Uczestnicy pierwszego Legijnego biegu na Kopiec - fot. Legia PamiętaMY
Pierwszy legijny Bieg na Kopiec

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 4 października odbył się pierwszy legijny Bieg na Kopiec, z okazji 81. rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego, organizowany przez grupę Legia PamiętaMY. W pierwszej edycji wzięło udział ok. 80 fanów z Łazienkowskiej. Celem było upamiętnienie bohaterskiej postawy Powstańców i zebranie środków na pomoc wciąż żyjącym.


 


Organizacja biegu stała naprawdę na wysokim poziomie. Przygotowano eleganckie numery startowe, które będą dla wielu z nas pamiątką na lata, a także - na "mecie" - drewniane medale. Kibice startowali w trzech turach, tak by na schodach w pierwszej fazie biegu nie było zbyt dużego tłoku. Do pokonania było 10 podbiegów po schodach (łącznie ok. 250m przewyższeń), wraz z kilkusetmetrową pętlą w dół, co dawało łącznie blisko 7 kilometrów. Na ukończenie tego dystansu ustalono 60 minut i wszyscy, również najmłodsi uczestnicy, bez problemu zmieścili się w limicie. Najszybszy legionista pierwszej edycji - "Piechu" ukończył bieg w 29:35 min.


Największą gratką dla kibiców było wspólne zdjęcie po ukończeniu biegu z Powstańcem Warszawskim, panem Janem Witkowskim.


Pierwsza edycja legijnego biegu wypadła naprawdę świetnie. Do zobaczenia za rok, miejmy nadzieję w jeszcze liczniejszej grupie. "Dziękujemy Grupie Historycznej Zgrupowanie Radosław  za zapewnienie godnej oprawy.
Dziękujemy też za wszelką pomoc przy organizacji biegu, a uczestnikom gratulujemy i do zobaczenia na kolejnej edycji. Zysk z tego wydarzenia przeznaczymy na przygotowanie paczek pamięci dla Powstańców" - dziękują organizatorzy z Legia PamiętaMY.


