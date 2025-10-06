Wypożyczeni: Garcia i Szczepaniak dali zwycięstwo

Poniedziałek, 6 października 2025 r. 07:42 Fumen, źródło: Legionisci.com

Udane występy zaliczyła część wypożyczonych legionistów. Oliwier Olewiński oraz Mateusz Szczepaniak mieli udział w wygranej Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Pogonią Siedlce, dla której honorową bramkę zdobył Bartosz Dembek. Natomiast w Hiszpanii Sergio Barcia pokonał bramkarza przed końcem spotkania i tym samym zapewnił zwycięstwo swojej drużynie.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 51. minuty w przegranym 2-4 meczu z Widzewem Łódź





I liga

Na zapleczu ekstraklasy spotkały się drużyny, do których wypożyczonych jest łącznie sześciu legionistów. Pogoń Siedlce podejmowała u siebie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Ostatecznie górą byli grodziszczanie wygrywając 2-1, a udział w ustaleniu wyniku mieli zawodnicy Legii. Po stronie gospodarzy wystąpili Bartosz Dembek oraz Jakub Zbróg . Pierwszy z nich rozegrał pełne zawody i zdobył wyrównującą bramkę na 1-1 w 39. minucie. Drugi z wymienionych został zszedł z boiska w 64. minucie. W ekipie z Grodziska Mazowieckiego Jakub Adkonis wybiegł w podstawowym składzie i został zmieniony w 90. minucie. Stanisław Gieroba pojawił się na placu gry w samej końcówce (87. minuta). Jednak udział przy ustalaniu rezultatu mieli Oliwier Olewiński , który asystował przy bramce na 1-0 oraz Mateusz Szczepaniak , który trafił do siatki przed przerwą. Olewiński mając żółtą kartkę został zmieniony w przerwie, a Szczepaniak ustąpił miejsca Jakubowi Jędrasikowi w 73. minucie.





Hiszpania - La Liga 2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - rozegrał 90 minut w wygranym 1-0 meczu z niepokonanym dotąd w lidze Cadiz. Obrońca zapewnił wygraną swojej drużynie zdobywając bramkę głową w 85. minucie meczu. Dodatkowo miał celność podań na poziomie 93% (77/83), zaliczył dwa przechwyty oraz wygrał 5/5 pojedynków z rywalami. Obejrzyj skrót meczu Las Palmas 1-0 Cadiz











