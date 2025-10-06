Legia szósta w II turnieju MP rugby 7
Trzeci turniej Mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym odbędzie się 18 października w Lubinie.
<b>Wyniki:</b>
KS Posnania Poznań 48-5 Miedziowi Lubin
RC Koszalin 40-0 RK Biesal
GKR Tytan Gniezno 36-5 KS AZS AWF Warszawa
KS Posnania Poznań 55-0 Legia Warszawa
RC Biesal 10-26 KS AZS AWF Warszawa
RC Koszalin 21-10 GKR Tytan Gniezno
Legia Warszawa 5-36 Miedziowi Lubin
GKR Tytan Gniezno 31-0 RK Biesal
KS AZS AWF Warszawa 14-28 RC Koszalin
O 5. miejsce: Legia Warszawa 7-33 KS AZS AWF Warszawa
O 3. miejsce: Miedziowi Lubin 14-40 GKR Tytan Gniezno
O 1. miejsce - KS Posnania Poznań 14-21 RC Koszalin
