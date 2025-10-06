Legia szósta w II turnieju MP rugby 7

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Trzeci turniej Mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym odbędzie się 18 października w Lubinie. <b>Wyniki:</b> KS Posnania Poznań 48-5 Miedziowi Lubin RC Koszalin 40-0 RK Biesal GKR Tytan Gniezno 36-5 KS AZS AWF Warszawa KS Posnania Poznań 55-0 Legia Warszawa RC Biesal 10-26 KS AZS AWF Warszawa RC Koszalin 21-10 GKR Tytan Gniezno Legia Warszawa 5-36 Miedziowi Lubin GKR Tytan Gniezno 31-0 RK Biesal KS AZS AWF Warszawa 14-28 RC Koszalin O 5. miejsce: Legia Warszawa 7-33 KS AZS AWF Warszawa O 3. miejsce: Miedziowi Lubin 14-40 GKR Tytan Gniezno O 1. miejsce - KS Posnania Poznań 14-21 RC Koszalin

