Gościnne Zabrze. Legia faworytem

Trzy ostatnie wizyty na stadionie w Zabrzu kończyły się po myśli Legii Warszawa, czyli wygranymi 2-1, 3-1 i 1-0. Ostatni raz "Wojskowi" przegrali z Górnikiem na wyjeździe w listopadzie 2021 roku. Według bukmacherów FORTUNY są faworytem niedzielnego starcia z aktualnym liderem Ekstraklasy.

Trener Legii Edward Iordanescu postanowił podporządkować wszystko jednemu celowi. W czwartek dał do zrozumienia piłkarzom i kibicom, że najważniejsze w tym sezonie jest mistrzostwo Polski. Teraz nadchodzi idealna okazja, by udowodnić, że faktycznie tak jest.





Zabrzanie bardzo dobrze weszli w sezon - po 10 kolejkach mają na koncie 19 punktów. Na własnym stadionie doznali jednak już 2 porażek na 5 spotkań. Kursy ustalone przez bukmacherów Fortuny wskazują, na to, że lider może mieć spore problemy, z wywalczeniem kompletu punktów.













Wyniki wyjazdowych meczów Legii z Górnikiem:

Górnik

27.02.2021 - Górnik 1-2 Legia

21.11.2021 - Górnik 3-2 Legia

04.03.2023 - Górnik 0-1 Legia

01.04.2024 - Górnik 1-3 Legia

06.04.2025 - Górnik 1-2 Legia





Czy dobra wyjazdowa seria Legii w Zabrzu będzie kontynuowana? Oby!





Jak szanse Legii z Górnikiem widzą bukmacherzy?

Oto wybrane kursy FORTUNY na niedzielny mecz:





Wygrana Legii – 2.5

Remis – 3.4

Wygrana Górnika –2.7





‌‌ Legia wygra + obie drużyny strzelą gola - 4.30





Mecz 11. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 5 października o godz. 20:15.




