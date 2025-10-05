Legia gra z Posnanią (transmisja)
O godzinie 14 rugbiści Legii Warszawa rozegrają ligowe spotkanie z Posnanią. Zapraszamy na transmisję:
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Bartosz Bardziński, 4. Oskar Zawadzki, 5. Adam Matys, 6. Saba Kharaiszwili, 7. Aleks Mikosz, 8. Simoni Mikaberidze, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Aliaksiej Bakłażec, 12. Kornel Szeląg, 13. Damian Rusek, 14. Hubert Stelmaszyński, 15. Artur Bryl
rezerwa: 16. Krzysztof Książek, 17. Stanisław Ścibor, 18. Dawid Poznański, 19. Robert Sobiesiak, 20. Demetrio Pijuka, 21. Igor Sobiesiak, 22. Mateusz Spilaszek, 23. Wojciech Borys, 24. Wojciech Kwiatkowski
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom