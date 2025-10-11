Futsal

Dreman Opole Komprachcice 1-4 Legia Warszawa

Sobota, 11 października 2025 r. 19:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 8. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Dremanem Opole Komprachcice 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Po ośmiu kolejkach sezon legioniści zgromadzili na swoim koncie 10 punktów.





W 11. minucie po aucie strzał w światło bramki oddał Mykyta Storożiuk, a z najbliższej odległości piłkę do własnej bramki skierował Domingos Xavier. Kilka 35 sekund przed przerwą na 2-0 podwyższył Oskar Szczepański.





W drugiej połowie rezultat długo nie ulegał zmianie, więc w 30. minucie gospodarze postanowili wycofać bramkarza i to od razu się na nich zemściło. Tomasz Warszawski złapał piłkę we włąsnym polu karnym i bez zastanowienia uderzył prosto do pustej bramki w drugim końcu hali. Dwie minut później dwójkową akcję przeprowadzili Żmijewskij z Syllą i ten ostatni wpakował piłkę pod poprzeczkę. Pięć minut przed końcem pierwsze trefienie zanotowali gospodarze za sprawą Wladyma Iwanowa.





Kolejne spotkanie rozegrają 25 października o godz. 17:45 z Eurobusem Przemyśl.







Dreman Opole Komprachcice 1-4 (0-2) Legia Warszawa

0-1 - 10:15 Domingos Xavier (samobój.)

0-2 - 19:25 Oskar Szczepański

0-3 - 30:05 Tomasz Warszawski

0-4 - 31:58 Eric Sylla

1-4 - 34:27 Wladym Iwanow





Dreman: 1. Siergiej Burduja - 3. Marek Bugański, 16. Domingos Xavier, 9. Wladym Iwanow, 19. Felipe de Freitas

rezerwa: 22. Dawid Lach, 8. Roc Molins, 11. Mateusz Suchodolski, 30. Oleksandr Kruk, 47. Jeremi Mielcarek

Trener: Nacho Juncal Valero





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 13. Mykyta Możejko, 21. Oskar Szczepański

Trener: Jussi Nystrom





żółta kartka: Bugański (Dreman) -Szczepański (Legia)





Centrum informacji o futsalowej Legii





