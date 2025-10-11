Dreman Opole Komprachcice 1-4 Legia Warszawa
W meczu 8. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Dremanem Opole Komprachcice 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Po ośmiu kolejkach sezon legioniści zgromadzili na swoim koncie 10 punktów.
W 11. minucie po aucie strzał w światło bramki oddał Mykyta Storożiuk, a z najbliższej odległości piłkę do własnej bramki skierował Domingos Xavier. Kilka 35 sekund przed przerwą na 2-0 podwyższył Oskar Szczepański.
W drugiej połowie rezultat długo nie ulegał zmianie, więc w 30. minucie gospodarze postanowili wycofać bramkarza i to od razu się na nich zemściło. Tomasz Warszawski złapał piłkę we włąsnym polu karnym i bez zastanowienia uderzył prosto do pustej bramki w drugim końcu hali. Dwie minut później dwójkową akcję przeprowadzili Żmijewskij z Syllą i ten ostatni wpakował piłkę pod poprzeczkę. Pięć minut przed końcem pierwsze trefienie zanotowali gospodarze za sprawą Wladyma Iwanowa.
Kolejne spotkanie rozegrają 25 października o godz. 17:45 z Eurobusem Przemyśl.
Dreman Opole Komprachcice 1-4 (0-2) Legia Warszawa
0-1 - 10:15 Domingos Xavier (samobój.)
0-2 - 19:25 Oskar Szczepański
0-3 - 30:05 Tomasz Warszawski
0-4 - 31:58 Eric Sylla
1-4 - 34:27 Wladym Iwanow
Dreman: 1. Siergiej Burduja - 3. Marek Bugański, 16. Domingos Xavier, 9. Wladym Iwanow, 19. Felipe de Freitas
rezerwa: 22. Dawid Lach, 8. Roc Molins, 11. Mateusz Suchodolski, 30. Oleksandr Kruk, 47. Jeremi Mielcarek
Trener: Nacho Juncal Valero
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 13. Mykyta Możejko, 21. Oskar Szczepański
Trener: Jussi Nystrom
żółta kartka: Bugański (Dreman) -Szczepański (Legia)
