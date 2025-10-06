fot. Joanna Bydler
Rugby

Legia szósta w II turnieju MP rugby 7

Bodziach, źródło: Legionisci.com
W sobotę, 4 października na boisku przy ul. Strumykowej w Gnieźnie, rozegrany został II turniej mistrzostw Polski w rugby 7 osobowym. Drużyna Legii Warszawa zajęła w nim 6. miejsce. Legioniści w fazie grupowej przegrali z Posnanią Poznań 0-55 oraz z Miedziowymi Lubin 5-36. W meczu o miejsce piąte, legioniści przegrali 7:33 z AZS-em AWF Warszawa. Z zawodów wycofała Skra Warszawa.

Trzeci turniej Mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym odbędzie się 18 października w Lubinie.

<b>Wyniki:</b>
KS Posnania Poznań 48-5 Miedziowi Lubin
RC Koszalin 40-0 RK Biesal
GKR Tytan Gniezno 36-5 KS AZS AWF Warszawa
KS Posnania Poznań 55-0 Legia Warszawa
RC Biesal 10-26 KS AZS AWF Warszawa
RC Koszalin 21-10 GKR Tytan Gniezno
Legia Warszawa 5-36 Miedziowi Lubin
GKR Tytan Gniezno 31-0 RK Biesal
KS AZS AWF Warszawa 14-28 RC Koszalin

O 5. miejsce: Legia Warszawa 7-33 KS AZS AWF Warszawa
O 3. miejsce: Miedziowi Lubin 14-40 GKR Tytan Gniezno
O 1. miejsce - KS Posnania Poznań 14-21 RC Koszalin




tagi:
