył cztery bramki. Za tydzień legionistki zagrają wyjazdowy mecz ze Ślęzą Wrocław - wiceliderem rozgrywek.
I liga: Legionistki Warszawa 5-1 (4-0) Sportowa Czwórka Radom
1-0 9 min. Nestorowicz
2-0 18 min. Materek
3-0 20 min. Dubiel
4-0 29 min. Materek
5-0 59 min. Materek
5-1 79 min. Majewska
Legionistki: Nowak - Grosicka, Bartman, Kurzelowska, Prochowska (k), Materek, Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.
